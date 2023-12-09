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|Оголтелый русофоб Туск вновь возглавит правительство Польши
21:48 11.12.2023
Туск вновь возглавит правительство Польши
Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска как нового премьер-министра
Сейм Польши проголосовал за кандидатуру Дональда Туска как нового премьера страны, передает Rzeczpospolita. Он получил 248 голосов при пороге в 225 (против выступил 201 депутат).
Туск был премьером в 2007-2014 годах, а затем пять лет был председателем Европейского совета.
До этого сейм отказался выдать вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого.