 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.12.2023
02:10  У кого экономика сильнее - у Казахстана или Узбекистана
01:06  Вашингтон решил сдать Киев и скрыть свое поражение, - Д.Марьянович
01:00  Армия России ликвидировала воевавших за ВСУ актеров из "Возвращения Мухтара"
00:54  Арман Сеитмамыт назначен главой основного казинформхолдинга "Хабар"
00:52  Казахстан планирует построить 20 новых водохранилищ в 9 областях
00:35  США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года
00:30  Остановит только ликвидация: Трамп рванул в Мичигане на 10 пунктов

00:21  Президента Египта ждет третий срок. Сиси опять победил
00:05  Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев
Понедельник, 11.12.2023
21:48  Оголтелый русофоб Туск вновь возглавит правительство Польши
15:02  Страсти по Западной Гайане и юбилей доктрины Монро, - Олег Ясинский
15:00  Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение, - В.Скачко
14:27  Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает сельскому хозяйству РФ и ЦА, - И.Лизан
14:25  American Conservative: Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?
14:22  За прорыв ТЭЦ в Казахстане ответил увольнением вице-министр энергетики Нурмагамбетов
13:19  В Избасканском районе Узбекистана новый хоким - Ходжиакбар Умаров
13:16  В Киеве затопило часть метро. Лыбедь прорвало
13:14  Республиканцы нашли способ вить веревки из Байдена, - Кадир Устюн
13:13  Еще один ЖК начали сносить в горах Алматы
13:09  Условия внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
12:38  Саудовский принц полковник Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд разбился в пустыне на F-15
12:31  Новый президент Аргентины Милей пришел на инаугурацию с сестрой (в роли жены)
09:05  Трамп все более опережает по популярности Байдена, - Д.Моисеев
09:00  Туркменский бросок на Запад. Ашхабад реанимирует проект Nabucco, - Сердар Айтаков
08:54  "Мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков", - МВД Казахстана генерал Саденов
08:43  Линия фронта проходит через историю, - Дмитрий Губин
07:23  Почему визит Путина в Аравию так огорчил Запад? - Андрей Соколов
07:17  Kayhan: ВВС США скоро не смогут на равных состязаться с ВВС России и Китая
03:37  75 лет спустя. Человечеству придется переосмыслить "права человека", - В.Бондарь
02:41  Кого потянет за собой на дно китайская экономика, - Г.Бовт
02:39  Ленинопад как символ государственной неполноценности, - Тимур Шерзад
00:54  Кисиду скоро вытряхнут из кресла японского премьера. Должен ответить за разразившийся финансовый скандал
00:53  США превращают Евросоюз в свою промышленную колонию, - Вл.Прохватилов
00:30  Правящая в Германии "светофорная" коалиция проваливается в тар-тарары, - Н.Портякова
00:23  Пекин не допустит крамолы в армии, - Владимир Скосырев
00:20  Йемен может превратиться в зону израильской операции, - И.Субботин
Воскресенье, 10.12.2023
20:23  Нобелевскую премию мира за 2023 год получила сидящая в иранской тюрьме НПОшница Наргес Мохаммади и Мартин Лютер Кинг... второй
17:49  В КазМинэнерго отреагировали на "инциденты" в Экибастузе, Балхаше и Актау
17:17  Огненные разломы Африки. С деколонизацией придется подождать, - С.Кожемякин
16:36  Экибастузская ТЭЦ опять немножко взорвалась, - чиновникиKZ просят потерпеть и не верить сплетням
16:33  Зеленский экстренно и секретно рванул в Аргентину. Готовит "крысиную тропу"?
16:30  Украиной правят "придурки и неонацисты", - Путин обзывается
16:21  В Ханты-Мансийском округе найдены руины древнейшей в мировой истории!!! крепости - ее обороняли 8 тысяч лет назад
15:28  Арестованы счета Никиты Михалкова. За неуплату налогов
12:22  Нидерланды возобновили покупку СПГ из России: мерзнут амстердамские бляди...
12:19  Подходит ли к концу эпоха бесспорного господства США в морях вокруг Китая? - Хасан Эрель
12:09  В западно-казахстанском областном центре Актау лопнул теплопровод, а за окном - минус...
11:24  Казахстанка Наталья Местоева впервые в истории выиграла этап Кубка мира по практической стрельбе из ружья
08:48  Парламент Дании запретил сжигать Коран. Теперь это уголовное преступление
07:41  Стратегическая глубина. Как Россия совершила ближневосточный прорыв, - Кирилл Семенов
00:48  Россия вообще не собирается наступать на Украине, - Витторио Рангелони
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев
00:05 12.12.2023

