American Conservative: Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?

14:25 11.12.2023 The American Conservative

США



Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?

TAC: в Соединенных Штатах объявили о кадровом голоде в армии



Соединенные Штаты готовы бесконечно вмешиваться в чужие дела по всему миру, не занимаясь своими, пишет TAC. Такой подход привел к сильному снижению численности регулярных войск. Америка оказалась в шаге от того, чтобы потерять армию.



Дуг Бэндоу



Американская империя жива. Ведущие республиканцы и демократы продолжают поддерживать опосредованную войну в Европе и кровавый конфликт на Ближнем Востоке, а также угрожают катастрофической войной в Азии. Ярые критики "изоляционизма", такие как министр обороны Ллойд Остин, похоже, полны решимости защищать всех, кроме самих американцев. Основная часть военных расходов идет либо на оборону процветающих и густонаселенных союзников, которые не удосужились самостоятельно себя защитить, либо на то, чтобы наказать государства, не желающие следовать диктату Вашингтона.



На оружие деньги находятся всегда, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты стремительно приближаются к банкротству. Федеральный долг перед населением составляет примерно 100% от ВВП, что близко к рекорду, установленному еще в конце Второй мировой войны. В отсутствие кардинальных изменений соотношение долга и ВВП к середине столетия увеличится вдвое. Тем не менее раздутый военный бюджет продолжает стремительно расти.



Но вашингтонская "партия войны", куда входят и демократы, и республиканцы, сталкивается с риском исчерпать еще более важный ресурс, а именно человеческий. "Как показал недавний опрос, большинство взрослых американцев не захотели бы служить в армии, если бы Соединенные Штаты вступили в масштабную войну, и общественное доверие к вооруженным силам, похоже, слабеет", - написал Алекс Филлипс (Alex Phillips) из Newsweek.



Филлипс комментировал опрос издания Daily Mail о том, готовы ли американцы добровольно сражаться и умереть в том случае, если противник вторгнется на территорию Соединенных Штатов. Только 51% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет ответили, что готовы на это, после чего отовсюду зазвучали жалобы на слабость американской молодежи.



Но настоящая проблема Пентагона заключается в том, что американцы все чаще не хотят служить в армии даже в отсутствие масштабной войны. Вооруженные силы испытывают трудности с пополнением своих рядов. Филлипс объяснил: "В 2023 году сухопутные войска и ВВС не дотянули до поставленных целей на набору людей примерно на 10 тысяч человек, а в ВМФ - на 6 тысяч". Но 2023 год все равно оказался не таким плохим, как 2022, который военные назвали, "вероятно, самым провальным годом в смысле набора людей" с момента создания 50 лет назад вооруженных сил, полностью комплектуемых личным составом по найму.



Вооруженные силы способны какое-то время справляться с умеренной нехваткой личного состава, но вскоре они уже будут не в состоянии действовать так, как от них ожидают. В прошлом году тогдашний начальник штаба сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл (James McConville) заявил, что он предпочел бы увеличить численность личного состава на 70 тысяч человек, вместо того чтобы сократить его на 12 тысяч, как ему пришлось сделать. Действительно, с 1987 года численность регулярных войск упала на 39%. В отчаянной попытке нарастить личный состав армия даже решила временно отказаться от требования о наличии аттестата средней школы, хотя потом ей пришлось дать обратный ход.



Проблем с набором личного состава много. К примеру, рынок труда стал более конкурентоспособным. При этом только четверть молодых людей соответствует установленным требованиям к уровню образования и физической подготовки. Доверие общества к армии упало. Вопрос, почему так случилось, является предметом горячих споров. Возможно, свою роль играет политизация вооруженных сил. Консерваторы также указывают на рост левацких настроений, утверждая, что "поп-культура, социальные сети и преподаватели колледжей промыли мозги нашей молодежи, заставив ее поверить, что Америка была построена на расизме, колониализме и сексизме".



Конечно же, республиканцы обвиняют и президента Джо Байдена. Брайан Марк Вебер (Brian Mark Weber) из Patriot Post указал на "травлю в отношении солдат, отказавшихся сделать прививку от Covid" и на "позорное бегство из Афганистана". Тем не менее администрация уже фактически свернула свою политику борьбы с Covid, и поскольку молодежь уже поддалась влиянию идеологии так называемого воукизма (современный левый либерализм с акцентом на права меньшинств, - прим. ИноСМИ), она вряд ли отказывается брать в руки оружие исключительно из-за требования вакцинироваться.



