 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.12.2023
02:10  У кого экономика сильнее - у Казахстана или Узбекистана
01:06  Вашингтон решил сдать Киев и скрыть свое поражение, - Д.Марьянович
01:00  Армия России ликвидировала воевавших за ВСУ актеров из "Возвращения Мухтара"
00:54  Арман Сеитмамыт назначен главой основного казинформхолдинга "Хабар"
00:52  Казахстан планирует построить 20 новых водохранилищ в 9 областях
00:35  США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года
00:30  Остановит только ликвидация: Трамп рванул в Мичигане на 10 пунктов

00:21  Президента Египта ждет третий срок. Сиси опять победил
00:05  Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев
Понедельник, 11.12.2023
21:48  Оголтелый русофоб Туск вновь возглавит правительство Польши
15:02  Страсти по Западной Гайане и юбилей доктрины Монро, - Олег Ясинский
15:00  Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение, - В.Скачко
14:27  Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает сельскому хозяйству РФ и ЦА, - И.Лизан
14:25  American Conservative: Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?
14:22  За прорыв ТЭЦ в Казахстане ответил увольнением вице-министр энергетики Нурмагамбетов
13:19  В Избасканском районе Узбекистана новый хоким - Ходжиакбар Умаров
13:16  В Киеве затопило часть метро. Лыбедь прорвало
13:14  Республиканцы нашли способ вить веревки из Байдена, - Кадир Устюн
13:13  Еще один ЖК начали сносить в горах Алматы
13:09  Условия внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
12:38  Саудовский принц полковник Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд разбился в пустыне на F-15
12:31  Новый президент Аргентины Милей пришел на инаугурацию с сестрой (в роли жены)
09:05  Трамп все более опережает по популярности Байдена, - Д.Моисеев
09:00  Туркменский бросок на Запад. Ашхабад реанимирует проект Nabucco, - Сердар Айтаков
08:54  "Мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков", - МВД Казахстана генерал Саденов
08:43  Линия фронта проходит через историю, - Дмитрий Губин
07:23  Почему визит Путина в Аравию так огорчил Запад? - Андрей Соколов
07:17  Kayhan: ВВС США скоро не смогут на равных состязаться с ВВС России и Китая
03:37  75 лет спустя. Человечеству придется переосмыслить "права человека", - В.Бондарь
02:41  Кого потянет за собой на дно китайская экономика, - Г.Бовт
02:39  Ленинопад как символ государственной неполноценности, - Тимур Шерзад
00:54  Кисиду скоро вытряхнут из кресла японского премьера. Должен ответить за разразившийся финансовый скандал
00:53  США превращают Евросоюз в свою промышленную колонию, - Вл.Прохватилов
00:30  Правящая в Германии "светофорная" коалиция проваливается в тар-тарары, - Н.Портякова
00:23  Пекин не допустит крамолы в армии, - Владимир Скосырев
00:20  Йемен может превратиться в зону израильской операции, - И.Субботин
Воскресенье, 10.12.2023
20:23  Нобелевскую премию мира за 2023 год получила сидящая в иранской тюрьме НПОшница Наргес Мохаммади и Мартин Лютер Кинг... второй
17:49  В КазМинэнерго отреагировали на "инциденты" в Экибастузе, Балхаше и Актау
17:17  Огненные разломы Африки. С деколонизацией придется подождать, - С.Кожемякин
16:36  Экибастузская ТЭЦ опять немножко взорвалась, - чиновникиKZ просят потерпеть и не верить сплетням
16:33  Зеленский экстренно и секретно рванул в Аргентину. Готовит "крысиную тропу"?
16:30  Украиной правят "придурки и неонацисты", - Путин обзывается
16:21  В Ханты-Мансийском округе найдены руины древнейшей в мировой истории!!! крепости - ее обороняли 8 тысяч лет назад
15:28  Арестованы счета Никиты Михалкова. За неуплату налогов
12:22  Нидерланды возобновили покупку СПГ из России: мерзнут амстердамские бляди...
12:19  Подходит ли к концу эпоха бесспорного господства США в морях вокруг Китая? - Хасан Эрель
12:09  В западно-казахстанском областном центре Актау лопнул теплопровод, а за окном - минус...
11:24  Казахстанка Наталья Местоева впервые в истории выиграла этап Кубка мира по практической стрельбе из ружья
08:48  Парламент Дании запретил сжигать Коран. Теперь это уголовное преступление
07:41  Стратегическая глубина. Как Россия совершила ближневосточный прорыв, - Кирилл Семенов
00:48  Россия вообще не собирается наступать на Украине, - Витторио Рангелони
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года
00:35 12.12.2023

