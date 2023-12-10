США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года

00:35 12.12.2023 Наступающие до Нового года

Успеет ли Израиль покончить с "Хамасом" к концу декабря



Администрация США требует от Израиля завершить наземную операцию в секторе Газа к концу этого года. Со своей стороны, Израиль, добившийся на прошедшей неделе значительных успехов на поле боя и готовящийся к уничтожению главного опорного пункта "Хамаса" в городе Хан-Юнисе на юге сектора, тоже планирует закончить эту операцию к концу декабря. После этого израильское руководство, видимо, сможет отчитаться о завершении активной фазы военной кампании. С подробностями из Тель-Авива - корреспондент "Ъ" Михаил Гуревич.



Как сообщило издание Politico, администрация США настаивает, чтобы Израиль завершил военную кампанию в секторе Газа к концу этого года. Такое послание передал израильскому руководству госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Израиль на прошедшей неделе. Между тем, по сообщению израильского новостного портала Ynet, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и сам в беседе с президентом США Джо Байденом сказал, что масштабная операция в Хан-Юнисе и в целом на юге сектора Газа должна завершиться к концу декабря.



При этом в администрации США наверняка понимают, что полное уничтожение радикальных группировок в Газе может занять месяцы, а то и годы.



Взять, к примеру, историю борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ), которая началась в середине 2014 года и, несмотря на несколько объявлений о полном разгроме группировки, продолжается по сей день. "Хамас", конечно, находится на куда меньшей территории, но любая группа из трех-пяти боевиков может присвоить себе популярный бренд и заявить о продолжении борьбы. Это в Вашингтоне осознают, но полагают, что подавление точечного сопротивления не потребует мощных ракетных ударов. В качестве примера приводятся действия израильских подразделений на Западном берегу, где одновременно с войной в Газе происходят постоянные боестолкновения и последующие ликвидация или аресты боевиков.



Израильские военные специалисты в целом соглашаются с подобными прогнозами. Три-четыре недели при нынешней активности может быть достаточно для полного овладения территорией. А дальше характер войны изменится и превратится в подобие перманентной антитеррористической деятельности.



По сути, речь идет о том, что Израиль в ближайшие недели должен уничтожить максимальное число подземных коммуникаций, занять ключевые точки по всей территории сектора, взять под контроль границу с Египтом (Филадельфийский коридор) и объявить об окончании полномасштабной военной операции.



Потом ЦАХАЛ сможет проводить локальные действия без значительного привлечения авиации и военно-морских сил. Это будет именоваться боевыми рейдами или какими-нибудь еще эвфемизмами.



Успех плана во многом зависит от того, как быстро Израилю удастся нарушить взаимодействие боевых порядков группировки.



Как показало временное перемирие, с момента его начала не было никаких инцидентов или нарушений режима со стороны отдельных групп боевиков. А значит, на тот момент руководству "Хамаса" удалось сохранить полный контроль над своими рядами.



Сейчас ситуация, похоже, меняется. Всю прошедшую неделю в израильских Telegram-каналах публиковались видео массовой сдачи в плен.



На кадрах раздетые до трусов мужчины сначала сидят с поднятыми руками на улице, а потом едут в грузовиках. Видео не были помечены знаком армейской пресс-службы, и поэтому военные крайне скупо отвечали на вопросы журналистов по поводу того, кто изображен на кадрах. К концу недели выяснилось, что при окружении ключевых точек сопротивления армия по громкоговорителям предлагает всем мужчинам снять верхнюю одежду и сдаться. Непричастных, по словам военных, отпускают, но большинство арестованных связаны с группировками, и их отправляют на дальнейшее дознание. В субботу вечером в очередном видеоролике, также снятом на телефон одного из солдат, мужчины по одному сдают оружие, а потом выстраиваются в линию с поднятыми в руках личными документами. Палестинские источники, в свою очередь, утверждают, что во всех случаях речь идет о мирных людях, которых незаконно подвергли аресту. Эти заявления плохо коррелируют с видео, которые публикует сам "Хамас". На них видно, что боевики, как правило, одеты в гражданское, чаще всего в спортивную одежду. Фотографии ликвидированных хамасовцев также подтверждают, что боевики не носят военную форму.



