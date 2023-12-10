Президента Египта ждет третий срок. Сиси опять победил

00:21 12.12.2023 Абдель Фаттаха ас-Сиси переизберут досрочно

Во вторник должно завершиться голосование на досрочных президентских выборах в Египте. Официальные результаты планируют объявить через неделю, но никто не сомневается, что действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси останется у власти еще на шесть лет, в течение которых ему придется заняться решением серьезных экономических проблем. Дополнительное беспокойство Каира вызывает развитие ситуации вокруг сектора Газа, откуда, возможно, придется принять беженцев. В то же время обострение палестино-израильского конфликта придало господину ас-Сиси дополнительный вес как внутри страны, так и за рубежом.



Голосование началось в воскресенье. Процесс растянут на три дня, чтобы добиться максимальной явки. Сомнений, что на выборах победит действующий президент 69-летний Абдель Фаттах ас-Сиси, ни у кого нет. Он возглавит страну уже в третий раз.



Абдель Фаттах ас-Сиси возглавил Египет в 2014 году в результате выборов, прошедших почти через год после свержения президента Мохаммеда Мурси. В качестве главнокомандующего и министра обороны господин ас-Сиси сыграл центральную роль в перевороте. В марте 2018 года он был переизбран на второй срок, который должен был стать последним, и практически сразу возникла идея проведения в Египте референдума о поправках к конституции. Он состоялся в апреле 2019 года. Согласно принятым поправкам, президентский срок был увеличен с четырех до шести лет. Была также введена "переходная статья", продлившая президентские полномочия ас-Сиси еще на два года - до 2024 года и разрешившая ему переизбираться на третий срок.



За время правления президент ас-Сиси положил конец свободе общественных настроений, которые царили в Египте после "арабской весны" и свержения в 2011 году власти президента Хосни Мубарака. Бесконечным протестам на Тахрире (площади Свободы) был положен конец. И сначала это было воспринято благосклонно.



Египтяне устали от перманентных революций, им хотелось стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Но свобода слова и разнообразие политической жизни в стране вновь были ограничены.



Официальной влиятельной оппозиции в стране нет. Однако все же египетские власти пытаются сохранять внешние признаки демократического процесса.



На выборах 2018 года у господина ас-Сиси был один официальный соперник. В этот раз помимо действующего президента в выборах участвуют еще три кандидата. Это социал-демократ Фарид Захран, профессор международного права, кандидат от старейшей либеральной партии Египта "Вафд" Абдель Санад Ямама и глава Республиканской народной партии Хазем Омар. Ни один из них не представляет угрозы для президента. Более того, ранее они даже выражали восхищение достижениями господина ас-Сиси. 44-летний журналист и бывший парламентарий Ахмед аль-Тантави, который мог реально оттянуть хотя бы часть голосов, еще в середине октября снялся с выборов - во многом из-за оказанного давления на его семью и сторонников.



Учитывая отсутствие интриги, интерес к выборам в Египте невысок, хотя чиновники на местах явку стараются обеспечить.



Корреспонденты агентства Reuters были свидетелями того, как на некоторых избирательных участках проголосовавшим раздавали продукты. Это весьма актуально для Египта, где уровень жизни за последние годы только ухудшается.



Треть населения живет за чертой бедности. И главной новостью на этой неделе стали не выборы, а объявление о снижении годового уровня инфляции: 34,6% в ноябре по сравнению с 35,8% в октябре. Правда, потребители этого особо не почувствовали. По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики, цены на продукты питания и напитки в годовом исчислении в ноябре выросли на 64,5%, а на одежду и обувь - на 18,6%.



Какая интрига сохранялась перед назначением выборов в Египте

Эксперты отмечают, что проведение выборов чуть раньше графика связано со стремлением властей как можно быстрее принять ряд жестких экономических мер, включая девальвацию и без того ослабленной валюты. В четверг Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что ведет переговоры с Египтом о согласовании дополнительного финансирования в рамках существующей кредитной программы на сумму $3 млрд, которая застопорилась из-за задержек с продажей госактивов и обещанного перехода к более гибкому обменному курсу. Напомним, что МВФ был готов выделить деньги Каиру только при условии жестких реформ. До выборов президент ас-Сиси предупредил, что страна не может допустить дальнейшего ослабления фунта. Однако выполнять условия МВФ так или иначе придется, и лучше это сделать уже после выборов.



Кроме того, деньги могут понадобиться Египту и в случае решения все-таки принять часть беженцев из сектора Газа, где Израиль ведет войну против палестинского движения "Хамас". До сих пор Каир всячески противился всем планам перемещения палестинцев, но в последнее время в арабских СМИ то и дело появляются публикации, что египетские власти практически смирились с неизбежным по мере ухудшения ситуации в Газе. Согласно публикации в ливанской газете "Аль-Ахбар", Египет обсуждает возможность приема нескольких сотен тысяч беженцев при условии, что получит под это финансирование со стороны США, ЕС и арабских монархий Персидского залива. Официально заявлений на этот счет пока не звучало.



Между тем война в секторе Газа во многом способствовала повышению политического веса Египта, который (наряду с Катаром) выступает в качестве одного из самых эффективных посредников между Израилем и "Хамасом".



Западные страны нуждаются в помощи Каира, в том числе для вытаскивания своих граждан, оказавшихся в заложниках у "Хамаса". Через Египет также идет вся гуманитарная помощь палестинцам в Газе. Сохранение стабильности в Египте фактически стало одной из главных забот международного сообщества, и здесь уже не до того, чтобы громогласно поднимать вопрос о соблюдении прав человека.



Особое внимание Каиру оказывает и Москва. За день до начала голосования президент РФ Владимир Путин позвонил Абдель Фаттаху ас-Сиси. Господин Путин поблагодарил коллегу за "содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России" и пожелал ему успеха на выборах.



Как Египет перестал получать газ из Израиля

Такое международное внимание льстит египтянам. Война в секторе Газа частично сменила новостную повестку внутри страны. Египтяне переключились со своих страданий на то, что переживают палестинцы. А активная роль президента в урегулировании регионального кризиса и международное внимание к Каиру вызывают у них чувство национальной гордости. Но все же так не сможет продолжаться вечно. И президенту ас-Сиси после избрания придется срочно решать проблемы экономики, удерживать стабильность внутри страны и одновременно уделять внимание региональным проблемам, чтобы не допустить расползания палестино-израильского конфликта.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №231 от 12.12.2023, стр. 6 Источник - коммерсант

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