Наступающие до Нового года
Успеет ли Израиль покончить с "Хамасом" к концу декабря

Администрация США требует от Израиля завершить наземную операцию в секторе Газа к концу этого года. Со своей стороны, Израиль, добившийся на прошедшей неделе значительных успехов на поле боя и готовящийся к уничтожению главного опорного пункта "Хамаса" в городе Хан-Юнисе на юге сектора, тоже планирует закончить эту операцию к концу декабря. После этого израильское руководство, видимо, сможет отчитаться о завершении активной фазы военной кампании. С подробностями из Тель-Авива - корреспондент "Ъ" Михаил Гуревич.

Как сообщило издание Politico, администрация США настаивает, чтобы Израиль завершил военную кампанию в секторе Газа к концу этого года. Такое послание передал израильскому руководству госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Израиль на прошедшей неделе. Между тем, по сообщению израильского новостного портала Ynet, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и сам в беседе с президентом США Джо Байденом сказал, что масштабная операция в Хан-Юнисе и в целом на юге сектора Газа должна завершиться к концу декабря.

При этом в администрации США наверняка понимают, что полное уничтожение радикальных группировок в Газе может занять месяцы, а то и годы.

Взять, к примеру, историю борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ), которая началась в середине 2014 года и, несмотря на несколько объявлений о полном разгроме группировки, продолжается по сей день. "Хамас", конечно, находится на куда меньшей территории, но любая группа из трех-пяти боевиков может присвоить себе популярный бренд и заявить о продолжении борьбы. Это в Вашингтоне осознают, но полагают, что подавление точечного сопротивления не потребует мощных ракетных ударов. В качестве примера приводятся действия израильских подразделений на Западном берегу, где одновременно с войной в Газе происходят постоянные боестолкновения и последующие ликвидация или аресты боевиков.

Израильские военные специалисты в целом соглашаются с подобными прогнозами. Три-четыре недели при нынешней активности может быть достаточно для полного овладения территорией. А дальше характер войны изменится и превратится в подобие перманентной антитеррористической деятельности.

По сути, речь идет о том, что Израиль в ближайшие недели должен уничтожить максимальное число подземных коммуникаций, занять ключевые точки по всей территории сектора, взять под контроль границу с Египтом (Филадельфийский коридор) и объявить об окончании полномасштабной военной операции.

Потом ЦАХАЛ сможет проводить локальные действия без значительного привлечения авиации и военно-морских сил. Это будет именоваться боевыми рейдами или какими-нибудь еще эвфемизмами.

Успех плана во многом зависит от того, как быстро Израилю удастся нарушить взаимодействие боевых порядков группировки.

Как показало временное перемирие, с момента его начала не было никаких инцидентов или нарушений режима со стороны отдельных групп боевиков. А значит, на тот момент руководству "Хамаса" удалось сохранить полный контроль над своими рядами.

Сейчас ситуация, похоже, меняется. Всю прошедшую неделю в израильских Telegram-каналах публиковались видео массовой сдачи в плен.

На кадрах раздетые до трусов мужчины сначала сидят с поднятыми руками на улице, а потом едут в грузовиках. Видео не были помечены знаком армейской пресс-службы, и поэтому военные крайне скупо отвечали на вопросы журналистов по поводу того, кто изображен на кадрах. К концу недели выяснилось, что при окружении ключевых точек сопротивления армия по громкоговорителям предлагает всем мужчинам снять верхнюю одежду и сдаться. Непричастных, по словам военных, отпускают, но большинство арестованных связаны с группировками, и их отправляют на дальнейшее дознание. В субботу вечером в очередном видеоролике, также снятом на телефон одного из солдат, мужчины по одному сдают оружие, а потом выстраиваются в линию с поднятыми в руках личными документами. Палестинские источники, в свою очередь, утверждают, что во всех случаях речь идет о мирных людях, которых незаконно подвергли аресту. Эти заявления плохо коррелируют с видео, которые публикует сам "Хамас". На них видно, что боевики, как правило, одеты в гражданское, чаще всего в спортивную одежду. Фотографии ликвидированных хамасовцев также подтверждают, что боевики не носят военную форму.

