Хуситы не такие уж ху... вояки. Норвежский химический танкер поражен "неизвестной" ракетой и горит в Красном море

11:07 12.12.2023

На химическом танкере Норвегии в Красном море начался пожар из-за ракетного удара

War Zone: Пожар вспыхнул на химическом танкере Норвегии в Красном море из-за ракетного удара



На химическом танкере Норвегии в Красном море начался пожар из-за ракетного удара

Tекст: Александра Юдина



В Красном море на норвежском химическом танкере в результате попадания ракеты произошел пожар, сообщает War Zone со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Известно, что пожар начался из-за попадания как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, передает RT.



При этом уточняется, что танкер Strinda под норвежским флагом является химическим танкером.



Ранее американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат, который направлялся к нему в Красном море.