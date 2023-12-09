 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение, - В.Скачко
15:00 11.12.2023

Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение

Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру

Убийство бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы - это одновременно символ и признак того, что украинский неонацистский режим президента Владимира Зеленского окончательно перешел к государственному террору как единственному средству достижению своих целей

Это практически аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. В такой ситуации можно поименно перечислять подтверждения только последних месяцев: Дарья Дугина, Владлен Татарский, Захар Прилепин, Олег Царев, Илья Кива…

На всех на них покушались на территории России, а убили в Санкт-Петербурге и под Москвой.

А самое страшное в том, что делать это, практически полностью зачистив Украину от любых проявлений несогласия, неонацисты начали на территории России. Но, увы, не сами начали, а как и завещал неонацистам их американский куратор в погонах, бывший начальник Объединенного комитета начальников штабов (ОКГШ) генерал Марк Милли: "Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи?"

Так и действовали. Чтобы, значит, никто не сомневался, что взята на вооружение потомками и наследниками бандеровская тактика аттентата - убийства со смыслом - успешно продолжается. Как учили теоретики и практики террора Организации украинских националистов (ОУН)*: мало убить - нужно еще и напугать, заставить бояться смерти за "неправильное" поведение, мысли или взгляды. Например, за неверие в независимую Украину или, как сейчас, в победу независимой Украины…

Хотите пример, намекая на то, что я сгущаю краски? Пожалуйста: памфлет украинского писателя-антифашиста и антинациста Ярослава Галана "Чему нет названия": "Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист.

Несколько месяцев назад в воробьиную ночь к крестьянской хате, недалеко от города Сарны, пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей.

Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая "идея".

- Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы чего доброго не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубите ей свинины!..

"Хлопцам" это предложение понравилось. Они постаскивали с полок тарелки и миски, и через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью тел ее отца и матери...

Вот до чего дошли выродки-бандиты, именующие себя "украинскими националистами - бандеровцами, бульбовцами, мельниковцами. Их деятельность за последние годы - это беспрерывная цепь диких зверств, чудовищной разнузданности и непревзойденных провокаций"". (Конец цитаты).

А потом бандеровцы пришли и за Галаном. Подослали к нему юношу, который попросился научить быть журналистом, Галан согласился, пустил к себе в дом и получил топором по голове. Сзади, когда склонился над опусом "ученика".

И случилось это в 1949 году, через четыре года после окончания Второй мировой войны, когда ОУН* и ее боевики из Украинской повстанческой армии (УПА)* потерпели поражение на полях сражения в открытом бою. Но смириться с поражением им не дали: на деньги западных спецслужб, бандеровцы тогда перешли к террору на территории совестской Украины.

Как сейчас полностью находящий на западном подсосе и содержании неонацистский режим Зеленского потерпел крах в "контрнаступе", готовится к общему поражению в войне, но кроваво трепыхается и переходит к террору. С той только разницей, что теперь уже на государственном уровне. Но, повторяю, на деньги Запада. И по указке Запада.

Убитый Ярослав Галан был лишь на год старше убитого 46-летнего Ильи Кивы - так вот еще негаданная аналогия…

Современный необандеровский и неонацистский террор украинского режима тоже, если можно так выразиться, многофункционален по своим целям и задачам.

Во-первых, это зачистка тех, кто яростно и бескомпромиссно критикует неонацистский режим в Киеве и его западных покровителей. Подавляющее число убитых и ставших жертвами неонацистского террора и до начала спецвоенной операции (СВО), но после госпереворота 2014 года. И сейчас, во время СВО, это противники, критики и разоблачители киевского режима, который ведет Украину и ее народ к погибели.

Такая правда о неонацистах и их хозяевах, сказанная смело, открыто и громко, - вот главная причина всех покушений, двигатель террора. И убедиться в этом легко, если почитать радостные обоснования под словом "ликвидирован" на сайте "Миротворец", который не только старательно фиксирует "подвиги" неонацистов, но и наметил новые жертвы. Их там тысячи.

Во-вторых, террор - это, конечно же, месть. Политическая и ментальная. Чувствующие свою погибель упыри и вурдалаки чаще всего кусают и утаскивают жертв в свою преисподнюю как раз перед рассветом. Они понимают, что их конец близок. Что Украина скоро будет освобождена от них, и потому они мстят напоследок тем, кто может остаться и увидеть освобождение, жить в новой Украине.

Так они поступают и со страной, наживаясь на ней до последнего и, например, за деньги разрешая использовать ее земли для захоронения западных радиоактивных отходов. Они понимают, что скоро им придется бежать, и к Украине они относятся по принципу "так не доставайся же ты никому". И убивают тех, кто чувствует себя победителем.

Большинство уничтоженных террором в Донбассе, Запорожье и Херсонщине, на новых землях России - это люди, которые поверили в новую Украину и в то, что будущее у Украины есть только в содружестве с Россией. Вот за это их безжалостно и карали.

В-третьих, - и это немаловажно! - террор режима Зеленского является вызовом и одновременно провокацией именно России. Потому что, напоминаю, все происходит именно на российской земле. Запугать хотят не только украинцев, но и россиян. И не только запугать, но и как бы продемонстрировать, что Россия, ее правоохранители ничего не могут сделать с украинскими ударами и неонацистскими "мстителями".

Цель все та же: вызвать у россиян страх, ощущение нестабильности и незащищенности, недоверия к властям. Ну а потом "шатать путинскую диктатуру изнутри".

А конечная цели этого вызова - спровоцировать Россию на аналогичные действия по отношению к неонацистам и их фюрерам. Чтобы потом Россию и обвинить в государственном терроризме - Запад ведь надеется на свою монополию на информационном поле планеты, уже давно переформатированном под лживую двойную мораль, гнилые двойные стандарты и продажную политическую целесообразность в создании "нужной" картины мира. Западу, убившему свободу слова в первую очередь у себя, многое на этом поприще до сих пор удается. На Западе не видят и не хотят видеть террористической сути украинского режима Зеленского не только политики, но и широкое общественное мнение. Для Запада Зеленский с руками по локоть в крови, которому убитый Кива предложил повеситься за все то, что он сделал с Украиной, - по-прежнему демократ и герой. Хотя на деньги ему Запад уже начинает скаредно жлобиться. Отыгранным и использованным кровавым клоунам место на помойке, но Запад еще хочет, чтобы они утащили туда многих…

Что в этой ситуации делать? Я не знаю. Экс-нардеп Украины Олег Царев, оставшийся в живых после недавнего покушения на него, уверен: "Дело не в Киве. Если Россия его приняла, Россия отвечает за его безопасность. Удар по Киве - это удар по России. А удар по России надо воспринимать всерьез. И отвечать всерьез, а не писать о том, что нам его (Киву то есть. - Авт.) не очень жалко".

Царев пришел к этому выводу ценой собственной крови, и я не знаю, что на это возразить или чем дополнить.

* Организация деятельность которой запрещена на территории РФ.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702296000


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