По словам главы израильского Совета национальной безопасности Цахи Анегби, к вечеру субботы израильтяне уничтожили по меньшей мере 7 тыс. хамасовцев.

По довоенным оценкам, всего в военном крыле "Хамаса" служило до 40 тыс. человек. Такую же цифру приводил в интервью AP один из официальных спикеров организации Али Бараке. Однако, скорее всего, эти оценки были завышены - помимо боевиков туда включали полицейских, сотрудников службы спасения, налоговиков и пр. Самое боеспособное подразделение "Хамаса" "Нухба" насчитывало 2–3 тыс. человек, большая часть из которых участвовала в нападении 7 октября и в первых городских боях в секторе Газа. Большинство из них были уничтожены, а несколько сотен попали в плен. Подготовка остальных подразделений "Хамаса" была значительно слабее и, по сути, представляла собой тренировки дружин территориальной обороны. Еще примерно 10–12 тыс. человек состояли в "Исламском джихаде", но о степени их готовности к полноценным боевым действиям мало что известно.

Лидеры России и Израиля провели телефонный разговор

В любом случае, по отзывам военных и судя по допросам арестованных хамасовцев, боевые порядки сопротивления уже не столь крепки, как в начале кампании.

"Из допросов сдавшихся боевиков были получены следующие сведения: их положение на местах сложное, и руководство "Хамаса"… отрицает реальность",- заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Агари. О том же говорил в конце недели и начальник Генштаба Герци Халеви: "С каждым днем мы видим все больше и больше убитых боевиков, больше раненых боевиков, а в последние дни мы видим сдающихся террористов. Это признак разрушения системы".

Но говорить о полном разрушении логистики "Хамаса" все еще рано. Хотя многие командиры отдельных подразделений были убиты, руководство группировки все еще живо и, судя по всему, скрывается в одном из бункеров Хан-Юниса.

В субботу стало известно, что, по оперативным данным, лидер "Хамаса" в секторе Газа Яхья Синвар, скорее всего, перебрался с севера на юг сектора на автомобиле, который находился в гуманитарном конвое.

ЦАХАЛ, конечно, будет пытаться уничтожить Яхью Синвара и других членов руководства "Хамаса", но эта задача может осложняться наличием заложников, которые, возможно, служат живым щитом для лидеров группировки. Как заявил в субботу вечером Цахи Анегби, "если будет получена информация о местонахождении Синвара и мы получим подтверждение, что он окружен израильскими заложниками, то возникнет душераздирающая дилемма".

Выходом из ситуации может стать реализация идеи о депортации руководителей "Хамаса" и "Исламского джихада" в какую-то третью страну.

Так, например, в конце недели появилась информация о новом франко-саудовском плане, согласно которому руководство "Хамаса" получит возможность уехать в Алжир. Впрочем, возможно, это будет только частью куда более глобального плана. Все вовлеченные стороны с нетерпением ожидают окончания президентских выборов в Египте. Трехдневное голосование закончится во вторник. Считается, что после очередной победы на выборах у нынешнего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси будут развязаны руки и его будет легче убедить более гибко взглянуть на проблему палестинских беженцев.

США заблокировали в Совбезе ООН призыв к гуманитарному перемирию в Газе

Традиционная позиция Каира состоит в том, чтобы не пускать жителей Газы на свою территорию. В Египте опасаются, что появление там боевиков "Хамаса" приведет к активизации аффилированных с ним "Братьев-мусульман" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Но есть надежда, что, избравшись на очередной президентский срок, генерал ас-Сиси в обмен на финансовую помощь со стороны США и суннитских монархий Аравийского полуострова изменит свою позицию и начнет пускать к себе палестинцев из сектора Газа.

Если это произойдет, то выполнение американского плана по завершению войны до Нового года можно будет считать более чем реальным.

Михаил Гуревич

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702330500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Важно обеспечить безопасность граждан
- Алихан Смаилов рассказал о решенном вопросе, который часто поднимали инвесторы
- В Казахстане будет применяться фокусный подход по финансированию приоритетных направлений науки и инноваций
- Из госбюджета не потрачено ни одного тенге
- О предварительных результатах расследования аварии на шахте им.Костенко
- Казахстан-2050: есть ли смысл?
- Прошло заседание депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде"
- Главы МИД Казахстана и Кипра нацелены на активизацию широкого сотрудничества
- О смене руководства ассоциации "KazEnergy"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  