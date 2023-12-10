 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.12.2023
02:10  У кого экономика сильнее - у Казахстана или Узбекистана
01:06  Вашингтон решил сдать Киев и скрыть свое поражение, - Д.Марьянович
01:00  Армия России ликвидировала воевавших за ВСУ актеров из "Возвращения Мухтара"
00:54  Арман Сеитмамыт назначен главой основного казинформхолдинга "Хабар"
00:52  Казахстан планирует построить 20 новых водохранилищ в 9 областях
00:35  США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года
00:30  Остановит только ликвидация: Трамп рванул в Мичигане на 10 пунктов

00:21  Президента Египта ждет третий срок. Сиси опять победил
00:05  Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев
Понедельник, 11.12.2023
21:48  Оголтелый русофоб Туск вновь возглавит правительство Польши
15:02  Страсти по Западной Гайане и юбилей доктрины Монро, - Олег Ясинский
15:00  Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение, - В.Скачко
14:27  Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает сельскому хозяйству РФ и ЦА, - И.Лизан
14:25  American Conservative: Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?
14:22  За прорыв ТЭЦ в Казахстане ответил увольнением вице-министр энергетики Нурмагамбетов
13:19  В Избасканском районе Узбекистана новый хоким - Ходжиакбар Умаров
13:16  В Киеве затопило часть метро. Лыбедь прорвало
13:14  Республиканцы нашли способ вить веревки из Байдена, - Кадир Устюн
13:13  Еще один ЖК начали сносить в горах Алматы
13:09  Условия внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
12:38  Саудовский принц полковник Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд разбился в пустыне на F-15
12:31  Новый президент Аргентины Милей пришел на инаугурацию с сестрой (в роли жены)
09:05  Трамп все более опережает по популярности Байдена, - Д.Моисеев
09:00  Туркменский бросок на Запад. Ашхабад реанимирует проект Nabucco, - Сердар Айтаков
08:54  "Мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков", - МВД Казахстана генерал Саденов
08:43  Линия фронта проходит через историю, - Дмитрий Губин
07:23  Почему визит Путина в Аравию так огорчил Запад? - Андрей Соколов
07:17  Kayhan: ВВС США скоро не смогут на равных состязаться с ВВС России и Китая
03:37  75 лет спустя. Человечеству придется переосмыслить "права человека", - В.Бондарь
02:41  Кого потянет за собой на дно китайская экономика, - Г.Бовт
02:39  Ленинопад как символ государственной неполноценности, - Тимур Шерзад
00:54  Кисиду скоро вытряхнут из кресла японского премьера. Должен ответить за разразившийся финансовый скандал
00:53  США превращают Евросоюз в свою промышленную колонию, - Вл.Прохватилов
00:30  Правящая в Германии "светофорная" коалиция проваливается в тар-тарары, - Н.Портякова
00:23  Пекин не допустит крамолы в армии, - Владимир Скосырев
00:20  Йемен может превратиться в зону израильской операции, - И.Субботин
Воскресенье, 10.12.2023
20:23  Нобелевскую премию мира за 2023 год получила сидящая в иранской тюрьме НПОшница Наргес Мохаммади и Мартин Лютер Кинг... второй
17:49  В КазМинэнерго отреагировали на "инциденты" в Экибастузе, Балхаше и Актау
17:17  Огненные разломы Африки. С деколонизацией придется подождать, - С.Кожемякин
16:36  Экибастузская ТЭЦ опять немножко взорвалась, - чиновникиKZ просят потерпеть и не верить сплетням
16:33  Зеленский экстренно и секретно рванул в Аргентину. Готовит "крысиную тропу"?
16:30  Украиной правят "придурки и неонацисты", - Путин обзывается
16:21  В Ханты-Мансийском округе найдены руины древнейшей в мировой истории!!! крепости - ее обороняли 8 тысяч лет назад
15:28  Арестованы счета Никиты Михалкова. За неуплату налогов
12:22  Нидерланды возобновили покупку СПГ из России: мерзнут амстердамские бляди...
12:19  Подходит ли к концу эпоха бесспорного господства США в морях вокруг Китая? - Хасан Эрель
12:09  В западно-казахстанском областном центре Актау лопнул теплопровод, а за окном - минус...
11:24  Казахстанка Наталья Местоева впервые в истории выиграла этап Кубка мира по практической стрельбе из ружья
08:48  Парламент Дании запретил сжигать Коран. Теперь это уголовное преступление
07:41  Стратегическая глубина. Как Россия совершила ближневосточный прорыв, - Кирилл Семенов
00:48  Россия вообще не собирается наступать на Украине, - Витторио Рангелони
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан планирует построить 20 новых водохранилищ в 9 областях
00:52 12.12.2023

