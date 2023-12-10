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Враг моего врага: Индия и Тайвань активно сближаются, - К.Логинова
17:14 12.12.2023

Враг моего врага: Индия и Тайвань активно сближаются
Нью-Дели и Тайбэй стали чаще сотрудничать назло Китаю

Ксения Логинова

В последнее время все активнее укрепляются неофициальные связи. Вначале в Нью-Дели и Ченнаи, а потом и в Мумбаи открылся экономический и культурный центр Тайваня, который де-факто считается его консульством. Одновременно с этим все более прочными становятся экономические контакты. Идет подготовка документа, который позволил бы индийцам работать на острове. Все это не нравится Китаю и усиливает напряжение в регионе, особенно учитывая, что сотрудничество сторон может затрагивать и военную сферу. Подробности - в материале "Известий".

Большое сближение

Тайваньская компания Foxconn Technology Group, главный поставщик комплектующих для Apple, вложит $500 млн в строительство двух заводов по производству комплектующих в Индии, в южном штате Карнатака.

Помимо этого, Foxconn подписала соглашение с властями индийского штата Тамилнад, согласно которому тайваньская компания инвестирует $194 млн в строительство нового завода по изготовлению комплектующих. По оценкам производителя, этот проект позволит создать 6 тыс. рабочих мест. Ранее выпуск находился на территории Китая, однако в последнее время тайваньская компания решила диверсифицировать производство.

В июле этого года стало известно о планах Тайваня открыть торговое представительство в Мумбаи в дополнение к уже существующим в Нью-Дели и Ченнаи. Отмечается, что оно будет отвечать за сотрудничество Тайбэя с западными регионами Индии, заниматься культурными и гуманитарными обменами, а также проектами взаимодействия по технологиям.

В 2022 году товарооборот между Тайбэем и Нью-Дели составил порядка $8,45 млрд, что на 9,8% больше, чем в 2021-м. Индия обычно экспортирует на остров алюминий, железо, сталь, энергоресурсы. Тайвань в свою очередь поставляет продукцию машиностроения и полупроводники. Инвестиции Тайбэя в Индию достигли $1,2 млрд.

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Интересы совпадают

Нью-Дели и Тайбэй стали сближаться на фоне совпадения не только экономических, но и стратегических интересов. Летом этого года в Диалоге по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Кетагаланского форума в Тайбэе участвовали военные, которые ранее командовали сухопутной армией, ВМФ и ВВС Индии. Пекин потребовал объяснений, учитывая сохраняющуюся напряженную обстановку на границе Китая и Индии.

В последнее время Пекин усилил давление как на Нью-Дели по вопросу границ, так и на Тайвань, считая остров провинцией КНР, хотя и с собственной администрацией.

Осознавая чувствительность Китая по проблеме острова, Нью-Дели вначале не поддерживал никаких отношений с Тайванем, но, по мере того как политика КНР становилась все более напористой, ситуация изменилась.

В июне 2020 года произошел трагический инцидент в районе долины реки Галван в Гималаях. Привычная уже за последние годы гималайская драка с пинками, тычками и бросанием камнями привела к серьезным последствиям: погибли 20 индийских военнослужащих, еще 70 пострадали. Также известно о четырех жертвах с китайской стороны. После этого взаимное доверие между Пекином и Нью-Дели исчезло, и Индия стала активизировать связи с Тайванем.

Премьер-министр Нарендра Моди еще до того, как возглавить индийское правительство, посетил остров в роли генсека "Бхаратия Джаната парти" (Индийская народная партия) в 1999 году. Еще через 12 лет он принимал делегацию из Тайваня в качестве главного министра штата Гуджарат.

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Ценный партнер

Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов в беседе с "Известиями" отметил, что Индия и Тайвань - давние партнеры.

- Хотя Индия признает концепцию единого Китая, она поддерживает дружественные отношения с Тайбэем как из экономических соображений, так и из соображений безопасности. Экономически Тайвань представляется Нью-Дели ценным партнером - источником инвестиций и технологий; а в сфере безопасности он входит в состав оси стран, сдерживающих, как считают индийские политики, китайскую экспансию, - пояснил эксперт.

Политолог добавил, что, учитывая индийско-китайский территориальный спор (КНР претендует на индийский штат Аруначал-Прадеш и некоторые территории в западном секторе) и растущее присутствие Китая в Индийском океане, которое тревожит Нью-Дели, это важный фактор индийско-тайваньского сближения.

Востоковед, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с "Известиями" отметил, что, как правило, КНР не возражает против того, чтобы иностранные государства поддерживали с Тайванем отношения в сферах экономики, технологий, культуры, человеческих связей. Необходимо только избегать поставок оружия, а также любых действий, которые могли бы интерпретироваться как признание государственности Тайваня.

- Индия придерживается политики одного Китая при всех сложностях в индокитайских отношениях. На тайваньской проблеме Индия никогда играть не пыталась и красные линии никогда не переступала. В области экономики и технологий Нью-Дели поддерживает связи с Тайбэем, у них есть такие квази-посольства - это тайваньский экономический и культурный центр в Индии, а у индийцев такое же представительство на Тайване. Они не имеют статуса посольств, но, по сути, выполняют большинство функций, связанных с практическим обеспечением связей, - пояснил китаист.

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По его словам, сейчас существует линия на то, чтобы тайваньские компании развивали свои производства уже не на материке, а в Индии. Тайваньское правительство в целом стремилось поощрять национальный бизнес к тому, чтобы больше инвестировать в Азию за пределами Китая, в частности в такие страны, как Индия и Вьетнам. Это курс, проводимый с 1990-х годов.

- Наверное, только сейчас, когда уже окончательно стало ясно, что нависла угроза военно-политического кризиса, бизнес начал предпринимать реальные шаги в этом направлении, - указал политолог.

Он подчеркнул, что делать это нелегко.

- В Китае все же были созданы очень хорошие условия, и прежде всего они связаны с тем, что в КНР налажена очень хорошая система подготовки качественной рабочей силы для промышленности. Далеко не везде за его пределами можно найти такие условия, - резюмировал эксперт.

Источник - Известия
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