Вашингтон решил сдать Киев и скрыть свое поражение, - Д.Марьянович

01:06 12.12.2023 Advance

Хорватия



Украину начали основательно готовить к поражению, а ее союзники пытаются скрыть, что это и их крах тоже

Advance: Запад решил прекратить агонию Украины как можно скорее



Россия движется к победе, которая "определит XXI век", пишет Advance. США решили подправить свой имидж, поэтому они откажутся от Украины, но сделают все так, чтобы это поражение не ударило по авторитету Америки. Процесс уже пошел. Киев готовят к неминуемому.



Д. Марьянович



Действительно ли Россия стоит на пороге победы на Украине и в других местах? Судя по источникам СМИ, которые годами, еще задолго до начала российской спецоперации на Украине, утверждали, что "Владимир Путин не смеет победить", Россия движется к большой победе, и в настоящий момент ей даже не требуется прилагать особых усилий. Правда ли это, и откуда взялось такое пораженчество среди тех, кто еще недавно заявлял, что вооруженный конфликт на Украине можно повернуть так, что украинские силы маршем войдут в Крым?



Конечно, ко всему стоит относиться с долей сдержанности. Да, некоторые обстоятельства усложнились и действительно играют на руку России, но в то же время те, кто прогнозирует российскую победу делает это скорее из желания взбодрить окружающих, а не провести объективный анализ. На самом деле, версия о том, что "Путин побеждает", в переводе гласит: "Путин победит, если мы ничего не предпримем". Вот в чем сейчас заключается цель всех многочисленных заголовков, в которых упоминается российская победа - сделать так, чтобы этого все-таки не произошло.



Что дало импульс? Ситуация в американском Конгрессе, разумеется. Следующий пакет финансовой и военной помощи Украине забуксовал. Республиканцы отказываются принимать его, чиня препятствия администрации Байдена в верхней и нижней палате Конгресса. Но почему республиканцы вдруг ополчились на Киев? Не вдруг и не так уж ополчились. Ситуация куда сложнее, как и внутренняя обстановка в американской Республиканской партии. С одной стороны, там есть радикальная фракция, которая все еще лояльна Трампу, то есть та, которая уже считает дни до вероятного возвращения Трампа к власти. Эта фракция совершенно без энтузиазма относится к дальнейшему финансированию Соединенными Штатами Америки конфликта на Украине. Вышло так, что эта фракция сейчас достаточно велика, чтобы блокировать решения в нижней палате американского Конгресса.



В Республиканской партии, конечно, есть и "старая гвардия", которая настроена проукраински. Но и ей пришлось немного адаптироваться к новым тенденциям, обещающим голоса избирателей, без которых даже старая гвардия затеряется в бесконечном двухпартийном противостоянии. Например, Митч Макконелл, конечно, настроен проукраински, но и он понимает, что сейчас не время, и что партия должна сосредоточиться на других целях, таких как, например, контроль над южной границей с Мексикой, поскольку именно на этом настаивают избиратели.



Республиканский электорат потерял интерес к помощи Украине в борьбе, а в предвыборный год, который скоро начнет партия, обе палаты Конгресса вынуждены с этим считаться.



Значит, это и правда "конец"? Неужели США больше не отправят помощь Украине? Вероятно, нет, но республиканцы принудят Байдена к тяжелым компромиссам. Ему придется многое дать им взамен. Хотя если он будет слишком податлив и даст им все, что они потребуют, демократические избиратели почувствуют, что их интересы предают, и тогда переизбрание Джо Байдена в будущем году окажется под вопросом.



Но при чем тут "российская победа"? Все очень просто. Без американской помощи Украина может сразу объявлять о поражении, поскольку именно помощь Соединенных Штатов Америки позволяла Киеву противостоять России так долго. Европейская помощь быстро иссякнет, если не станет помощи американской.



