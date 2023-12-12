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Арабский мир пригвоздит США к позорному столбу в ООН, - СП
10:08 12.12.2023

Полмиллиарда жителей арабских стран требуют возмездия за расправу над палестинцами, и хотят наказать не Израиль, а Америку
Михаил Зубов
Материал комментируют:
Вениамин Попов Владимир Евсеев
12.12.23
На вторник, 12 декабря, назначена специальная чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН по защите народа Палестины. На этом заседании представителям США придется многое выслушать от стран арабского мира, в которых проживает около 500 миллионов человек.

Раскол между США и арабскими странами стал очевиден 8 декабря, когда Объединенные Арабские Эмираты внесли в Совет безопасности ООН резолюцию с требованием прекратить огонь в Газе и начать масштабную гуманитарную помощь жителям этого города. С аналогичным требованием к СБ ООН обратился генеральный секретарь Антониу Гутерриш, которого никак нельзя назвать проарабским деятелем.

Перед голосованием в Совбезе ООН были озвучены такие цифры. По состоянию на 8 декабря число погибших в Газе мирных жителей приближалось к 18 тысячам, большинство из которых - женщины и дети, а количество раненых превысило 50 тысяч. До 80% жилого фонда Газы уничтожено или выведено из строя, разбомблены практически все мечети и больницы.

Резолюцию о прекращении расправы над населением Газы поддержали 13 из 15 стран-членов СБ ООН. Великобритания воздержалась, и только США проголосовали против, наложив при этом вето на резолюцию.

Передовицы газет арабских стран после этого вышли под заголовками о том, что США благословили геноцид арабов. Исключением не стала и Саудовская Аравия, благосклонности которой безуспешно пытается добиться американская администрация Джо Байдена.

Арабские страны настояли, чтобы та же самая резолюция, которую заветировали США в Совбезе, была вынесена на чрезвычайную сессию ГА ООН 12 декабря. О готовности проголосовать за этот документ уже заявили не только 22 арабские страны, но более 120 государств мира, включая, естественно, Россию. Это страны, в которых проживают как минимум семь миллиардов землян из восьми.

- Когда США заблокировали резолюцию о защите народа Палестины, они нанесли сокрушительный удар по своим собственным позициями на Ближнем Востоке, - сказал "Свободной Прессе" чрезвычайный и Полномочный Посол Вениамин Попов во время круглого стола в РИА "Новости". - Теперь у Вашингтона возникнут очень большие проблемы в этом регионе, поскольку ни для кого не секрет, что только США могли бы надавить на Израиль, чтобы прекратить бойню. По сути, 12 декабря в ООН Штаты пригвоздят к позорному столбу, это уже ясно.

Дипломат красноречиво промолчал о том, что ненависть арабских народов к США может перекипеть через тот край, где начинается месть.

Значение резолюции ГА ООН, конечно, не нужно переоценивать. Таких документов было принято уже много. Например, существует, и никем не отменялась резолюция о том, что на территории Израиля должны существовать два равноправных государства - палестинское и еврейское.

Исполнения той резолюции, принятой еще в прошлом веке, добивается и партия ХАМАС, которая не запрещена в нашей стране. Россия осуждает методы боевого крыла ХАМАС, но признает, что политические требования этой партии законны.

Резолюция о создании самостоятельного палестинского государства по разным причинам не реализована, как и целый ряд других ключевых документов ООН. Но при всей необязательности исполнения, трибуна ООН тем и хороша, что оттуда видно, кто есть кто. Факт, что США и их союзники голосуют за кровопролитие, или в крайнем случае воздерживаются, на площадке главной международной организации фиксируется с документальной точностью.

Что же касается России, то практически четверть века наша страна была не самым внимательным, чтобы не сказать - равнодушным, наблюдателем за событиями и процессами на Ближнем Востоке. Мы поставляли арабским странам большое количество зерна, некоторым - военную технику, участвовали в глобальном углеводородном бизнесе, но - не более того.

Наши позиции на Ближнем Востоке стали постепенно укрепляться после событий 2015 года, когда, по просьбе президента Сирии Башара Асада, российские ВКС и ЧВК помогли законной власти разгромить радикальные группировки, пытавшиеся захватить контроль над Дамаском.

Значительное усиление влияния Москвы в регионе наметилось в уходящем году, после приглашения в БРИКС Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Эфиопии, Египта и Саудовской Аравии, полноправное членство которых в интеграционном объединении должно начаться в 2024-ом.

Важно, что развивается сотрудничество со странами, отношение к которым у нас долгое время было скорее негативным. Товарооборот России с ОАЭ за последние годы вырос вдвое, превысил $10 млрд, и достаточно быстро расширяется.

Саудовская Аравия заинтересована не только в торговле с нами, но и в совместном технологическом развитии. Идут переговоры о строительстве "Росатомом" АЭС в этой стране, существует совместная космическая программа. Проходят дни российской культуры в аравийской столице Эр-Рияде, а востоковед по образованию - директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский стал одним из самых популярных иностранцев в Саудовской Аравии.

Что же касается Израиля, который отказывается и от взаимодействия с Россией, и от мирного урегулирования палестинского вопроса из-за особых связей Тель-Авива и Вашингтона, то он несет серьезные потери в этой войне, причем не только репутационные.

Как рассказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), обученная для проведения контртеррористических операций, оказалась не готова к боям с грамотным противником, который умело держит оборону и маневрирует.

- Бойцы ЦАХАЛ погибают, но при этом даже не видят врага, который ускользает от них. Получается, что это боевики ХАМАС отстреливают израильских солдат, а не наоборот, - констатирует военный специалист. - Как можно вести боевые действия, если местом дислокации военных ЦАХАЛ являются палатки, по которым враг бьет ракетами?

Израиль долгое время создавал миф о своем всесилии в этом регионе. А сейчас, когда выясняется, что он может только наносить удары по мирному населению и терять своих солдат при соприкосновении с силами реального врага, этот миф разрушается.

По словам Владимира Евсеева, потери ЦАХАЛ иногда достигают 30 единиц бронетехники в сутки, почти ежедневно погибают до 75 израильских солдат.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702364880


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