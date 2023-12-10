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У кого экономика сильнее - у Казахстана или Узбекистана
02:10 12.12.2023

Когда ждать "узбекского чуда"?

В этом вопросе разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Если верить новостям, то кажется, что Узбекистан вот-вот обойдет Казахстану в экономике. Вот, например, в октябре этого года МВФ опубликовал свой прогноз по инфляции в мире. Попутно выяснилось, что экономика Узбекистана в 2023 году вырастет на 5,5 %. По темпам экономического роста Узбекистан опережает Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан, лишь немного уступая Таджикистану. По Казахстану рост составил 4,6 %.

Но на графике видно, что экономики у наших соседей почти в три раза меньше казахстанской. А бурный рост связан не столько с рыночными реформами, сколько с эффектом низкой базы: когда ты получаешь зарплату в 200 долларов, то прибавка в 10 долларов даст 5 % роста. А если у соседа 50 долларов, то для него прибавка в 10 долларов – это уже 20 % роста.

Потом, с ростом экономики, сохранять такие же темпы роста будет и сложнее, и дороже: с каждым годом надо иметь больше денег, значит, брать кредиты. А это уже просто опасно. Мы такое прошли во время Азиатского кризиса.

По данным Всемирного банка, несмотря на ограничения на внешние заимствования, государственный долг РУ увеличился и в 2024 году вырастет до 36,6 % от ВВП. Это немного. Совсем долга нет у экономически слабых государств. Но любой рост долга означает и увеличение средств для его обслуживания.

У Казахстана весь госдолг вместе с гарантированным государством - 14 % от ВВП, и мы постоянно слышим критику правительства за неумение управлять бюджетом.

В чем мы различаемся?

Это структура экономики Узбекистана по данным на 2022 год. Видно, что большую долю – 40,2 % дает промышленность. В том числе добыча природных ископаемых, производство электроэнергии, машиностроение и легкая промышленность. И это в основном государственные предприятия.

Необычно большую долю занимает село – сельское и лесное хозяйство – 21,2 %. Это связано с большим сельским населением страны: из 35 млн человек половина проживает в селе.

Все необходимое для себя страна производит сама. Часть продукции вывозит за рубеж. Те же овощи и фрукты, соки и консервы. Правительство отказалось от монокультуры хлопка ради обеспечения продовольственной безопасности.

Единственная проблема Узбекистана – нехватка хлеба. Своего зерна соседям хватает только на четверть. Оно еще и не лучшего качества. Поэтому Ташкент активно покупает зерно и муку в Казахстане и России.

И очень небольшую долю занимают услуги – 29,3 %.

В Казахстане все не так.

Видно, что экономика нашей страны более сервисная – доля услуг составляет 55,8 %. Это не только парикмахерские или торговля, но и услуги для крупного бизнеса. Например, занятого в добыче нефти и газа.

27 % занимает промышленность и 5,3 % - сельское, лесное и водное хозяйство.

Главный экспортный товар Казахстана – нефть.

У Узбекистана – скорее, люди. Потом золото и уран.

Сейчас за рубеж на заработки выехало 2 млн граждан страны. Это пятая часть всего трудоспособного населения страны. В 2022 году объем денежных переводов в страну составил 16,9 млрд долларов. Это больше, чем страна получила от экспорта товаров и услуг.

Исходя из этого в двух странах стоят экономики по двум разным моделям.

Бич Узбекистана – государственный сектор

Более 2 тысяч госпредприятий составляют около половины ВВП Узбекистана (В РК весь госсектор занимает 40 % экономики). На них приходится около 18 % занятости и 20 % экспорта. При этом крупные государственные предприятия пользуются льготным режимом регулирования и доминируют в ключевых секторах экономики. Частные предприятия в стране есть, но среди них очень мало крупных заводов или комбинатов. В основном они заняты на переработке сельхозсырья, в торговле или перевозках.