Связи Пекина и Ханоя скреплены идеями коммунизма и залежами редкоземельных металлов
Владимир Скосырев
11.12.2023
Грузовые поезда между Китаем и Вьетнамом ходят много лет, но сейчас Пекин и Ханой намерены расширить железнодорожную сеть.
Во вторник начинается двухдневный визит во Вьетнам председателя КНР Си Цзиньпина. Он подтвердит решимость Китая укреплять связи с соседом. Экономическая выгода для Вьетнама очевидна. Ведь КНР – его главный торговый партнер и инвестор. Но Ханой не хочет класть все яйца в одну корзину. В сентябре во время визита во Вьетнам президента США Джозефа Байдена стороны повысили отношения до стратегического партнерства. Все же Вашингтону тягаться с Пекином сложно. Как подчеркивает пресса Китая, обе страны строят социализм под руководством компартий.

South China Morning Post прогнозирует, что поездка Си обострит конкуренцию между Вашингтоном и Пекином за влияние на Вьетнам. Китаю есть что предложить. Он посулит многомиллиардные пряники в виде постройки новых железных дорог между двумя странами на основе инициативы "Пояс и путь", причем большую часть расходов на эти проекты Китай готов взять на себя.

Речь идет о строительстве трассы между городом Куньмин (Китай) и вьетнамским портом Хайфон, а также об установлении прямых линий, связывающих Китай со столицей Вьетнама Ханоем. Как сказал Сюн Бо, посол Китая во Вьетнаме, Пекин готов предоставит на эти цели "помощь, которую не нужно оплачивать". Предполагаемые железнодорожные пути должны пройти в районах, где во Вьетнаме находятся залежи редземельных металлов, спрос на которые в мире бурно растет. Они используются для выпуска электромобилей, солнечных батарей, не говоря уже о военной технике.

Как передает Reuters, предоставление такой помощи и грантов можно считать ударом по проектам США и Запада во Вьетнаме. Ведь они предлагали Вьетнаму осуществить инфраструктурные проекты, в основном в виде займов по рыночным ценам. Эти займы в соответствии с планами по климату должны были помочь Вьетнаму уменьшить зависимость от угля.

Вьетнаму, как полагают, принадлежат вторые по размерам запасы этих стратегических минеральных ископаемых. А крупнейшим их добытчиком и переработчиком является Китай.

Посол Китая во Вьетнаме назвал также приоритетом для развития двусторонних связей цифровое взаимодействие. "Наши страны должны поднять уровень сотрудничества на земле, в воздухе, на море и в интернете", – сказал Сюн Бо. Это означает, что Вьетнам будет включен в программу "Цифрового шелкового пути", которая сосредоточена на создании волоконно-оптических кабелей, центров сбора данных и другой телекоммуникационной инфраструктуры в дружественных странах.

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на форуме, посвященном "Поясу и пути", который прошел в октябре в Китае, призывал увеличить сотрудничество в цифровой сфере. Но неясно, подчеркивают эксперты Iseas – Yusof Ishak Institute в Сингапуре, действительно ли Ханой за сотрудничество в цифровой сфере или формально его хвалит. Ведь у Китая и Вьетнама есть разногласия по границам на суше и на море.

Газета Global Times, голос Пекина для заграницы, тоже отмечала, что у Китая и Вьетнама есть территориальные споры. Совершенно очевидно, что США и их союзники хотят "раздуть вражду" между вьетнамцами и китайцами, вбить клин между ними. Но Вьетнам, продолжает Global Times, не жаждет вступить в игру США и Японии во имя сдерживания Китая. Замысел Вьетнама состоит в том, чтобы, опираясь на поддержку Вашингтона и Токио, перестроить к своей выгоде международные цепочки поставок. И не более того.

На деле, как говорят вьетнамские эксперты, две коммунистические партии имеют давние и очень тесные взаимоотношения. Недаром китайское посольство во Вьетнаме находится в контакте не только с МИД, но и напрямую с центральной комиссией по иностранным делам Коммунистической партии Вьетнама.

Близкие политические системы способствуют сближению двух стран на многих направлениях. Причем Китай прямо заинтересован в том, чтобы коммунисты Вьетнама сохраняли монополию на власть в своих руках, говорит Захариа Абуза, эксперт военного колледжа в Вашингтоне.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702328700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Важно обеспечить безопасность граждан
- Алихан Смаилов рассказал о решенном вопросе, который часто поднимали инвесторы
- В Казахстане будет применяться фокусный подход по финансированию приоритетных направлений науки и инноваций
- Из госбюджета не потрачено ни одного тенге
- О предварительных результатах расследования аварии на шахте им.Костенко
- Казахстан-2050: есть ли смысл?
- Прошло заседание депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде"
- Главы МИД Казахстана и Кипра нацелены на активизацию широкого сотрудничества
- О смене руководства ассоциации "KazEnergy"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  