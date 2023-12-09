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Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает сельскому хозяйству РФ и ЦА, - И.Лизан
14:27 11.12.2023

Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает российскому сельскому хозяйству

Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру

Осенью 2023 года в Татарстане были выявлены две вспышки бруцеллеза на молочных фермах - опасного как для животных, так и для человека заболевания

Бруцеллез у крупного рогатого скота сложно выявить - его главным признаком являются аборты у коров. А у переболевших бруцеллезом людей нередки осложнения в виде эндокардитов, менингитов и артритов.

Первую вспышку заболевания выявили в Новошемшинском районе республики в середине сентября, вторую зафиксировали в конце ноября в Атнинском районе. В общей сложности под нож пришлось отправить 6,1 тыс. коров: инфицированных животных забьют на специализированной скотобойне в Дагестане, контактировавших с заболевшими - в Татарстане. В районах, где выявили вспышки заболевания, введут карантин.

Работники ферм клянутся и божатся, что они занести инфекцию не могли - бруцеллеза в Татарстане не было 30 лет - и в качестве одной из причин даже называют диверсию. Так это или нет будет неясно до самого конца эпидрасследования.

Однако версия о диверсии кажется не такой уж и безумной.

От поджогов до биотерроризма

7 декабря ФСБ сообщила о задержании 21-летнего координатора поджогов в Калининградской области, который с февраля по март 2023 года привлек к преступной деятельности в интересах Украины жителей 15 регионов России. Задержанный успел организовать свыше 15 поджогов. Вместе с ним задержали еще 10 человек. Подобные новости позволяют понять причину невероятного количества пожаров, которые вспыхивают в России аккурат с начала СВО.

И, вернувшись к Татарстану, стоит отметить, что биотерроризм в действительности будет выглядеть именно так, как в Атнинском и Новошемшинском районах, а не так, как его принято изображать в массовой культуре, включая серию игр Resident Evil/Biohazard.

Биотерроризм - это не Т-вирус, превращающий людей в зомби или марионеток, а вспышки заболеваний, случающиеся не в том месте не в то время и с аномальной частотой. Каждая такая вспышка может обходиться в десятки миллионов рублей убытков из-за уничтожения поголовья животных, карантинных мероприятий и прочих расходов - "Агромкомплекс им. Н. И. Ткачева" из-за вспышек африканской чумы свиней получили исков от Росприроднадзора на 151 млн рублей.

И, как это не прискорбно отмечать, все возможности у украинской стороны для биотерроризма есть.

Во-первых, на территории Украины все эти годы успешно работали американские биолаборатории, где изучались высокопатогенные штаммы птичьего гриппа, распространение летучими мышами возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, коронавирусов. Поэтому Украина была сознательно превращена в один большой полигон или биореактор. И если до начала СВО подобные заявления можно было выдать за домыслы, то после начала СВО, когда ВС РФ получили доступ к данным американских биолабораторий на территории Украины, подобные умозаключения перешли в категорию доказанных утверждений.

Во-вторых, на Украине нет привычного для России Россельхознадзора. Еще в 2014 году ветеринаров и фитосанитаров на Украине объединили со службой по защите прав потребителей, девальвировав значимость двух этих важнейших видов контроля до проблематики некорректно пробитых кассовых чеков. Примерно тогда же распустили ветеринарную милицию, а после 2016 года не позволили ее воссоздать. Ветеринары и фитосанитары на Украине никогда не финансировались в достаточном объеме. Поэтому численность сотрудников в службах - теперь это департаменты с региональными отделениями - абсолютно недостаточна.

В-третьих, вся без исключения украинская бюрократия уже давно разложилась, и решение любой проблемы является исключительно вопросом денег, особенно если речь идет об экспорте продукции сельского хозяйства, на которую теперь приходится свыше 50 % украинского экспорта.