С 2010 года около двух третей экономического роста приходится на увеличение основного капитала и стоимости экспорта природных ресурсов, таких как золото и природные ресурсы, газ. Хотя выработка на одного работника выросла за этот период на 50 процентов, почти весь этот прирост был узконаправленным, сосредоточенным в горнодобывающей промышленности и промышленности. На протяжении более двух десятилетий рост производительности в таких секторах, как сельское хозяйство и сфера услуг, где работает большинство людей, поразительно отстает по сравнению с другими странами региона Европы и Центральной Азии, считают эксперты Всемирного банка.

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А доля труда в национальном доходе составляла лишь 41 %. Средний показатель по нашему региону – 55 %. Это говорит о низкой эффективности труда, даже по сравнению с Туркменией и Казахстаном.

Увеличение занятости на 1 % потребовало роста ВВП на 5 %. Это в два раза больше, чем у других развивающихся стран. Здесь кроется мина замедленного действия, которую Ташкент осознает: население страны растет быстрее экономики. В 2020 году только официальная безработица была 10,5 %. Особенно остра проблема безработицы среди молодежи. В этом причина популярности фундаментализма в Узбекистане.

Чтобы не допустить этого, уже к 2030 году экономика РУ должна разогнаться до 10 % роста в год. А если такой темп роста сохранится на 10 лет, то страна реально может догнать и Казахстан. А этот период назовут "узбекским экономическим чудом".

Бедность

Почему Ташкент боится проводить масштабную приватизацию и переводить страну на рыночные рельсы, тоже просто и понятно. Это бедность.

По официальным данным, в Узбекистане насчитывается свыше 1,3 млн бедных семей. Уровень бедности в стране составляет 14,1 %. Черта бедности в Узбекистане составляет 568 тыс. сумов на человека в месяц. Это примерно 21 тысяча тенге (В Казахстане черта бедности – 28 тысяч тенге). Контроль за главными ресурсами страны дает возможность контролировать валютные доходы, а значит, и вливания средств в экономику. А это не дает разгонять инфляцию. Все-таки государственный монополизм хорошо гарантирует прожиточный минимум всем, но и тормозит развитие страны.

Тем не менее у Узбекистана есть главное преимущество перед Казахстаном, которым он и намерен воспользоваться. Это люди.

Сегодня в Узбекистане проживает больше 36 млн человек. По прогнозу, в 2030 году население страны превысит 41 млн. В наших странах 100-процентная грамотность, это позволяет быстро поднять качество трудовых ресурсов: в 2019 году президент РУ Шавкат Мирзиеев подписал Концепцию развития системы высшего образования до 2030 года. Документ говорит, что к 2030 году половина населения страны должна иметь высшее образование. Это говорит о том, что экономические планы у Ташкента амбициозные.

Кстати, в сентябре этого года, соседи приняли стратегию развития страны – "Узбекистан-2030". Главная ее цель - вхождение в число государств с доходом выше среднего путем устойчивого экономического развития.

А главный инструмент - обеспечение верховенства закона и организация государственного управления, ориентированного на служение народу. И очень скромные цели по строительству гражданского общества.

Правда, это уже как минимум третья экономическая программа за последние 10 лет.

Стремиться узбекам есть куда. По статистике Всемирного банка, сегодня Узбекистан относится к бедным странам. ВВП на душу населения здесь составляет 2255 долларов в год.

Средняя зарплата - 3 892,4 тысячи сумов в месяц (160 тысяч тенге). (В Казахстане средняя зарплата - 350 тысяч тенге).

Экономика же Казахстана реально большая. Номинально ВВП Казахстана больше, чем ВВП остальных стран Центральной Азии, включая Монголию – 231 млрд долларов против 174 млрд. долларов.

Здесь проще сравнивать уже страны с нашими регионами.

ВРП регионов Казахстана в млрд долларов. По данным Бюро национальной статистики 2022 г.

ВВП Кыргызстана – 11,3 млрд долларов. Примерно такая же экономика у Таджикистана – 11,2 млрд. Это меньше, чем объединенная экономика двух наших слабых регионов – Шымкента (7 млрд) и Туркестанской области (7,5 млрд).

