Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев

00:05 12.12.2023

Связи Пекина и Ханоя скреплены идеями коммунизма и залежами редкоземельных металлов

Владимир Скосырев

11.12.2023

Грузовые поезда между Китаем и Вьетнамом ходят много лет, но сейчас Пекин и Ханой намерены расширить железнодорожную сеть.

Во вторник начинается двухдневный визит во Вьетнам председателя КНР Си Цзиньпина. Он подтвердит решимость Китая укреплять связи с соседом. Экономическая выгода для Вьетнама очевидна. Ведь КНР – его главный торговый партнер и инвестор. Но Ханой не хочет класть все яйца в одну корзину. В сентябре во время визита во Вьетнам президента США Джозефа Байдена стороны повысили отношения до стратегического партнерства. Все же Вашингтону тягаться с Пекином сложно. Как подчеркивает пресса Китая, обе страны строят социализм под руководством компартий.



South China Morning Post прогнозирует, что поездка Си обострит конкуренцию между Вашингтоном и Пекином за влияние на Вьетнам. Китаю есть что предложить. Он посулит многомиллиардные пряники в виде постройки новых железных дорог между двумя странами на основе инициативы "Пояс и путь", причем большую часть расходов на эти проекты Китай готов взять на себя.



Речь идет о строительстве трассы между городом Куньмин (Китай) и вьетнамским портом Хайфон, а также об установлении прямых линий, связывающих Китай со столицей Вьетнама Ханоем. Как сказал Сюн Бо, посол Китая во Вьетнаме, Пекин готов предоставит на эти цели "помощь, которую не нужно оплачивать". Предполагаемые железнодорожные пути должны пройти в районах, где во Вьетнаме находятся залежи редземельных металлов, спрос на которые в мире бурно растет. Они используются для выпуска электромобилей, солнечных батарей, не говоря уже о военной технике.



Как передает Reuters, предоставление такой помощи и грантов можно считать ударом по проектам США и Запада во Вьетнаме. Ведь они предлагали Вьетнаму осуществить инфраструктурные проекты, в основном в виде займов по рыночным ценам. Эти займы в соответствии с планами по климату должны были помочь Вьетнаму уменьшить зависимость от угля.



Вьетнаму, как полагают, принадлежат вторые по размерам запасы этих стратегических минеральных ископаемых. А крупнейшим их добытчиком и переработчиком является Китай.



Посол Китая во Вьетнаме назвал также приоритетом для развития двусторонних связей цифровое взаимодействие. "Наши страны должны поднять уровень сотрудничества на земле, в воздухе, на море и в интернете", – сказал Сюн Бо. Это означает, что Вьетнам будет включен в программу "Цифрового шелкового пути", которая сосредоточена на создании волоконно-оптических кабелей, центров сбора данных и другой телекоммуникационной инфраструктуры в дружественных странах.



Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на форуме, посвященном "Поясу и пути", который прошел в октябре в Китае, призывал увеличить сотрудничество в цифровой сфере. Но неясно, подчеркивают эксперты Iseas – Yusof Ishak Institute в Сингапуре, действительно ли Ханой за сотрудничество в цифровой сфере или формально его хвалит. Ведь у Китая и Вьетнама есть разногласия по границам на суше и на море.



Газета Global Times, голос Пекина для заграницы, тоже отмечала, что у Китая и Вьетнама есть территориальные споры. Совершенно очевидно, что США и их союзники хотят "раздуть вражду" между вьетнамцами и китайцами, вбить клин между ними. Но Вьетнам, продолжает Global Times, не жаждет вступить в игру США и Японии во имя сдерживания Китая. Замысел Вьетнама состоит в том, чтобы, опираясь на поддержку Вашингтона и Токио, перестроить к своей выгоде международные цепочки поставок. И не более того.



На деле, как говорят вьетнамские эксперты, две коммунистические партии имеют давние и очень тесные взаимоотношения. Недаром китайское посольство во Вьетнаме находится в контакте не только с МИД, но и напрямую с центральной комиссией по иностранным делам Коммунистической партии Вьетнама.



Близкие политические системы способствуют сближению двух стран на многих направлениях. Причем Китай прямо заинтересован в том, чтобы коммунисты Вьетнама сохраняли монополию на власть в своих руках, говорит Захариа Абуза, эксперт военного колледжа в Вашингтоне.