Республиканцы нашли способ вить веревки из Байдена, - Кадир Устюн

13:14 11.12.2023

Yeni Safak

Турция



Нежелание помогать Украине и Израилю

Yeni Safak: республиканцы в конгрессе заблокировали инициативу правящей партии



В американском обществе явно иссяк запрос на оказание помощи третьим странам, пишет Yeni Safak. Этот факт позволяет республиканцам легко диктовать свои условия и заставляет Байдена идти на уступки.



Попытки демократов утвердить в Сенате дополнительный бюджет в размере 110 миллиардов долларов провалились. Наряду с помощью Украине и Израилю, пакет расходов включал бюджет и для гуманитарной помощи в секторе Газа. Республиканцы в обмен на одобрение дополнительного бюджета требовали от администрации Байдена внести изменения в миграционную политику, в частности в отношении пограничной безопасности.



Демократы рассчитывали принять дополнительный бюджет без каких-либо уступок в этом вопросе. Это должно было показать американской общественности, что республиканцы якобы не поддерживают Украину и Израиль. Но тот факт, что республиканцы свободно настаивают на обеспечении безопасности границы, указывает на то, что в вопросе помощи Украине и Израилю американский народ не давит на них. Напротив, мы переживаем один из периодов наиболее скептического отношения американской общественности к помощи иностранным государствам.



Ранее в рамках утверждения дополнительного бюджета в Палате представителей администрация Байдена предложила пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю. Этот пакет также натолкнулся на сопротивление республиканцев, которые потребовали внести определенные изменения во внутренней политике. Когда Палата представителей потребовала сократить бюджет Налоговой службы США, достичь консенсуса не удалось.



Новый спикер Палаты представителей принял отдельный пакет помощи на сумму 14 миллиардов долларов, чтобы показать, что его намерения не направлены против Израиля. А по поводу помощи Украине мяч был передан Сенату. Демократы надеялись провести пакет в 110 миллиардов долларов через Сенат, в том числе при поддержке республиканцев, и сделать его своего рода свершившимся фактом для Палаты представителей. Но, судя по всему, эта стратегия провалилась. По крайней мере, на данный момент. Республиканцы не хотят принимать пакет помощи Украине и Израилю, не добившись серьезных изменений в сфере охраны границы.



Президент Байден в последнюю минуту дал сигнал об уступках в сфере пограничной безопасности, однако этого было недостаточно, поскольку республиканцы не намерены довольствоваться косметическими изменениями. Слова Байдена, расценившего непринятие дополнительного бюджета как "помощь Путину в победе", тоже не подействовали, поскольку опросы общественного мнения в течение некоторого времени демонстрируют уменьшение поддержки со стороны общественности в вопросе помощи Украине. При этом демократы, рассчитывающие на то, что 14 миллиардов долларов помощи Израилю, включенные в бюджетный запрос, устроят республиканцев, склонны игнорировать нежелание общественности помогать Израилю. Другими словами, убедительность аргументов Байдена о помощи Украине и Израилю для "победы демократии над Путиным и ХАМАС" представляется довольно слабой.



Республиканцы отстаивают следующий тезис: "Зачем мы тратим деньги на защиту границ Украины, когда наша собственная пограничная безопасность находится под угрозой, а границу с Мексикой пересекают тысячи нелегальных мигрантов?" И можно сказать, что этот тезис находит отклик у американского народа. Заявление Трампа о том, что в случае повторного избрания его первой задачей будет закрытие границы с Мексикой, показывает, что пограничная безопасность является одним из главных приоритетов для республиканцев. Несмотря на замедление инфляции в последние месяцы, 70% американцев жалуются на высокие цены и считают, что дела в экономике идут плохо. Республиканцы же хотят использовать недовольство среднего класса высокими ценами и нелегальной миграцией, несмотря на хорошие экономические показатели, на президентских выборах следующего года.



Такая привязка внешнеполитических приоритетов к динамике внутренней политики на самом деле также показывает, насколько постоянным стало влияние аргумента "Америка - в первую очередь" в американской политике. В борьбе с трампистским курсом Байден дал сигнал о том, что Америка возвращается к своим претензиям на мировое лидерство, и в значительной степени преуспел в объединении Запада по украинской повестке. Ему также не составило особого труда убедить республиканцев внутри страны относительно помощи Украине, поскольку антироссийская позиция всегда находит поддержку в Вашингтоне. Однако после 7 октября текущего года Байден, настаивающий на политике полной поддержки операций Израиля, уже не может говорить о моральном лидерстве Америки. В этом контексте не только была поставлена под сомнение помощь Израилю, но большинство сенаторов-демократов попросили разъяснений по поводу защиты гражданского населения и целей операции.



Снижение общественной поддержки политики Байдена в отношении Украины и Израиля позволяет республиканцам диктовать свои внутриполитические цели. Многие из них поддерживали бы Украину и дальше, если бы не ослабшая общественная поддержка. И Байден, очевидно, не сумел убедить страну в необходимости помогать Украине. Республиканцы и хотели бы выделить помощь Израилю, но они не намерены допускать, чтобы демократы поделились ею с Украиной. Мы вступили в год выборов, и республиканцы хотят убедить своих избирателей в том, что они делают все возможное для решения проблемы нелегальной миграции. Тот факт, что из-за угасающего желания помогать иностранным государствам администрации Байдена придется идти на уступки, говорит о том, что ее политика в отношении Украины и Израиля теряет популярность.



Автор статьи: Кадир Устюн (Kadir Üstün)