АмерХозяева подобрали 5 вариантов замены Зеленского. Кукла Маша... и Наташа

11:10 12.12.2023 Запад подобрал кандидатов на замену Зеленскому



Tекст: Василий Стоякин



Пять человек, по данным российской Службы внешней разведки, рассматриваются Западом на замену Зеленскому. Кто эти люди, какая из стран Запада стоит за каждым из них – и каковы шансы этих политиков на то, чтобы стать следующим лидером киевского режима?

Заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Запад готовит замену Зеленскому и уже имеется целая команда потенциальных преемников, никого не удивило. По сути, речь идет о подтверждении данными разведки политологических спекуляций на тему возможной смены президента Украины.



Причины активизации разговоров очевидны. С одной стороны, в соответствии с Конституцией парламентские выборы на Украине должны были состояться 29 октября этого года, а президентские должны будут состояться 31 марта следующего. В соответствии с нормой Избирательного кодекса, проведение выборов во время действия военного положения невозможно. Соответственно, выборы не назначены и бюджетные средства на их проведение не выделены.



С другой стороны, Запад как минимум с августа сигнализирует о желательности проведения выборов. Это нужно как из идеологических соображений (действительно немного дикая ситуация – в "тоталитарной" России выборы проводятся, а в "демократической" Украине – нет), так и из политических – Зеленский вызывает все большее раздражение на Западе.



Сейчас пока что идет торг. Зеленский, вероятно, хочет получить средства на проведение выборов (ответ Запада – денег нет, но вы держитесь) и какие-то гарантии невмешательства Запада в процесс фальсификации выборов (Запад пока больше озабочен фальсификациями выборов в США).



Тем не менее предвыборное оживление заметно. 11 октября Зеленский в Румынии выступил с путаным заявлением относительно участия в выборах: "Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны". Понять его можно в том смысле, что он будет выдвигаться в любом случае, просто после окончания боевых действий ему нужен будет запрос нации (организовать его нетрудно). А 2 ноября о готовности участвовать в выборах президента Украины заявил Алексей Арестович – политик не рейтинговый, но шустрый и шумный.



Определенным сигналом к старту избирательной кампании стала публикация в начале декабря рейтингов политиков и партий Социологической группой "Рейтинг". Тут несколько странностей. Во-первых, это далеко не первые рейтинги. Такого рода исследования проводились и раньше в текущем и прошлом году, но последний раз публиковались накануне начала СВО. Во-вторых, данные исследования сама организация так и не опубликовала на своем сайте (но опрос действительно проводился).



Сами данные по объективным причинам особого интереса не представляют, но мы их все же приведем для порядка. По данным социологов, наибольшим рейтингом обладает Владимир Зеленский (47% избирателей, намеренных голосовать и определившихся с выбором), далее следуют главком ВСУ Валерий Залужный (31%), комик-волонтер Сергей Притула и экс-президент Петр Порошенко (по 5%). Остальные политики еще меньше.



Может создаться впечатление, что Зеленский, приложив некоторые усилия, может победить в первом же туре или выйти во второй и там на равных побороться с Залужным (соотношение голосов во втором туре – 42% и 40%). Вероятно, ситуация обстоит где-то так, но проводить для этого исследование, погрешность которого составляет, скорее всего, десятки процентов, было не обязательно. Уж скорее социологов попросили показать именно такую картинку (потому они и не стали публиковать результаты исследования).



Список возможных преемников Зеленского, имена которых привел Сергей Нарышкин, несколько отличается от того, которым руководствуются социологи, но кандидатуры стоит разобрать. Правда, говорить о рейтингах мы тут не будем – на Украине демократия, а при ней побеждает не тот, у кого рейтинг выше, а тот, кого назначат победителем в Вашингтоне.



1. Главком ВСУ Валерий Залужный изначально политических амбиций не имел. Он кадровый военный, служака, и хотя он достиг потолка военной карьеры, каких-либо непрофильных перспектив перед собой не видел.



