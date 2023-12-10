"Сто гастарбайтеров вместо экскаватора": россиянам назвали способы подработки при дефиците рабочей силы

17:17 12.12.2023

Был бы человек, а работа найдется



В конце уходящего года и предприниматели, и власти наконец признали, что главным риском для российской экономики является растущий дефицит профессиональных кадров. При этом большое количество трудоспособных россиян ищут вакансии с гибким графиком работы. Особо актуален этот вопрос для женщин, сидящих дома с маленькими детьми, студентов, пенсионеров и граждан, ухаживающих за больными родственниками. "МК" решил узнать, где найти подработку.



Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что основной проблемой российской экономики является дефицит кадров. Нехватка квалифицированных работников больше всего волнует и топ-менеджеров российских компаний. Таковы результаты свежего опроса от "Технологии доверия" (ранее - PwC в России). При этом международные санкции в перечне препон для бизнеса оказались лишь на пятом месте.



Как рассказал "МК" президент SuperJob Алексей Захаров, во всех отраслях экономики РФ не хватает рабочих рук, поэтому многие работодатели предлагают гибкие графики работы с белой зарплатой. Кадровый голод, по его мнению, обострился из-за ряда факторов. Конечно, сказалась низкая производительность труда. "Мы долгое время делали ставку на дешевый труд. Некоторые руководители предпочитают завести на объект 100 гастарбайтеров с лопатами, чем купить 1 экскаватор", - отметил эксперт.



Кроме этого, Россия попала в демографическую яму. Начиная с 2008 г. каждый год на рынок труда выходит на 50–100 тыс. молодых людей меньше, чем в предыдущем. Перекосы на рынке труда также спровоцировала пандемия. Особенно это заметно в сфере услуг. Сегодня курьер ногами зарабатывает больше, чем токарь 5–6-го разряда головой и руками. "Такой скорости доставки заказа товара клиенту, как в Москве, вы не увидите ни в Мадриде, ни в Нью-Йорке. У нас нет никакой необходимости, чтобы торговые центры работали круглосуточно. На мой взгляд, наша страна сегодня не может себе позволить такой высокоразвитый сектор услуг", - заметил Захаров. Кадровый голод обострила СВО. Только в этом году, по словам зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, Минобороны набрало 452 тыс. контрактников.



Но есть и хорошие новости: в этих условиях шансы найти работу с гибким графиком и достойной зарплатой выросли. "Хорошие перспективы найти подработку открывает статус самозанятого", - считает вице-президент "Опоры России" Марина Блудян. Чтобы его получить, нужно провести две-три минуты на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). "Никакой отчетности и проверок. Требуется только заплатить в казну 4% с оборота, если услуги оказываются физлицам, и 6% - если юрлицам. Этот режим удобен для тех, кто решил поработать на себя или просто продержаться на плаву, а также для фрилансеров", - добавила Блудян. По данным ФНС, фрилансеры в основном трудятся в такси, сфере красоты, занимаются ремонтом, маркетингом, продажей собственных товаров и курьерской доставкой.



Сегодня в РФ зарегистрировано около 9 млн самозанятых. "С января по конец октября их средний уровень зарплат вырос с 24,6 тыс. до 32 тыс. руб. Некоторые категории, как, например, программисты, получают значительно больше", - отметила Блудян. С ее слов, для желающих открыть свой бизнес или найти работу создана развитая инфраструктура: во всех регионах открыты офисы "Мой бизнес", работают службы занятости населения, где помогут с поиском работы или направят на курсы переквалификации. Популярными каналами поиска работы также являются "сарафанное радио" и специализированные агрегаторы, добавил Захаров.



По оценкам аналитиков, сейчас большой спрос на водителей грузовых автомобилей, машинистов спецтранспорта, разнорабочих и инженеров. "Большой кадровый голод испытывают промышленные предприятия. Ряд оборонных заводов работает в три смены. Не хватает токарей, фрезеровщиков, слесарей и сварщиков. Не случайно профессиональное образование "переехало" в крупные компании", - добавила Блудян.



Для многих женщин, желающих совместить заботу о семье с личным развитием и пополнением семейного бюджета, подойдет индустрия прямых продаж (ПП), - полагает президент российской Ассоциации прямых продаж (АПП) Тамара Шокарева: "Как показал наш опрос, проведенный с ВШЭ, в 2023 году около 20% дистрибьюторов зарабатывают в месяц больше 35 тыс. руб. Для многих регионов это хорошие деньги. Чтобы получить такой доход, как правило, нужно заниматься бизнесом свыше 20 часов в неделю. Гибкий график работы особенно удобен для мам с маленькими детьми. Можно обзванивать клиентов, договариваться о встрече в выходные дни или по вечерам, когда муж или бабушка вернулись с работы домой. Кроме этого, клиента и партнера можно найти в детском саду, школе, спорткружке, когда ждешь ребенка, или во время прогулки во дворе".



Есть и другие плюсы: низкий входной билет, расширение круга общения (что важно при переезде в другой город), отсутствие территориальной привязки (ценно для мегаполиса). При этом, если компания ПП, которую выбирает дистрибьютор, является членом АПП, то такое сотрудничество означает для него минимальные риски, поскольку в соответствии с Этическим кодексом АПП у дистрибьютора есть право на обратный выкуп продукции. Таким образом, ему обеспечена финансовая защита в случае, если продажи по каким-то причинам не пошли.



"В нашу индустрию помимо подработки многие приходят за личным развитием. Для производителей дистрибьюторы являются главным активом, поэтому на основе разных обучающих программ они получают навыки общения с людьми, знания о техниках презентации и продажи товаров. Помимо продукции на семинарах большое внимание уделяется передовым практикам публичных выступлений, тайм-менеджменту, финансовому планированию и основам налогообложения", - сообщила Шокарева. По ее мнению, прямые продажи подходят любым возрастным категориям, как молодежи, так и пенсионерам, которым состояние здоровья или забота о больных родственниках не позволяет работать 8 часов в день. Сегодня на долю дистрибьюторов возрастной категории 60+ приходится 17% российского рынка ПП. В то же время почти 70% молодых людей в возрасте до 25 лет рассматривают работу в сфере прямых продаж как основную занятость.



Марина Блудян советует всем гражданам, находящимся в поиске работы, в первую очередь делать инвестиции в знания: "Имея хорошее базовое образование и дополнительные курсы, вы всегда найдете дополнительный источник заработка".



Сергей Артемов