Поэтому доставить бруцеллез или любое иное высокопатогенное заболевание в нужную точку на карте - вопрос исключительно техники и желания. При этом не обязательно использовать дроны - пригодятся и перелетные птицы, которые способны разнести что угодно. А желание в определенный момент у представителей киевской власти появится (если уже не появилось).

Кроме того, безгосударственность уже давно превратила Украину в страну, запущенную в санитарном, ветеринарном и фитосанитарном аспектах. Яркие примеры - злостный карантинный сорняк ценхрус длинноколючковый (он же колючещетинник), западный кукурузный жук и африканская чума свиней.

Неблагополучная территория

Уже упомянутая африканская чума свиней (АЧС) - высокопатогенное заболевание свиней со смертностью от 50% до 100%, гарантированно превращающее переболевшую свинью в носителя заболевания на срок до 1 года.

В периоды с 2012 по 2023 годы на Украине зарегистрировано 556 вспышек АЧС, при этом преимущественно заболевание выявляли в популяции домашних свиней, что свидетельствует о крайнем эпизоотическом неблагополучии данной территории и в подзаборном характере украинского свиноводства.

В Россию АЧС проникла из Грузии, где в 2007 году была зафиксирована первая вспышка чумы. Вероятно, свиньи, выращивающиеся на свободном выгуле, съели необработанные отходы, сброшенные с морских судов, а после заразили диких кабанов, которые государственные границы не признают. К 2011 году АЧС выявили уже в российских регионах Северного Кавказа, а спустя год - уже и на территории Центрального федерального округа. В 2019 году АЧС выявили в Амурской области, а к 2021 году она добралась и до Приморского края. Только в 2022 году убытки российского АПК от гриппа птицы и АЧС превысили 3 млрд рублей.

К слову, на Кубу АЧС была занесена в ходе спецоперации ЦРУ, о чем признался бывший сотрудник ЦРУ Уильям Тернер в 1977 году. С 1980 по 1982 годы руководство Кубы заявляло о целом ряде необычных вспышек вирусных инфекций экономически значимых сельскохозяйственных культур - сахарного тростника и табака, которые появлялись в различных регионах страны и не были связаны между собой.

А 28 июня 2023 года Россельхознадзор сообщил, что Украина скрывает реальную ситуацию с эпизоотической обстановкой в Херсонской области, в частности с высокопатогенным птичьим гриппом в колониях чаек, а также западным кукурузным жуком. Он съедает до 80 % поврежденных посевов кукурузы, ежегодно нанося только американскому сельскому хозяйству убытков на сумму свыше 1 млрд долларов.

Кроме того, к августу 2023 года в подконтрольной России части Херсонской области специалистами Россельхознадзора выявлены 985 га почв, зараженных ценхрусом длинноключковым (он же колючещетинник). Колючещетинник является злостным и крайне живучим сорняком: плотность растений с колючими соплодиями может доходить до 300 штук на квадратный метр, а в почве семена ценхруса могут сохраняться до 5 лет.

Колючещетинник

Колючещетинник снижает урожайность кукурузы наполовину, попадание соплодий в корм приводит к повреждению слизистых оболочек у животных с образованием язв и опухолей. В 2015 году им - в тогда еще украинской Херсонской области - было загажено 25 тыс. гектаров. Сколько его обнаружат в Запорожской области, где линия фронта заросла сорняками и будет под ними еще непонятно сколько, пока ее не разминируют, неясно.

***

Бывшая Украина превращена в эпидемиологически и эпизоотически неблагополучную территорию, где ведение сельского хозяйства будет ограничено на долгие годы. Потребуется долгая и системная работа по ликвидации природных очагов эпизоотий и эпифитотий, что потребует решения кадрового вопроса в управлениях Россельхознадзора, а также целого комплекса различных мероприятий.

Сельское хозяйство что на освобожденных территориях, что в иных регионах России окончательно превратится в высокотехнологичную отрасль экономики жесточайшим правилами санитарии, за нарушение которых придется платить тушами животных и миллионами рублей.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702294020


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