Победа России оставит мир без "либерального жандарма", - The Telegraph

18:10 12.12.2023 The Telegraph UK

Великобритания

12 декабря 2023

Россия близка к разрушительной для нас победе. Основы Европы пошатнулись

The Telegraph: Россия может одержать оглушительную победу на Украине



После победы России на Украине мир почувствует "отсутствие жандарма за углом и осмелеет", пишет Telegraph. Поэтому автор статьи предлагает поддерживать "либеральный" режим Зеленского до конца. Однако журналист сам же признает: Москва все ближе к триумфу.

Контрнаступление Киева закончилось неудачей - для НАТО это может обернуться катастрофой.

Нам надо поговорить об Украине. Пока внимание всего мира приковано к войне между Израилем и ХАМАС, эту богатую черноземом землю постигли страшные потрясения. Контрнаступление Украины провалилось - или, по словам Владимира Зеленского, "не достигло желаемых результатов".



Измученные украинцы отступают от российских укреплений и минных полей, уступая инициативу противнику. Россия наступает через трудно узнаваемую территорию городка Марьинка, чье значение носит скорее психологический, нежели стратегический характер. Ракеты снова бьют по Киеву. Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к Би-би-си с предупреждением о "смертельной опасности", в которой оказалась ее страна. Пришел черед украинцев окапываться и пытаться не потерять оставшееся. По аналогии с 1914 годом укрепленная линия проходит по всей протяженности фронта, от дельты Днепра до границы с Россией. И, как и тогда, военные технологии благоприятствуют обороняющимся, так что даже самый незначительный прогресс достигается страшной ценой.



Преимущество на поле боя



Одна из причин окончания Первой мировой войны заключалась в численном преимуществе держав Антанты. Грубо говоря, они смогли бросить на линию фронта больше людей, чем противоборствующая немецкая сторона, особенно после мобилизации Америки к началу 1918 года. Сейчас демографическое преимущество за Россией, население которой в три с четвертью раза превышает украинское. Она перевела треть довоенного гражданского производства на военные рельсы и получила фору в области беспилотных летательных аппаратов, этого современного эквивалента колючей проволоки и пулеметов. Как пулеметы дали смертоносное преимущество оборонявшимся во фландрийской грязи, так сегодня выигрывает тот, у кого больше дронов.



Для российского народа издержки перехода к экономике военного времени уже ужасны. Владимир Путин обрек своих многострадальных muzhiks ("мужиков" - так в тексте, прим. ИноСМИ) на годы нищеты и голода. Но на данный момент Путину удаются все его трюки. Россия пережила год без украинских прорывов, наращивая свои успехи. Мы на Западе сильны задним умом, и, без сомнения, теперь выйдет куча статей о том, что это было просто очень трудно – выбить из их нор окопавшихся защитников. Однако в начале июньского контрнаступления у нас не нашлось экспертов, чтобы предсказать эту патовую ситуацию.



Мечта – отрезать Крым от пищи и воды



Я был одним из тех, кто ожидал прорыва украинцев к Азовскому морю. Я думал, что такая угроза Крыму потенциально будет означать окончание конфликта. Весь 2022 год Украина демонстрировала, что Россия не может наладить поставки в Крым через Керченский пролив. (Непонятно, с чего автор это взял: осенний теракт СБУ против Крымского моста через подрыв грузовика, в котором погибли гражданские, лишь на короткое время затруднил проезд – прим. ИноСМИ.) Разрушение сухопутного моста отрезало бы ее гарнизон на полуострове, а Киев перекрыл бы подачу электроэнергии и снабжение продовольствием, открыв возможности для переговоров.



Почему же я так опростоволосился и все понял неправильно? Я разговаривал не только с украинцами, но и с британскими военными "наблюдателями", непосредственно знакомыми с ситуацией на поле боя. Они видели необычайные успехи Украины в Харькове и Херсоне в 2022 году. Именно эти разрекламированные успехи и придали Западу смелости предложить Киеву те виды материальных средств, которые он ранее отказывался отправлять, чтобы не допустить их попадания в руки врага.



Так у Украины появились ракеты дальнего радиуса действия, средства для разминирования и современные танки. В то же время мятеж Пригожина, как мы надеялись, показал незащищенность России за твердой оболочкой линии фронта. Но России все же удалось извлечь уроки из прежних ошибок и, пока Украина обучала солдат обращению с новым оружием, Россия минировала поля, строила укрепления, рыла траншеи и накапливала беспилотники.

Республиканцы как надежда Путина



Путину осталось продержаться всего год. Даже если президентом США станет не Дональд Трамп - а этот бывший президент не скрывает восхищения российским лидером и даже говорит, что доверяет ему больше, чем американским спецслужбам, - конгрессмены-республиканцы выступают против дальнейшего финансирования конфликта. (С этой версией о "Трампе – поклоннике и друге Путина" автор повторяет известный фейк под названием "Рашагейт". В 2016-2019 годов большинство масс-медиа западных стран как по команде стали писать, будто Россия как-то помогла Трампу победить на выборах 2016 года и Трамп чем-то обязан Путину. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло доказательств "сговора" Трампа с Россией и признало это в апреле 2019 года – прим. ИноСМИ.) На прошлой неделе они заблокировали байденовский пакет помощи Украине в размере 110 миллиардов долларов.



