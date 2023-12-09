В Избасканском районе Узбекистана новый хоким - Ходжиакбар Умаров

13:19 11.12.2023

Уволен хоким Избасканского района



Серобиддин Исмаилов, занимавший с 2018 года пост хокима Избасканского района Андижанской области, уволен. Временно исполняющим обязанности хокима стал его первый заместитель Ходжиакбар Умаров.



Вчера, 10 декабря, в Избасканском районе Андижанской области состоялась сессия под председательством заместителя советника президента и хокима области Шухрата Абдурахманова.



Как сообщает хокимият области, на сессии был рассмотрен вопрос об освобождении от должности Серобиддина Исмаилова, занимавшего пост хокима района. С одобрения депутатов хоким района был освобожден от должности.



Временное исполнение обязанностей хокима района возложено на Ходжиакбара Умарова, который пока занимает должность первого заместителя хокима района.



Серобиддин Исмаилов возглавлял Избасканский район с 2018 года.