Гораздо более правдоподобным объяснением является Афганистан - но не потому, что Соединенные Штаты оттуда ушли. Американцы признают, что вывод войск оказался скомканным и некомпетентным. Но они все равно хотели оттуда уйти, потому что чиновники и военные неустанно лгали им о перспективах успеха. Еще большим злом оказалась нечестность администрации Джорджа Буша-младшего относительно Ирака, где из-за гнусной лжи политиков головы сложили столько хороших парней. Эти два конфликта сильно подорвали репутацию вооруженных сил.



Внешнеполитическая элита США пожертвовала жизнями огромного числа американцев, не имея на то веских оснований. После терактов 11 сентября в боях погибло более 7 тысяч военнослужащих и почти 8 тысяч контрактников. За тот же период времени 30 тысяч человек покончили жизнь самоубийством. По официальным данным, в боях было ранено около 52 тысяч человек, и многие из них получили тяжелые ранения. Но Институт Уотсона международных и общественных отношений при Университете Брауна сообщает, что реальное число жертв "в разы больше", учитывая другие травмы, полученные американскими военными в ходе операций, и состояния, диагностированные после их возвращения домой. Наконец, в результате этих ненужных конфликтов погибли сотни тысяч иностранных граждан, ставших невинными жертвами высокомерия и глупости Соединенных Штатов.



Одно дело - рисковать своей жизнью и здоровьем ради Америки. Но что если приходится гибнуть в подобных бессмысленных войнах? И что если в конечном итоге ваши жертвы оказываются напрасными? Патриоты должны сохранить свою жизнь ради чего-то более важного.



Пока вооруженные силы США не в состоянии справиться с нехваткой новобранцев. Они просто пытаются каким-то образом закрывать бреши, используя весьма слабые решения для устранения последствий существенной нехватки людей. Наиболее очевидные шаги - это привлечение профессионалов в области набора личного состава и повышение заработной платы. Другими мерами стали усилия по налаживанию контакта с молодежью и адаптация военной рутины к особенностям современной молодежной культуры. Уменьшение списка причин для отвода и повышение качества физической подготовки позволят увеличить число новобранцев. Если действующие солдаты не будут уходить с военной службы, это уменьшит потребность в новобранцах. Этому также будет способствовать набор на отдельные должности узких специалистов и внедрение роботов. Все это должно помочь. Но подобные усилия вряд ли смогут компенсировать нехватку личного состава, измеряемую тысячами.



Главная проблема заключается в том, что в американской внешней политике ничего не меняется. Сегодня потенциальные войны становятся все более смертоносными. "Сейчас у границ Израиля находятся наши ударные группы, авианосцы с экспедиционным соединением морской пехоты", - отметил Джастин Хендерсон (Justin Henderson), вербовщик, набирающий людей для морской пехоты. Он добавил: "Мы финансируем две войны, но на самом деле наши военные уже находятся там, над сектором Газа наши дроны. То есть мы уже участвуем в войне и мы не знаем, что произойдет на Тайване. Для нас настали очень беспокойные времена, потому что мы не знаем, что будет дальше".



Действительно, не знаем. Но вовлеченность во множество взрывоопасных конфликтов по всему миру, скорее всего, не принесет нам ничего хорошего. Вашингтон продолжает уговаривать молодых американцев рисковать жизнями здесь, там и повсюду без каких-либо веских оснований.



Соединенные Штаты продолжают обеспечивать оборону удобно устроившихся и самодовольных европейцев спустя почти 80 лет после окончания Второй мировой войны. Тем временем европейцы щедро финансируют различные социальные программы, вместо того чтобы позаботиться о своей безопасности, потому что последнее они могут переложить на плечи американцев. Теперь Соединение Штаты продвигают экспансивную опосредованную войну через Украину против крупной державы, обладающей ядерным оружием, то есть убивают тысячи россиян чужими руками. Основная причина, по которой эскалация остается маловероятной, заключается в том, что Москва, по всей видимости, сохраняет преимущество и поэтому предпочитает избегать прямой конфронтации с Америкой и Европой. Зачем американцам идти служить в армии, если в какой-то момент они могут оказаться в эпицентре катастрофической европейской войны?



Не стоит забывать и о Ближнем Востоке. Недавняя военная эскалация и угрозы войной, звучащие со стороны администрации, выходят за рамки безрассудства. Пагубное влияние на политику Вашингтона оказывают сторонники как Израиля, так и Саудовской Аравии, хотя ни то, ни другое государство не имеют никакого отношения к жизненно важным американским интересам, которыми можно было бы оправдать войну. Израиль - это региональная сверхдержава, обладающая ядерным оружием, и она вполне способна разобраться со своими проблемами самостоятельно. Израиль должен понести ответственность за свое дурное обращение с миллионами палестинцев. Вступать в войну с Ираном из-за Израиля было бы в высшей степени глупо.



