За прорыв ТЭЦ в Казахстане ответил увольнением вице-министр энергетики Нурмагамбетов

14:22 11.12.2023

Увольнение вице-министра: в Минэнерго сделали заявление



В Министерстве энергетики прокомментировали увольнение вице-министра Жандоса Нурмаганбетова на фоне слухов о его конфликте с руководством ведомства, передает Tengrinews.kz.



Известно, что Нурмаганбетов курировал сферы электроэнергетики, ТЭЦ, ВИЭ.



"Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов с 15 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.



Информация о якобы конфликте между вице-министром и руководством ведомства, которая распространяется в сети, не соответствует действительности", - сообщили в Минэнерго.



