Палестинская трагедия: тенденции и неверные выводы, - Марван Саляма

13:55 12.12.2023 МАРВАН САЛЯМА

Консультант по вопросам экономики и менеджмента из Кувейта.



Усиливающиеся дебаты/споры о ХАМАС, его прорыве с территории Газы 7 октября и нападении на израильские поселения выродились в софистику. Кто прав, а кто виноват? Будет ли когда-нибудь найдено оправдание всем потерянным жизням? Будет ли оправдана та огромная цена, которую палестинцы платят за это нападение – десятки тысяч убитых, искалеченных и раненых?



А разрушение домов, больниц, школ, инфраструктуры, всех других атрибутов гражданского общества и источников средств к существованию, сделавшее Газу непригодной для жизни и лишившее ее жителей, бежавших от беспорядочных бомбардировок, возможности вернуться? Был ли ХАМАС умышленно спровоцирован на подобные действия 7 октября, чтобы непреднамеренно предоставить Израилю новую территорию под названием "Безлюдная земля"?



Все эти вопросы открыты для обсуждения, и на них будет потрачено несчетное количество часов мозгового штурма без достижения удовлетворительного результата или консенсуса, как это было на протяжении последних восьми трагических десятилетий.



Анализ тенденций

Один из беспристрастных способов прояснить, что же на самом деле происходит в Газе и Палестине заключается в обнажении фактов и исследовании исторической тенденции, отраженной в палестинском бедствии. Лучше всего понять происходящее можно, изобразив происходившие в течение определенного времени события на графике. Это позволит увидеть результаты отслеживаемых событий и предсказать их направленность. Зная и понимая, что в действительности происходит, можно затем предпринять соответствующие действия.



Это значит, что прошлое является индикатором будущего, как видно из общего тренда, независимо от случайных эпизодических действий, исходящих из любого источника, – тенденция превыше любых действий, если эти действия не оказываются настолько значительными и масштабными, чтобы переломить тенденцию или изменить ее направленность.



На графике по этой ссылке показаны земли, потерянные палестинцами со времени принятия Декларации Бальфура в 1917 г. и далее. Проницательный наблюдатель мог бы предсказать уже в 1936 или 1947 г. последовательное направление общего тренда (красные точки) и наиболее вероятный результат: полную 100-процентную аннексию Палестины, и именно это происходит на наших глазах.



Что касается часто обсуждаемых Западного берега и сектора Газа, то они составляют всего 22 процента от первоначальной территории Палестины и не являются палестинскими, поскольку оккупированы Израилем – технически это "резервации", в которые заключены палестинцы! И, в знак уважения к соглашениям в Осло, этим землям было нехотя предоставлено несовершенное и неполное самоуправление, при котором Израиль сохранил за собой полный контроль, особенно в вопросах безопасности, администрирования, выдачи разрешений на строительство, передвижения людей, расселения и так далее. Как следствие, этот 22-процентный искусственный анклав продолжает уменьшаться в результате постоянного незаконного посягательства новых израильских поселенцев, число которых на сегодняшний день превышает 688 тысяч и продолжает расти.



Другими словами, Западный берег и Газа – не более чем украшения, висящие на искусственной пластиковой рождественской елке; ни та, ни другая территории не являются настоящими или постоянными владениями палестинцев, поскольку это лишь видимость ради пиара.



Кроме того, в отсутствие каких-либо признаков перелома общего тренда, становится разумным ожидать, что фальшивые 22 процента "резерваций" с правом на самоуправление будут следующими в очереди на этническую чистку и полное поглощение Израилем. Такая вероятность уже убивает все надежды палестинцев, а тут еще добавляется "последняя капля" в виде Авраамовых соглашений, интегрирующих Израиль в Ближневосточный регион при полном игнорировании интересов палестинцев. Поэтому неудивительно, что такая мрачная перспектива провести еще одно столетие в нищете, без выхода к морю и в палатках будет воспринята палестинцами как "участь хуже смерти". Итак, 7 октября? Может быть, это версия "Масады" XXI века, но осуществленная не евреями, борющимися за свою свободу?



На региональном уровне эту тенденцию захвата земель можно экстраполировать за пределы Палестины. До соседних арабских стран, возможно, еще не дошел смысл данного основополагающего тренда, развивающегося уже целое столетие, при котором их территории также оказываются под угрозой. Мечта о восстановлении исторических границ израильского царства от реки до моря (или до другой реки), "Эрец Исраэль", не только живет лишь в сердцах большинства израильтян как бы в состоянии зимней спячки, но и недвусмысленно обсуждается как вполне реалистичная цель. Это особенно тревожный звонок, потому что первые шаги для реализации этой мечты были уже сделаны в 1967 г., когда Израиль аннексировал у Сирии богатые нефтью Голанские высоты, а у Ливана – фермы Шебаа.



Могут ли арабы чувствовать себя в полной безопасности, когда среди них бродит "рыкающий лев" – необузданный Израиль, не обращающий ни малейшего внимания на имеющиеся соглашения и резолюции Совета Безопасности ООН? Столетняя тенденция настолько красноречива, что даже глухой услышит сигнал тревоги.



