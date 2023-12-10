Арман Сеитмамыт назначен главой основного казинформхолдинга "Хабар"

00:54 12.12.2023

Арман Сеитмамыт назначен главой "Хабара"



Тележурналиста и медиаменеджера Армана Сеитмамыта, ранее возглавлявшего телеканал El Arna, назначили директором "Хабара", передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал.



