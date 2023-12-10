В польский Жешув поступили десятки НАТОвских полу-трупов. РосРакета нашла штаб в лесу под Киевом

15:45 12.12.2023

Атакован штаб НАТО: после ударов по Киеву польский госпиталь переполнился военными

Готовится почва для еще более массированных ударов по центрам принятия решений



Любопытные данные о результатах ракетных ударов по Киеву стали известны спустя несколько дней после внезапных атак ВКС России. Так, по некоторым данным, был поражен один из штабов НАТО, который противник скрывал в лесном массиве одного из районов, подвергшихся ударам. Косвенным подтверждением удачного удара стала массовая госпитализация 60 иностранных военных в Жешув.



Готовится почва для еще более массированных ударов по центрам принятия решений



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Военные эксперты не исключают, что Россия таким образом готовит почву для более масштабных ракетных ударов по Киеву. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, благодаря успехам на фронте у нас сейчас действительно появилась возможность наносить крайне эффективные удары по центрам принятия решений.



На днях российская армия внезапно нанесла удары по десяткам различных точек Киева. При этом, отмечает Telegram-канал "Милитарист", тревога не была поднята, сигнал ПВО прозвучал только через несколько минут после атак.



ГУР и СБУ предприняли все усилия, чтобы не допустить утечки каких-либо изображений. Тем не менее, кое-какие сведения все же просочились. Выяснилось, что нападениям подверглись Голосеевский и Дарницкий районы, которые составляют южную часть Киева, а также Шевченковский район на северо-западе города.



Отмечается, что в этом районе в лесных массивах много университетов, заводов, которые переоборудовали под военно-производственные, складские и штабные центры, а затем объединили со старой сетью бункеров и туннелей, превратив в подземные штабы управления. Непосредственно здесь может располагаться крупный командно-штабной и транспортный коридор НАТО.



Кроме того, отмечает "Милитарист", этот район, находящийся на отшибе представляет собой идеальный район развертывания ПВО. Поэтому не исключено, что ракетные удары также предназначались для систем противовоздушной обороны.



Аналитики канала делают выводы, что Россия таким образом "готовит почву для более масштабных атак на Киев".



Еще один военный Telegram-канал также сообщил, что по данным его источников, в результате уничтожения штаба НАТО в Киеве пострадали натовские военные.



"Интересный факт, что после этого удара в вакантной польской больнице в городе Жешув оказались заняты практически все места, а неравнодушные ребятишки сообщают, что привезли около 60 человек из Украины, которые при этом разговаривают на английском, французском, испанском и немецком. Уж не знаю, то ли ранило всех переводчиков Украины, то ли мы и правда нанесли весьма ощутимый урон по инфраструктуре НАТО на Украине", - пишут "Военные сводки СВО".



По словам военного эксперта, директора Музея сил ПВО, Юрия Кнутова, удары по Киеву наносились баллистическими ракетами.



- Самое главное, что сигнал в Киеве сработал уже после того, как удары были нанесены. То есть противовоздушная оборона все проспала. Связано это с тем, что, вероятнее всего, применялись баллистические ракеты типа "Искандер". У них есть несколько достоинств, они летят по квазибаллистической траектории, то есть предугадать траекторию полета невозможно, более того, угол атаки очень большой, поэтому ни комплексы Patriot, ни другие зенитно-ракетные системы стран НАТО не в состоянии обнаружить летящие цели.



Военный эксперт отметил, что с наступлением холодов ракетные удары действительно будут носить массовый характер.



- Следует ожидать ударов по инфраструктурным объектам, связанным с энергетикой. Это будет влиять на производство оружия, в первую очередь сборку беспилотников. Кстати, недавно была интересная информация о том, что 200 комплектов беспилотников сейчас находится в фурах, которые застряли на границе между Польшей и Украиной. Это говорит о том, что Украина не производит свои беспилотники, а только их собирает.



Признаком того, что массированные удары усилятся, стала и активная подготовка к ним в Киеве. По словам Кнутова, противник "закрывает ряд трансформаторных подстанций, строит укрытие для них в виде сеток".



- Что касается ударов с нашей стороны, то они призваны в первую очередь дезориентировать киевское и военное руководство в целом. Хорошее взаимодействие наших войск на ряде направлений позволило нам добиться успеха, мы сейчас демонстрируем лучшую тактическую выучку и техническое оснащение наших войск. Благодаря этому у нас появилась возможность работать уже непосредственно по центрам принятия решений в Киеве, в других городах Украины.



ДАРЬЯ ФЕДОТОВА