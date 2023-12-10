Армия России ликвидировала воевавших за ВСУ актеров из "Возвращения Мухтара"

01:00 12.12.2023

- Ликвидированы воевавшие за ВСУ актеры, снимавшиеся в российских фильмах и сериалах - А. Павленко и В. Кухарский, воевашие за ВСУ с 2022 г.