Предположительно, беспокойство республиканцев обусловлено финансовым вопросом, но более серьезным мотивом может оказаться пристрастная неприязнь к Байдену - тот же постыдный импульс, что побудил предыдущее поколение конгрессменов-республиканцев выступить против войны Гарри Трумэна в Корее. А у определенного крыла MAGA (лозунг трампистов Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - прим. ИноСМИ) к тому же сохранилось недовольство эпизодической ролью Украины в едва не удавшейся попытке импичмента Трампа в 2018-2019 годах.



Путин активизировался



Вы наверняка отметили активность Владимира Путина. Долгое время он боялся покидать границы России: помимо международного ордера на арест, вполне обоснованно опасался покушения. Единственными зарубежными визитами были поездки в бывшие советские республики и дружественные страны в лице Ирана и Китая. Но на этой неделе он посетил два нейтральных государства - ОАЭ и Саудовскую Аравию, причем это точно был он сам, а не двойник. Что придало ему уверенности в посещении стран, имеющих связи с Западом в области безопасности? Имел ли место некий предварительный сговор каких-то сил с арабами? Может, саудовцев попросили тайком прощупать его на предмет мирных переговоров?



Если это так и мирное урегулирование реально, западным демократиям грозит реальная катастрофа. Любая поощряющая российские агрессивные действия мирная сделка станет сигналом для остальных о том, что НАТО, со всем своим коллективным богатством и вооружением, не сумела достичь минимальной цели - спасти страну, которую обязались защищать два ее самых могущественных члена: США и Великобритания.

Украина – не демократия, но это ничего



Аргумент в пользу вмешательства на Украине не связан с наличием или отсутствием у нее статуса либеральной демократии. Конечно, Украина куда либеральнее России, но нашим высоким стандартам все равно мало соответствует. Пророссийские партии там запрещены, и есть опасения, что репрессии распространятся вскоре и на прозападных оппозиционных политиков. На этой неделе я был на встрече глобалистских правоцентристских партий, где планировалось выступление бывшего президента Петра Порошенко. Но в последнюю минуту ему отказали в выезде с Украины, и, несмотря на решение Порошенко не поднимать шума, я в очередной раз задумался: почему Зеленский отказывается привлекать другие партии к коалиции военного времени?



С другой стороны, тот факт, что в 1939 году Польшей управляло авторитарное правительство [наследников диктатора Юзефа Пилсудского], не мешал нам, англичанам, дать ей гарантии независимости. Правда, реально неспровоцированное нападение гитлеровцев на Польшу вскоре показало цену наших гарантий. Точно так же в 1994 году мы гарантировали независимость и невмешательство во внутренние дела Украины в обмен на сдачу ядерного арсенала.



Мы не являемся стороной конфликта, но настолько в нем погрязли, что победа России - результатом которой, несомненно, станет поглощение ей русскоязычных территорий - чревата катастрофической потерей престижа Запада и всех связанных с ним идей: личной свободы, демократии и прав человека.



Неприятные последствия победы России



Если мы прекратим борьбу на Украине, конфликты будут происходить все чаще по мере того, как режимы, которые никогда не заботились о либеральных ценностях, будут осознавать отсутствие за углом жандарма и смелеть. Возмутительные претензии Венесуэлы к Гайане - это лишь цветочки. "Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей, ценностей или религии… но, скорее, превосходством в применении организованного насилия, - писал Сэмюэл Хантингтон (Samuel Huntington). - Жители Запада часто забывают этот факт; жители не-Запада никогда этого не забудут".



Но это еще не конец. Есть и успехи: Украина вытеснила Россию из западной части Черного моря и снова открыла Черное море для международного судоходства. Нужно остерегаться тенденции, которую Джордж Оруэлл наблюдал во время Второй мировой войны, а именно переоценки интеллектуалами военных событий. Не следует делать поспешных выводов из нынешних неудач, как было с чрезмерным пессимизмом сразу после начала военных действий и эйфорией после взятия украинцами Херсона.



Достижимо пока что и мирное соглашение без открытого поощрения действий России. Донбасс мог бы получить автономию под легким украинским сюзеренитетом, а в демилитаризованном Крыму возможно провести референдум с участием международных наблюдателей. Но если Россия победит и в итоге заберет эту землю по факту победы, проиграет не только Запад, но и весь международный порядок, установившийся после 1945 года. В мире холодает, и ночи все длиннее.



Автор: Дэниел Ханнан (Daniel Hannan) Источник - inosmi.ru