Подлинный мир требует взаимного доверия, при котором ни одна из сторон не вынашивает агрессивных намерений в отношении другой стороны и которое подкрепляется последовательной политикой и прозрачными действиями. Что касается неприязни, то она не пагубна, если не приводит к враждебным действиям, следовательно, неприязнь не препятствует мирному сосуществованию. Неприязнь или антипатия – это личностная эмоция, которая со временем исчезает, особенно в случае добрых и щедрых поступков стороны, вызывающей антипатию. Фактическая тенденция, которая исторически проявлялась в Палестине и на Ближнем Востоке – это злонамеренность, которая вполне естественно вызывает неприязнь и антипатию. Если намерения будут добрыми, неприязнь гарантированно исчезнет, как это неоднократно случилось в данном регионе на протяжении многих тысячелетий.



"На Ближнем Востоке понимают только силу"

Коби Михаэль, Федор Лукьянов

Публикуем полное интервью с Коби Михаэлем, научным сотрудником Иерусалимского института стратегии и безопасности, отрывки из которого вышли в программе "Международное обозрение". Данный текст представляет собой точку зрения израильской стороны на происходящее и дается без купюр. Палестинская позиция будет опубликована завтра.

Подробнее



Неверные выводы

В мире распространяются два основных нарратива: Израиль – жертва несправедливости и имеет право на существование и самозащиту. Это бесчисленные арабские орды, живущие по соседству, угрожают Израилю, а не наоборот. Другой нарратив гласит, что боевой клич арабских масс против израильской оккупации истолковывался как недвусмысленная угроза Израилю. Оба нарратива устарели, поскольку начали распространяться еще в 1950–1960-х годах. Первый был создан израильтянами для завоевания симпатии и поддержки во всем мире, хотя многочисленные факты указывают на обратное: жертва несправедливости – палестинский, а не израильский народ. А что касается второй угрозы, то это были просто пустые призывы арабских лидеров того времени для умиротворения масс и отвлечения их внимания от посредственного управления государственными делами. Однако оба нарратива перекликались друг с другом, причем один подпитывал другой.



С тех пор в сознании арабов укоренились жизненные факты, и они поняли, что Израиль невозможно уничтожить обычными вооружениями или посредством военных действий, да они и не стремились стереть его с лица земли.



Все, чего хотят палестинцы, – это суверенное палестинское государство, какое было обещано и предусмотрено ООН в соответствующих резолюциях. Они хотят мира и спокойствия, чтобы избавиться от нищеты и жить нормально, как все остальные люди на нашей планете.



Терроризм для палестинцев не является чем-то обыденным или неотъемлемой чертой их менталитета – они просто реагируют на угрозы и пагубные действия всем, что у них есть в наличии, безоговорочно ставя на кон собственную жизнь – об этом свидетельствуют цифры жертв в каждом предыдущем инциденте или столкновении: всякий раз палестинцев неизменно погибало значительно больше, чем израильтян.



Даже президент Байден в своем недавнем заявлении намекнул на это, указав на отсутствие в действиях ХАМАС намерения "уничтожить Израиль". Он считает, что атака 7 октября была спровоцирована его решительным и настойчивым поощрением нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, и быстрый прогресс этой нормализации сильно обеспокоил палестинцев, особенно ХАМАС: должно быть, они пришли к выводу, что их долгожданное суверенное государство полностью забыто или, что еще хуже, отправлено на свалку истории. Поэтому 7 октября они предприняли последнюю отчаянную попытку напомнить о себе – удар камикадзе.



Выводы

В Бальфурской Декларации 1917 г. для еврейского народа предусматривалась крошечная территория в Палестине, но за последнее столетие этот крошечный дом разросся до размеров всей Палестины. Эта неизменная и последовательная тенденция может теперь угрожать другим арабским странам. И если мировое сообщество не займется палестинской трагедией всерьез, этот регион и весь мир ожидает еще одно столетие войн и несчастий.



Нет никаких свидетельств того, что палестинцы активно стремятся уничтожить Израиль или способны на это. Данный нарратив давно утратил достоверность, и от него отказались все здравомыслящие люди. Палестинцы сопротивляются потере своих домов и стремятся лишь к тому, что им обещают уже целое столетие. Они хотят иметь собственную свободную и суверенную землю. Отдайте ее им немедленно, спасите жизни невинных людей, и пусть наш мир живет безопасно! Переломим нехорошую тенденцию прямо сейчас!



12.12.23 Источник - Россия в глобальной политике

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702378500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Проблемы экологии депутаты Парламента обсудили с общественностью Восточного Казахстана

- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам трансфертного ценообразования

- Казахстан планирует снизить зависимость в водообеспечении от сопредельных стран

- Меры по противодействию наркопреступности обсудили на Правительственном часе в Мажилисе

- Что происходит в сфере развития космических технологий страны? Часть вторая

- Передовые методы развития животноводства Австралии изучили казахстанские специалисты

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: Важно обеспечить безопасность граждан

- Алихан Смаилов рассказал о решенном вопросе, который часто поднимали инвесторы