ВВП Туркмении – 48,4 млрд долларов. Такой же, как у трех самых западных регионов РК – Атырауской (29,2 млрд долларов), Западно-Казахстанской (9,4 млрд) и Мангыстауской (9,4 млрд) областей.

ВВП Монголии – 17,7 млрд долларов. Ей примерно равен ВРП Карагандинской области (15,5 млрд).

ВВП Узбекистана – 85 млрд. Это ровно в два раза больше, чем ВРП одного города Алматы (40,8 млрд).

При этом уровень жизни в Казахстане не сильно отличается от уровня жизни соседей. А наше правительство не может обеспечить рост доходов населения. Почему так происходит, и куда уходят все эти деньги?

ВВП по ППС

Из-за разности в структуре экономик и доходах населения у узбекского сума и у тенге разная покупательная способность. На 100 долларов в Казахстане можно купить меньше, чем на те же 100 долларов в Узбекистане. Кто гостит в Ташкенте или Самарканде, всегда поражаются местной дешевизне.

Для оценки разности ценности денег используется понятие покупательная способность. А если наложить эту оценку на всю экономику, то получается паритет покупательной способности – ППС.

Размер экономики по ППС Узбекистана в 2022 году составил 340 млрд долларов. Казахстана – 605 млрд долларов. Разница – в 1,8 раза - уже не такая катастрофичная для Ташкента.

Из-за того, что основной товар Казахстана нефть, наша экономика более централизованна, чем узбекская. Правительство напрямую получает гораздо большую часть экспортной выручки. Часть этих нефтедолларов идет на пополнение Национального фонда. Ни у кого из соседей такой "тумбочки" больше нет. Это позволяет создать больший бюджет и тратить больше денег на бюджетные программы и проекты: дороги, аэропорты, строительство областных центров, железных дорог.

Но при этом бюджетная дисциплина в Казахстане ниже. Доля бюджета в ВВП Узбекистана – 24 %, Казахстана – 17 %. Это как раз те деньги, которые не доходят до простых людей.

Тоже АЭС

В ближайшие 10-15 лет Узбекистан точно не догонит Казахстан по размеру экономики. Но все перспективы сделать это через 20-25 лет у страны есть.

В Узбекистане рынок в 2 раза больше. Плюс склонность к торговле. Каждый человек имеет рабочую специальность: так устроена система образования. Все это создает условия для развития именно малого бизнеса. Если у нас в стране идеал будущего для юноши – чиновник или банкир, то у юноши узбекского – владелец небольшого, но своего дела. Стоит политическому руководству чуть ослабить контроль за бизнесом – он ответит взрывным ростом.

Главная проблема развития Узбекистана – нехватка собственных генерирующих мощностей. Электричества в стране мало. Пока рост экономики обеспечивал еще советский задел по генерации и активное строительство газовых электростанций. Почти как у нас в Западном Казахстане, где мы тоже добываем газ и сжигаем его для получения электроэнергии.

В 2022 году Узбекистан произвел 74,3 млрд кВт/часов электроэнергии. Казахстан – 112,9 млрд кВт/часов.

Рост экономики соседей постоянно упирается в дефицит электроэнергии. Но если узбеки с дефицитом сталкиваются уже лет восемь, то мы, Казахстан, только последние года два.

Минэнерго Узбекистана планирует в ближайшее десятилетие построить новые электростанции суммарной мощностью 15 ГВт, во что будет инвестировано 17,3 млрд долларов. Главный их проект – АЭС.

Основные решения о строительстве атомной электростанции – проект реактора, мощность, местоположения, стоимость - Ташкент и Москва приняли еще в 2019 году. А 23 ноября 2023 года гендиректор российского "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом по строительству АЭС в Узбекистане "находится на завершающей стадии".

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Автор: Адил Урманов

Полный текст
https://www.caravan.kz/news/u-kogo-ehkonomika-silnee-u-kazakhstana-ili-uzbekistana-972680/

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702336200


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