Однако он безусловно популярен в украинских армии и обществе, что в значительной степени – заслуга контролируемых офисом президента (ОП) СМИ. Со временем само по себе это повлекло рассуждения и спекуляции относительно того, что "победитель России" может занять пост президента. Поняв, что дискуссия заходит не туда, офис президента решил согнуть палку в противоположном направлении, и Зеленский вступил в прямую дискуссию с Залужным по военным вопросам.



Дело сделано: если раньше противоречия между военным и политическим руководством Украины были предметом спекуляций, то сейчас факт их наличия признан самим же президентом.



Ну а после провала контрнаступления у Залужного появилась мотивация заниматься политикой. Теперь ему важно донести, что проиграл не он, а Зеленский, который не смог обеспечить армию достаточным количеством западных вооружений. Впрочем, тут по-прежнему неясно – собирается ли Залужный бороться и как далеко он может пойти. Многое может определяться персонами, которые им играют. Залужный считается ставленником американцев.



2. Начальник ГУР ВСУ Кирилл Буданов, так же как Залужный, стал жертвой грубых ошибок ОП в сфере информполитики. Сначала ему активно создавали имидж мудрого и информированного, хотя и несколько болтливого начальника разведки. Потом кому-то показалось, что Буданов слишком много о себе думает, и последовал ряд признаний о совершении СБУ тех или иных терактов. Само по себе это скандально, потому что ранее Украина на себя ответственность за теракты не брала. Да и не факт, что глава СБУ признался бы в преступлениях, которые действительно подготовлены его подчиненными. Зато Василий Малюк точно не имеет политических амбиций и подчинен президенту (и посольству США).



Сейчас болтливый террорист (а Буданов по профилю именно террорист, а не разведчик) должен чувствовать себя ущемленным. А еще более ущемлены стоящие за ним люди – скорее всего британцы, которые совершенно явно конкурируют с США за влияние на Европу.



3. Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак и так, в общем-то, является теневым руководителем страны – настолько далеко выходят его обязанности за пределы полномочий главы ОП (кстати, полномочия эти ни в одном законе не описаны). Скорее всего, если завтра пост Зеленского займет Ермак, то это с точки зрения самой политической линии не изменит на Украине ровно ничего.



Правда, к Ермаку могут быть те же претензии, что к Зеленскому – именно по перечисленным в сообщении СВР причинам: "Несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине. (…) На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца. В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного "замораживания" конфликта и спасения русофоб­ского киевского режима".



4. Бывший советник главы ОП Алексей Арестович (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выполняет вполне определенную роль нишевого игрока – подменяет кандидата от пророссийской оппозиции на период отсутствия таковой. Именно по этой причине его, пожалуй, серьезно рассматривать не стоит. Ну разве что из соображений гендерной инклюзивности (он женат, но женщинами не интересуется).



5. Своя ниша и у мэра Киева Виталия Кличко. У него есть рейтинг и личный конфликт с офисом президента. Он озвучивает претензии региональных элит. Но есть одно но – Кличко считается ставленником Германии. Даже во времена Ангелы Меркель представительница США Виктория Нуланд могла матом выругаться в адрес ЕС (пусть и в закрытом телефонном разговоре) и ей за это ничего не было. Нынешних же руководителей немецкой внешней политики вряд ли допустили бы чистить обувь фрау канцлерин. Это значит, что с точки зрения внешней поддержки позиции Кличко крайне слабы.



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Таким образом, политическая конкуренция на Украине сводится к противостоянию между Зеленским, еще имеющим достаточно ресурсов и желания бороться за власть, и Залужным, ресурсов у которого намного меньше, а готовность к борьбе неочевидна. Учитывая отказ Зеленского от конституционных методов борьбы, в которых он имеет явное преимущество, возможно самое неожиданное развитие событий. Источник - Взгляд

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