Саудовская Аравия представляет собой гротескную диктатуру, чей наследный принц Мухаммед бин Сальман, печально известный жестокими убийствами своих критиков, ужесточил политические репрессии, хотя и немного ослабил общественный контроль. Саудовский режим опустошил соседний Йемен, убив десятки тысяч мирных жителей с помощью американских самолетов, боеприпасов и разведки. Тем не менее администрация Байдена продолжает настаивать на соглашении с Эр-Риядом, которое превратит американских солдат в телохранителей членов королевской семьи Саудовской Аравии. Разве американские патриоты захотят вступать в ряды армии, чтобы в конце концов стать современными янычарами?



Американские солдаты не должны умирать ни за Израиль, ни за Саудовскую Аравию. И им не следует находиться в Ираке и Сирии, где они постоянно подвергаются нападениям. Саддама Хусейна нет в Ираке уже 20 лет, поэтому сегодня находящиеся там американцы не выполняют практически никаких значимых функций, при этом оставаясь легкой мишенью для связанных с Ираном группировок. Хуже того, Соединенные Штаты незаконно оккупируют территорию Сирии и крадут сирийскую нефть. Попутно американский контингент вынужден сталкиваться с военными силами Сирии, Ирана и России. Его присутствие в перечисленных странах не имеет никакого отношения к обороне Америки.



Есть еще и Азия, где Соединенные Штаты уже давно относятся к таким богатым союзникам, как Япония и Южная Корея, как к иждивенцам, совершенно беспомощным в смысле обороны. Вероятно, еще больше опасности несет в себе неформальное обещание Вашингтона защитить Тайвань - демократическое государство, которому угрожает его сосед и которое находится так же близко к Китаю, как Куба к Америке. Тайбэй заслуживает моральной поддержки со стороны мирового сообщества, но не стоит того, чтобы воевать с Пекином, который считает его частью своих территорий. Здесь у Соединенных Штатов мало шансов. Даже если Вашингтон одержит победу в военном столкновении, это станет лишь первым раундом, каким Первая мировая война оказалась для Германии. Китай полон решимости не позволить Вашингтону контролировать ситуацию на острове, расположенном в 140 километрах от его побережья, точно так же, как когда-то Соединенные Штаты отказались смириться с советским военным присутствием на Кубе. И, как только начнутся боевые действия, союзники Америки с большой вероятностью отступят в сторону, оставив Соединенные Штаты один на один с противником.



Решительное стремление Дядюшки Сэма вечно вмешиваться в зарубежные войны - это веская причина для того, чтобы не вступать в ряды американских вооруженных сил. Лучший способ решить проблему набора личного состава - положить конец бездумному вмешательству в чужие конфликты в отсутствие веских оснований. Основной задачей вооруженных сил является защита американских граждан, а не самодовольных европейцев, клептократов из королевской семьи Саудовской Аравии, богатых южных корейцев, равнодушных тайваньцев и многих других.



Если американский внешнеполитический истеблишмент не хочет отказаться от своего стремления доминировать во всем мире, ему практически наверняка придется вновь ввести военную службу по призыву. Но возврат к ненавистной практике повлечет за собой мощное сопротивление, усилит партийную поляризацию и спровоцирует конфликт в обществе. Более того, принудительный формат военной службы обернется снижением качества вооруженных сил США, негативно скажется на дисциплине, приведет к уменьшению числа тех, кто захочет продолжить служить, и истощит боевой дух. Возможно, принудительный призыв позволит увеличить число людей в военной форме, но в результате гораздо меньше американцев захотят служить и отдать все свои силы в бою, особенно если речь будет идти о безосновательных военных вмешательствах, подобных тем, которые мы наблюдаем последнее время.



Вашингтонская "партия войны" продолжает тратить огромные средства, чтобы доминировать во всем мире, несмотря на угрозу национального банкротства. Однако решать проблему поиска молодых мужчин и женщин, готовых выполнять роль стражей одержимой конфликтами глобальной империи, становится все труднее. Если американцы будут все чаще отказываться служить, Пентагон будет вынужден принимать гораздо более радикальные меры. А республиканцам и демократам, возможно, придется снова поставить оборону Америки на первое место. Источник - ИноСМИ

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