По словам главы израильского Совета национальной безопасности Цахи Анегби, к вечеру субботы израильтяне уничтожили по меньшей мере 7 тыс. хамасовцев.



По довоенным оценкам, всего в военном крыле "Хамаса" служило до 40 тыс. человек. Такую же цифру приводил в интервью AP один из официальных спикеров организации Али Бараке. Однако, скорее всего, эти оценки были завышены - помимо боевиков туда включали полицейских, сотрудников службы спасения, налоговиков и пр. Самое боеспособное подразделение "Хамаса" "Нухба" насчитывало 2–3 тыс. человек, большая часть из которых участвовала в нападении 7 октября и в первых городских боях в секторе Газа. Большинство из них были уничтожены, а несколько сотен попали в плен. Подготовка остальных подразделений "Хамаса" была значительно слабее и, по сути, представляла собой тренировки дружин территориальной обороны. Еще примерно 10–12 тыс. человек состояли в "Исламском джихаде", но о степени их готовности к полноценным боевым действиям мало что известно.



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В любом случае, по отзывам военных и судя по допросам арестованных хамасовцев, боевые порядки сопротивления уже не столь крепки, как в начале кампании.



"Из допросов сдавшихся боевиков были получены следующие сведения: их положение на местах сложное, и руководство "Хамаса"… отрицает реальность",- заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Агари. О том же говорил в конце недели и начальник Генштаба Герци Халеви: "С каждым днем мы видим все больше и больше убитых боевиков, больше раненых боевиков, а в последние дни мы видим сдающихся террористов. Это признак разрушения системы".



Но говорить о полном разрушении логистики "Хамаса" все еще рано. Хотя многие командиры отдельных подразделений были убиты, руководство группировки все еще живо и, судя по всему, скрывается в одном из бункеров Хан-Юниса.



В субботу стало известно, что, по оперативным данным, лидер "Хамаса" в секторе Газа Яхья Синвар, скорее всего, перебрался с севера на юг сектора на автомобиле, который находился в гуманитарном конвое.



ЦАХАЛ, конечно, будет пытаться уничтожить Яхью Синвара и других членов руководства "Хамаса", но эта задача может осложняться наличием заложников, которые, возможно, служат живым щитом для лидеров группировки. Как заявил в субботу вечером Цахи Анегби, "если будет получена информация о местонахождении Синвара и мы получим подтверждение, что он окружен израильскими заложниками, то возникнет душераздирающая дилемма".



Выходом из ситуации может стать реализация идеи о депортации руководителей "Хамаса" и "Исламского джихада" в какую-то третью страну.



Так, например, в конце недели появилась информация о новом франко-саудовском плане, согласно которому руководство "Хамаса" получит возможность уехать в Алжир. Впрочем, возможно, это будет только частью куда более глобального плана. Все вовлеченные стороны с нетерпением ожидают окончания президентских выборов в Египте. Трехдневное голосование закончится во вторник. Считается, что после очередной победы на выборах у нынешнего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси будут развязаны руки и его будет легче убедить более гибко взглянуть на проблему палестинских беженцев.



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Традиционная позиция Каира состоит в том, чтобы не пускать жителей Газы на свою территорию. В Египте опасаются, что появление там боевиков "Хамаса" приведет к активизации аффилированных с ним "Братьев-мусульман" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Но есть надежда, что, избравшись на очередной президентский срок, генерал ас-Сиси в обмен на финансовую помощь со стороны США и суннитских монархий Аравийского полуострова изменит свою позицию и начнет пускать к себе палестинцев из сектора Газа.



Если это произойдет, то выполнение американского плана по завершению войны до Нового года можно будет считать более чем реальным.



Михаил Гуревич Источник - Коммерсант

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