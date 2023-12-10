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|Экс-главу МЧС Алматы Жаныспаева посадили на 5 лет за взятки 13 миллионов тенге и общее покровительство
11:13 12.12.2023
Озвучен приговор начальнику управления ДЧС Алматы
Начальник управления ДЧС Алматы осужден за коррупцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.
"8 декабря судом № 2 города Костаная оглашен приговор в отношении начальника управления ДЧС Алматы подполковника гражданской защиты Жаныспаева А.К.
Он признан виновным в получении денежного вознаграждения в общей сумме более 13 миллионов тенге за общее покровительство предпринимателю", - говорится в сообщении Антикора.
Жаныспаев осужден на 5 лет лишения свободы, лишен специального звания, а также пожизненно права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
По данным региональной службы коммуникаций Алматы, Алмат Жаныспаев занимал должность начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС города.