В Киеве затопило часть метро. Лыбедь прорвало

13:16 11.12.2023

Началось обрушение Киева, – Соскин



Анатолий Лапин



Одна из веток метрополитена Киева частично приостановила работу из-за подтопления, что является свидетельством надвигающегося коллапса инфраструктуры даже в некогда благополучной столице.



Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины экономист и политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Началось обрушение Киева, произошла техногенная катастрофа, технологическая. Это начали рушиться туннели в этом куске ветки от Лыбедской до Теремков. Все, закрыли на полгода, в туннель вода пошла, там катастрофа. Но там был плывун, там Лыбедь речка – это все известно было. Если не ошибаюсь, при Черновецком продлили эту ветку, тогда ее заморозили. Видимо, перестали морозить, перестали заниматься поддерживающими процедурами…



Это полная катастрофа для Киева в условиях зимы, в условиях обстрелов ракет потерять огромный кусок линии метро аж туда, на Теремки – это, конечно, грандиозна катастрофа.



Но если этот кусок обваливается, значит, метро уже никто вообще не занимается, там проходят какие-то очень серьезные негативные процессы. И можно ожидать – есть плывуны в других местах, не буду говорить где, пусть сами, болваны, разбираются", – заявил Соскин.