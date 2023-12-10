УкрАрмия пошла... в отступ? - МК

12:32 12.12.2023

Большое отступление ВСУ: назван город, который может сдать Украина

Киев готовится к отводу войск с ряда направлений



Украинские войска, похоже, начинают постепенно готовить к отходу с ключевых направлений. На днях командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что были приняты некие решения, чтобы "сохранить жизни воинов". Следом бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр поведала о сложной обстановке сразу на пяти направлениях, где сейчас идут ожесточенные бои.



Мнения по поводу направлений, с которых ВСУ могут дать деру, между военными экспертами разделились. Некоторые уверены, что украинская армия отойдет из Херсона. В то же время военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК" сообщил, что, скорее всего, это будет город, в котором намечается грандиозный котел.



Киев готовится к отводу войск с ряда направлений



В конце прошлой недели с интригующим заявлением выступил командующий сухопутными войсками Украины Сырский. Он заявил, что российская армия наступает по всему фронту. Поэтому, по его словам, командованием "были приняты решения", которые обеспечат "устойчивость обороны" и сохранят жизни солдат ВСУ.



В понедельник, 11 декабря, разогревать украинскую публику продолжила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она заявила, что ВСУ находятся в сложной ситуации на пяти направлениях: Купянском, Краснолиманском, Артемовском (Бахмутском), Марьинском и Авдеевском.



Эксперты восприняли эти заявления как признак того, что ВСУ готовятся к отводу войск. Вопрос только в том, на каком направлении это произойдет. Например, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с "МК" предположил, что ВСУ могут уйти из Херсона, так как вряд ли его удержат из-за отсутствия подготовленных войск и хорошей огневой защиты. Остатки бригад ВСУ с правого берега могут перекинуть на Запорожское или Харьковское направления.



Эту версию отчасти подтверждает критика в украинских СМИ и соцсетях провального "форсирования" Днепра в Херсонской области. Там уже открыто говорят о бессмысленности этой операции и об огромном количестве погибших морпехов ВСУ.



Военный эксперт, директор Музея сил ПВО Юрий Кнутов обратил внимание на то, что Украина начала строить оборонительные укрепления на севере страны.



– Вывод из заявлений Сырского и Маляр можно сделать следующий, – говорит он. – Украина уходит в оборону. Сейчас строятся оборонительные линии не только на востоке и юге, там, где, по словам Маляр, у ВСУ трудности. Уже сейчас ведутся инженерные работы и на севере – в Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской областях. Там, судя по всему, планируется создать новую серьезную линию обороны. По крайне мере, в Сумской области уже начались активные инженерные работы. ВСУ строят железобетонные кротовые норы.



–​ Юрий Альбертович, есть вероятность, что ВСУ начнут отводить войска? Если да, то с каких участков?



– Если мы говорим об отводе войск, то, вероятнее всего, это будет Авдеевка.



–​ А Артемовск? Это направление также было названо сложным для ВСУ.



– В Артемовске ВСУ пока останутся, так как серьезного продвижения наших войск там нет, большой угрозы "котла" также нет. Но это не касается Клещеевки, которая находится юго-западнее Артемовска. Там определенная часть войск ВСУ может попасть в окружение. Но это не такой серьезный "котел", который светит ВСУ в Авдеевке.



Действия ВСУ на Донецком направлении будут зависеть от дальнейшего развития ситуации, вернее, от нашей тактики. Ситуация для ВСУ, в общем-то, неблагоприятная, но пока еще не критичная. Поэтому вариант отвода войск все же, по-видимому, прорабатывается.



– Какие могут быть последствия для украинской армии после оставления позиций у Донецка?



– Это будет рассматриваться как серьезное поражение, в первую очередь Зеленского как лидера. Отвод войск может сказаться на помощи, которую Украина получает. Об этом, по крайней мере, говорят все западные эксперты.



–​ А как ВСУ поступят с позициями на левом берегу Днепра?



– Я считаю, что пока украинцы будут за них биться. Да, потери украинской армии там огромные, больших результатов нет, но контролируемые клочки земли – это то, что может компенсировать неудачи украинской армии на трех других направлениях.



Ночью ВСУ переправляют до сотни человек на левый берег Днепра. Днем мы их перемалываем, а следующей ночью опять ВСУ посылают сотню. И так уже больше месяца. Полагаю, что пока на Херсонском направлении боевые действия будут продолжаться. А вот в Авдеевке, на мой взгляд, может получиться очень мощный котел, чего и боится противник.