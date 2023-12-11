 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Остановит только ликвидация: Трамп рванул в Мичигане на 10 пунктов
00:30 12.12.2023

11 декабря 2023

Экс-президент США Дональд Трамп опережает нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена на 10 пунктов в Мичигане и видит всплеск поддержки со стороны жителей, которые не голосовали в 2020 году. Об этом сообщает английская Daily Mail.

Свежий опрос показывает, что Трамп доминирует в критически важных штатах. Он, в частности, обошел соперника в Мичигане, а также лидирует в Джорджии с небольшим отрывом. Байден победил в обоих этих штатах в 2020 году. Это происходит на фоне роста популярности Трампа в Айове, говорится в статье.

Трамп укрепляет позиции в президентской гонке, комментирует результаты опроса политолог Малек Дудаков. CNN прозондировал общественное мнение и получил шокирующие данные: отрыв Трампа от Байдена становится уже колоссальным, отмечает эксперт. В Мичигане Трамп обходит Байдена аж на 10 пунктов - 50 на 40%, в Джорджии отрыв составляет 5 пунктов - 49 на 44%.

Это ключевые штаты на выборах - там Трамп выиграл в 2016 году, но проиграл в 2020-м. Сейчас же Трамп обходит Байдена почти во всех колеблющихся штатах, - кроме вышеупомянутых, еще и в Аризоне, Пенсильвании, Флориде, Айове и даже в Миннесоте.

Все лучше обстоят дела у Трампа и на республиканских праймериз. Его общенациональный рейтинг превышает 65%. Но в первых штатах на праймериз хотя бы оставалась какая-то конкуренция. Теперь и здесь ее уже нет - в Айове, которая проголосует уже 15 января, Трамп набирает 51%.

Влияние Трампа усиливается и в Капитолии. Все больше сенаторов и конгрессменов поддерживают Трампа на выборах, надеясь устроить смену власти в 2024 году. Причем есть прямая корреляция - чем сильнее Трамп, тем хуже согласуются украинские транши, а ряды законодателей, выступающих против продолжения бесконечной войны на Украине, пополняются.

"Единственное, что может остановить Трампа, - это физическое устранение. Такой сценарий нельзя исключать - мейнстримовые медиа вовсю прогревают американцев по поводу „смерти" Трампа, а демократы требуют его „ликвидировать". ФБР уже арестовало человека, который угрожал застрелить другого кандидата - Вивека Рамасвами. Впрочем, любые попытки покушения на Трампа всколыхнут Америку и поставят всю страну на грань гражданского конфликта",
- полагает Дудаков.

Источник - eadaily.com
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