Тем не менее все еще слишком рано говорить об исходе вооруженного конфликта на Украине, поскольку американская поддержка, пусть и "поставлена на паузу", может возобновиться в любой момент. Происходящее несколько напоминает американские кризисы вокруг поднятия потолка внешнего долга. Тогда ежедневно велись обсуждения, что произойдет, если США обанкротятся, но в итоге этого так и не произошло, а, вероятно, и не произойдет (по крайней мере, не таким образом), ведь выход сводится к политическому решению. Вот и в том, что касается помощи Украине, все дело в политическом решении, и я не удивлюсь, если Белому дому все-таки удастся умаслить республиканцев, то есть объяснить им, что поражение на Украине подпортит внешнеполитическую репутацию США. Хотя республиканцы могут счесть, что это поражение припишут Джо Байдену, а значит, в политическом смысле оно им даже выгодно.



Есть еще кое-что, что дополнительно осложняет решение вопроса о помощи. Дело в том, что и демократы, по крайней мере часть из них, понимают: идея помогать Украине "столько, сколько потребуется", далека от реальности, а точнее, доведет США до нового Вьетнама. Поэтому нельзя исключить, что администрация Джо Байден сочтет - пришло время подправить американский имидж, то есть от Украины стоит отказаться как-нибудь так, чтобы поражение выглядело не американским, а прежде всего, украинским.



Процесс уже пошел. Издание "Вашингтон пост" опубликовало заявления американских неназванных руководителей, которые обвиняют Украину в неблагоприятном исходе, утверждая, что контрнаступление началось слишком поздно и что украинские власти "плохо слушались".



Все это уже видят и понимают в Киеве, как и, вероятно, на фронте. У Владимира Зеленского уже сейчас есть основания бояться возможного переворота.



Россия движется к победе. Наверное, к более трудной победе, чем она надеялась, но, какими ни были бы жертвы, эта победа может "определить XXI век", как вчера сказал лидер демократов в верхней палате Конгресса Соединенных Штатов Америки Чак Шумер.



Когда вооруженный конфликт закончится, его последствия, по-видимому, не будут столь драматичными, как стараются их преподнести сегодня. Много говорят о том, что Россия "продолжит захватнический поход", что нападет на Прибалтику, Польшу… Но ничего такого не будет, только если кому-нибудь не придет в голову разместить вдоль границы с Россией массу оружия. Но даже тем, кому такое могло бы прийти в голову, ясно, что после Украины больше нет "буферных зон" между Россией и мировой войной.



Что касается Украины, то множатся плохие для нее новости и прогнозы. В Европе она теряет одного союзника за другим. В США сталкивается с проблемами накануне возможной смены власти. Но есть еще и Россия, которая ведет этот вооруженный конфликт, проявляя исключительную стойкость и демонстрируя на каждом шагу, что готова к большим потерям ради достижения своих целей.



Самый показательный пример - нынешние бои за Авдеевку. Этот город находится на важной территории, но он не настолько стратегически важен, чтобы на него тратить столько военных ресурсов. Однако символизм огромный, и Россия показывает, насколько готова терпеть боль и жертвы, чтобы прийти к победе. В итоге битва за Авдеевку станет квинтэссенцией борьбы за Украину, а в схватке с таким врагом у Киева нет шансов, если он лишится помощи Запада.



Правы те, кто сегодня утверждает: самое большое преимущество Москвы в том, что у Запада, судя по всему, кончились идеи. Единственный способ "спасти" Украину - обострить ситуацию, скажем, отправив иностранные войска на украинский фронт. Но такая эскалация легко приведет к прямому конфликту между Россией и НАТО. С первого дня ясно, что это никому не нужно.



Значит, слова о помощи Украине "столько, сколько потребуется", оказались ложью. Хотя в этой поддержке Владимира Зеленского, вероятно, уверили еще в самом начале вооруженного конфликта, когда Киев (пока в его окрестностях горели русские танки) очень самоуверенно отверг любые переговоры. Киев отказывался от всего, потому что США все время повторяли украинской власти, что бояться нечего, что Украина получит все необходимое для защиты от России. И где теперь эта помощь? Она ждет одобрения Конгресса, но Украина не сможет долго ждать. Сейчас ее готовят к неминуемому, а раз так, то для всех участников лучше прекратить эту агонию, как можно скорее. Источник - ИноСМИ

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