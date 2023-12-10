 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 12.12.2023
17:17  "Сто гастарбайтеров вместо экскаватора": россиянам назвали способы подработки при дефиците рабочей силы
17:14  Враг моего врага: Индия и Тайвань активно сближаются, - К.Логинова
15:57  Казахстан должен вернуть контроль над природными богатствами республики, - В.Прохватилов
15:45  В польский Жешув поступили десятки НАТОвских полу-трупов. РосРакета нашла штаб в лесу под Киевом
13:58  "Полноценным искусственный интеллект станет только при полной свободе действий", - Р.Ахмедов, Ф.Лукьянов
13:55  Палестинская трагедия: тенденции и неверные выводы, - Марван Саляма
12:32  УкрАрмия пошла... в отступ? - МК

11:21  Можно стать русским по личному выбору, - Владимир Можегов
11:13  Экс-главу МЧС Алматы Жаныспаева посадили на 5 лет за взятки 13 миллионов тенге и общее покровительство
11:10  АмерХозяева подобрали 5 вариантов замены Зеленского. Кукла Маша... и Наташа
11:07  Хуситы не такие уж ху... вояки. Норвежский химический танкер поражен "неизвестной" ракетой и горит в Красном море
10:08  Арабский мир пригвоздит США к позорному столбу в ООН, - СП
02:10  У кого экономика сильнее - у Казахстана или Узбекистана
01:06  Вашингтон решил сдать Киев и скрыть свое поражение, - Д.Марьянович
01:00  Армия России ликвидировала воевавших за ВСУ актеров из "Возвращения Мухтара" Павленко и Кухарского
00:54  Арман Сеитмамыт назначен главой основного казинформхолдинга "Хабар"
00:52  Казахстан планирует построить 20 новых водохранилищ в 9 областях
00:35  США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года
00:30  Остановит только ликвидация: Трамп рванул в Мичигане на 10 пунктов
00:21  Президента Египта ждет третий срок. Сиси опять победил
00:05  Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев
Понедельник, 11.12.2023
21:48  Оголтелый русофоб Туск вновь возглавит правительство Польши
15:02  Страсти по Западной Гайане и юбилей доктрины Монро, - Олег Ясинский
15:00  Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение, - В.Скачко
14:27  Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает сельскому хозяйству РФ и ЦА, - И.Лизан
14:25  American Conservative: Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?
14:22  За прорыв ТЭЦ в Казахстане ответил увольнением вице-министр энергетики Нурмаганбетов
13:19  В Избасканском районе Узбекистана новый хоким - Ходжиакбар Умаров
13:16  В Киеве затопило часть метро. Лыбедь прорвало
13:14  Республиканцы нашли способ вить веревки из Байдена, - Кадир Устюн
13:13  Еще один ЖК начали сносить в горах Алматы
13:09  Условия внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
12:38  Саудовский принц полковник Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд разбился в пустыне на F-15
12:31  Новый президент Аргентины Милей пришел на инаугурацию с сестрой (в роли жены) и собакой (которая ему как сын)
09:05  Трамп все более опережает по популярности Байдена, - Д.Моисеев
09:00  Туркменский бросок на Запад. Ашхабад реанимирует проект Nabucco, - Сердар Айтаков
08:54  "Мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков", - МВД Казахстана генерал Саденов
08:43  Линия фронта проходит через историю, - Дмитрий Губин
07:23  Почему визит Путина в Аравию так огорчил Запад? - Андрей Соколов
07:17  Kayhan: ВВС США скоро не смогут на равных состязаться с ВВС России и Китая
03:37  75 лет спустя. Человечеству придется переосмыслить "права человека", - В.Бондарь
02:41  Кого потянет за собой на дно китайская экономика, - Г.Бовт
02:39  Ленинопад как символ государственной неполноценности, - Тимур Шерзад
00:54  Кисиду скоро вытряхнут из кресла японского премьера. Должен ответить за разразившийся финансовый скандал
00:53  США превращают Евросоюз в свою промышленную колонию, - Вл.Прохватилов
00:30  Правящая в Германии "светофорная" коалиция проваливается в тар-тарары, - Н.Портякова
00:23  Пекин не допустит крамолы в армии, - Владимир Скосырев
00:20  Йемен может превратиться в зону израильской операции, - И.Субботин
Воскресенье, 10.12.2023
20:23  Нобелевскую премию мира за 2023 год получила сидящая в иранской тюрьме НПОшница Наргес Мохаммади и Мартин Лютер Кинг... второй
17:49  В КазМинэнерго отреагировали на "инциденты" в Экибастузе, Балхаше и Актау
17:17  Огненные разломы Африки. С деколонизацией придется подождать, - С.Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Экс-главу МЧС Алматы Жаныспаева посадили на 5 лет за взятки 13 миллионов тенге и общее покровительство
11:13 12.12.2023

Озвучен приговор начальнику управления ДЧС Алматы

Начальник управления ДЧС Алматы осужден за коррупцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

"8 декабря судом № 2 города Костаная оглашен приговор в отношении начальника управления ДЧС Алматы подполковника гражданской защиты Жаныспаева А.К.

Он признан виновным в получении денежного вознаграждения в общей сумме более 13 миллионов тенге за общее покровительство предпринимателю", - говорится в сообщении Антикора.

Жаныспаев осужден на 5 лет лишения свободы, лишен специального звания, а также пожизненно права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

По данным региональной службы коммуникаций Алматы, Алмат Жаныспаев занимал должность начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС города.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702368780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Проблемы экологии депутаты Парламента обсудили с общественностью Восточного Казахстана
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам трансфертного ценообразования
- Казахстан планирует снизить зависимость в водообеспечении от сопредельных стран
- Меры по противодействию наркопреступности обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Что происходит в сфере развития космических технологий страны? Часть вторая
- Передовые методы развития животноводства Австралии изучили казахстанские специалисты
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Важно обеспечить безопасность граждан
- Алихан Смаилов рассказал о решенном вопросе, который часто поднимали инвесторы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  