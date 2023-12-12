Можно стать русским по личному выбору, - Владимир Можегов

11:21 12.12.2023

12 ДЕКАБРЯ 2023,



Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.



Владимир Можегов

публицист



На Всемирном русском народном соборе (ВРНС) президент Путин произнес сакраментальное: без русских как этноса нет и не может быть России и русского мира.



То, что эти, казалось бы, самоочевидные слова вызвали бурный отклик в социальных сетях, говорит о том, что процесс "исправления имен" у нас только-только начинается. Впрочем, и это уже очень хорошая новость.



Интересно, что чуть ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе как народе, состоящем из многих наций: "Наций в России много, народ – один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Мы используем фразу "многонациональный народ Российской Федерации". Я бы говорил: русский народ Российской Федерации… Русский народ сегодня – это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии", – сказал Хамзаев.



Слова эти также вызвали немалое бурление в сетях. Так что и сами формулировки Путина на ВРНС можно было прочесть как своего рода ответ на эти странные предложения.



Кстати, что касается "исправления имен". Этот древний конфуцианский термин (чжэн мин) указывает на то, что знак должен соответствовать реальности. Скажем, император должен быть императором не только номинально, но и по сути. То же касается и всех прочих элементов реальности: слова должны быть приведены в соответствие с их смыслами.



То, что в нашей современной реальности слишком многое, мягко говоря, искажено, не новость. Многое вообще прошло точку невозврата. Скажем, на современном Западе назвать вещи своими именами сегодня просто уже невозможно. Говорить можно еще довольно о многом (хотя пространство свободы слова стремительно сужается), но при твердом условии, что вы не называете вещи своими именами (за чем бдительно следят многочисленные карательные органы от ADL до BLM).



Невозможность назвать вещи своими именами означает не просто деградацию смысла и сознания (итальянский философ Дж. Ваттимо называет сознание современного мира "дебольным", то есть больным, ущербным, пребывающем в тумане и не способным видеть ясно), это означает неизбежную скорую гибель цивилизации.



Последняя просто не может долго стоять на основаниях, которых она уже не видит и не понимает. Так же в свое время рухнул СССР, когда имена, которые вещам давали на кухнях, слишком далеко разошлись с теми, которые люди слышали по ТВ. В конце концов власть таким образом утратила связи не только с интеллектуальным классом, но и с народом. Именно это происходит сегодня и в США. И именно это самый верный знак того, что цивилизация эта обречена.



Вот почему исправление имен так важно.



В чем же разница между сказанным Путиным и Хамзаевым? Прежде всего, у Руслана Хамзаева отчасти путаются логические связи. Что плохо как для депутата, так и для человека частного (исправление имен важно ведь и на уровне простого взаимопонимания даже на уровне семьи). В его словах о "русском народе" отсутствует главное – сам русский народ. Русский народ как прежде всего и в основе всего – историческая реальность, как этнос.



В речи Путина это недоумение исправлено: русские – это в основе своей национальность. Но и, конечно, "больше, чем национальность. Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность". Последнее также естественно и понятно. Русские исторически творят культуру и строят цивилизацию. Культурная, духовная, историческая – это тоже их идентичности. Однако без первого все повисает в воздухе. Дом без фундамента не устоит.



Руслан Хамзаев упускает этот фундаментальный факт, на котором президент Путин настаивает, не забывая добавить: "В этом нет никакой претензии на превосходство, на избранность или исключительность – это просто факт".



Да, то, что русский, помимо прочего и высшего, еще и просто этнос – есть биологический факт. Природа сделала Бийсултана Султанбиевича кумыком, а Владимира Владимировича русским. В чем нет ровно никаких претензий на что бы то ни было, кроме простого факта, как он есть. Здесь знак соответствует имени.



А вот дальше действительно начинается большое и интересное: великая история и культура. История русской государственности начинается с того, что многие славянские племена, обитающие на Среднерусской равнине, избирают, как сообщает "Повесть временных лет", общего вождя. Так начинается история народа, об этногенезе которого можно, конечно, спорить. Мне лично наиболее убедительным представляется мнение Льва Гумилева, поддержанное Владимиром Махначом, которые считают, что путем слияния русских (варяжских) и славянских племен к XII-XIII вв. старый славянский этнос оказался полностью переплавлен в новый русский суперэтнос. О чем, кстати, ясно свидетельствует и "Русская правда". Таковы начала этногенеза Руси.



Еще более интересная идентичность – культурная. Князь Владимир крестит Русь, и с этим крещением народ получает весь ансамбль культуры – причем самой передовой культуры своего времени – Византийской. А с этим культурным ансамблем получает возможность и право войти в магистральный поток большой истории, мировой цивилизации.



Вот так это происходит. Вот так вятичи, кривичи, поляне, древляне из факта узкоместного становятся реальностью мировой. Чем-то неизбежно при этом, конечно, жертвуя.



Национальное в это время действительно начинает уходить на второй план, а на первый план выступает вера: духовно-культурная идентичность. Русские княжеские роды бурно роднятся с европейскими. Затем многие степные народы, а позднее татарские элитные роды вливаются в поток русского суперэтноса. Затем, при Грозном и Петре, в русскую элиту массово начинают притекать европейцы – продолжается бурный этногенез русского этноса, в центре которого теперь стоит вера и культура.



Кстати, этот этногенез продолжается и сегодня. Что очень заметно, например, по татарам, которые действительно становятся совершенно русскими через, прежде всего, усвоение большой русской культуры.



И сегодня воротами в Русский мир становится именно эта духовно-культурная идентичность. Да, сегодня можно стать русским по личному выбору. И выбор этот лежит через усвоение большой русской культуры. Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа. Каждый и сегодня может стать русским, как становились в свое время единым народом кривичи, вятичи, поляне, древляне, словены. И это совершенно нормально и естественно: вхождение в большую культуру, большую цивилизацию лежит через приобщение к большой культуре и большой цивилизации. Никак иначе.



Кстати сказать, "исправлению имен" сегодня могло бы много поспособствовать возвращение в общественно-политическое поле имени "великоросс" (наравне с "белорус", "малоросс"). Это сняло бы многие недоумения и недопонимания в вопросе о том, кого считать "русским" и что понимать под именем "русский народ".