Казахстан планирует снизить зависимость в водообеспечении от сопредельных стран

Вопросы модернизации водохозяйственной инфраструктуры и улучшения системы управления водными ресурсами обсуждены на заседании Водного совета Казахстана под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, в общей сложности в Казахстане имеется 102,3 км3 воды, 54% из которой формируется на территории республики, а остальные 46% поступают из сопредельных стран. Годовое потребление отраслей экономики составляет порядка 25 км3 воды, из которых 65% направляется на сельское хозяйство, 25% – на нужды промышленности.

В целом по итогам инвентаризации в республике насчитывается 17 736 рек и временных водотоков, 4 024 озера, 4 540 месторождений подземных вод, 13 175 водохозяйственных сооружений.

Для обеспечения водной безопасности страны и решения проблемы ее нехватки разработан проект Комплексного плана по развитию водного хозяйства на 2024-2030 годы. Он предусматривает ряд безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов.

Реализация Комплексного плана позволит увеличить располагаемые водные ресурсы на 3,7 кубических километра, а площади орошаемых земель – до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 кубических километра и обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тыс. человек.

Так, в 2024-2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ с объемом 2,4 кубических километра на территории 9 областей. Это позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тыс. га, снизить угрозу затопления для 70 сельских населенных пунктов с численностью 137 тыс. человек и в среднем на 25% снизить зависимость Казахстана в водообеспечении от сопредельных стран.

Параллельно начнется реконструкция 15 действующих водохранилищ на территории 9 областей с объемом 1,9 км3. Это улучшит водообеспеченность орошаемых земель на 74 тыс. га, снизит угрозу затопления для 64 населенных пунктов с численностью 70 тыс. человек.

Наряду с этим будет проводиться масштабная реконструкция ирригационных систем, цифровизация оросительных каналов, модернизация стратегического канала им. К. Сатпаева и др.

Для стимулирования сельхозпроизводителей к применению водосберегающих технологий планируется увеличить долю субсидирования расходов на создание оросительных систем и приобретение оборудования капельного и дождевального орошения с 50% до 80%. Это позволит к 2026 году увеличить площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий в южных регионах до 42% (613,6 тыс. га) и сэкономить до 1,5 км3 воды.

Премьер-Министр указал, что к реализации запланированных мер необходимо активно привлекать отечественные компании, в том числе производителей стройматериалов, и продолжить развитие технологий космического мониторинга в части определения водопотребления.

Еще одним важным направлением является эффективное водопользование в сельском хозяйстве.

"Мы должны ежегодно внедрять водосберегающие технологии на 150 тыс. га орошаемых площадей. Сейчас внедрение осуществляется на 40-50 тыс. га в год. При этом в южных регионах, где наблюдается наибольшая нехватка воды, объем внедрения наименьший. Нужно до конца года выработать конкретные механизмы по стимулированию применения водосберегающих технологий", - сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что множество задач остаются нерешенными. Это касается вопросов создания Национальной гидрогеологической службы, реформирования РГП "Казводхоз", создания института по проблемам Каспийского моря, а также вопросов передачи функций: по утверждению тарифов на полив воды, по гидромелиорации земель и мониторингу подземных вод, по оцифровке водной отрасли в целом. В этой связи глава Правительства поручил ускорить работу в данных направлениях.

Источник - primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702331520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Важно обеспечить безопасность граждан
- Алихан Смаилов рассказал о решенном вопросе, который часто поднимали инвесторы
- В Казахстане будет применяться фокусный подход по финансированию приоритетных направлений науки и инноваций
- Из госбюджета не потрачено ни одного тенге
- О предварительных результатах расследования аварии на шахте им.Костенко
- Казахстан-2050: есть ли смысл?
- Прошло заседание депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде"
- Главы МИД Казахстана и Кипра нацелены на активизацию широкого сотрудничества
- О смене руководства ассоциации "KazEnergy"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  