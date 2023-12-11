|23:04 Газопроводы не выдерживают морозы в Узбекистане
22:22 Индия официально и окончательно упразднила автономию Кашмира. Это чревато...
21:49 УзбВласти решили не ловить "авторитета" Гафура... К вопросу, кто там всех сдает
20:56 Украина: время лгать и убивать, - Валерий Бурт
20:53 Грузия нашла черный ход в Евросоюз, - Артур Аваков
20:47 Россия и страны Ближнего Востока готовят ход конем. Израилю и США не понравится
20:09 Мьянма обогнала Афган и стала крупнейшим производителем опиума в мире
20:07 Бывший елбасыKZ нарушил затворничество и принял участие в седьмом заседании "Астана Клуба"
19:08 Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован за износ подружки
18:10 Победа России оставит мир без "либерального жандарма", - The Telegraph
17:17 "Сто гастарбайтеров вместо экскаватора": россиянам назвали способы подработки при дефиците рабочей силы
17:14 Враг моего врага: Индия и Тайвань активно сближаются, - К.Логинова
15:57 Казахстан должен вернуть контроль над природными богатствами республики, - В.Прохватилов
15:45 В польский Жешув поступили десятки НАТОвских полу-трупов. РосРакета нашла штаб в лесу под Киевом
13:58 "Полноценным искусственный интеллект станет только при полной свободе действий", - Р.Ахмедов, Ф.Лукьянов
13:55 Палестинская трагедия: тенденции и неверные выводы, - Марван Саляма
12:32 УкрАрмия пошла... в отступ? - МК
11:21 Можно стать русским по личному выбору, - Владимир Можегов
11:13 Экс-главу МЧС Алматы Жаныспаева посадили на 5 лет за взятки 13 миллионов тенге и общее покровительство
11:10 АмерХозяева подобрали 5 вариантов замены Зеленского. Кукла Маша... и Наташа
11:07 Хуситы не такие уж ху... вояки. Норвежский химический танкер поражен "неизвестной" ракетой и горит в Красном море
10:08 Арабский мир пригвоздит США к позорному столбу в ООН, - СП
02:10 У кого экономика сильнее - у Казахстана или Узбекистана
01:06 Вашингтон решил сдать Киев и скрыть свое поражение, - Д.Марьянович
01:00 Армия России ликвидировала воевавших за ВСУ актеров из "Возвращения Мухтара" Павленко и Кухарского
00:54 Арман Сеитмамыт назначен главой основного казинформхолдинга "Хабар"
00:52 Казахстан планирует построить 20 новых водохранилищ в 9 областях
00:35 США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года
00:30 Остановит только ликвидация: Трамп рванул в Мичигане на 10 пунктов
00:21 Президента Египта ждет третий срок. Сиси опять победил
00:05 Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев
|21:48 Оголтелый русофоб Туск вновь возглавит правительство Польши
15:02 Страсти по Западной Гайане и юбилей доктрины Монро, - Олег Ясинский
15:00 Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение, - В.Скачко
14:27 Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает сельскому хозяйству РФ и ЦА, - И.Лизан
14:25 American Conservative: Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?
14:22 За прорыв ТЭЦ в Казахстане ответил увольнением вице-министр энергетики Нурмаганбетов
13:19 В Избасканском районе Узбекистана новый хоким - Ходжиакбар Умаров
13:16 В Киеве затопило часть метро. Лыбедь прорвало
13:14 Республиканцы нашли способ вить веревки из Байдена, - Кадир Устюн
13:13 Еще один ЖК начали сносить в горах Алматы
13:09 Условия внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
12:38 Саудовский принц полковник Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд разбился в пустыне на F-15
12:31 Новый президент Аргентины Милей пришел на инаугурацию с сестрой (в роли жены) и собакой (которая ему как сын)
09:05 Трамп все более опережает по популярности Байдена, - Д.Моисеев
09:00 Туркменский бросок на Запад. Ашхабад реанимирует проект Nabucco, - Сердар Айтаков
08:54 "Мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков", - МВД Казахстана генерал Саденов
08:43 Линия фронта проходит через историю, - Дмитрий Губин
07:23 Почему визит Путина в Аравию так огорчил Запад? - Андрей Соколов
07:17 Kayhan: ВВС США скоро не смогут на равных состязаться с ВВС России и Китая
03:37 75 лет спустя. Человечеству придется переосмыслить "права человека", - В.Бондарь
|Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован за износ подружки
19:08 12.12.2023
СМИ: известного писателя задержали в рамках расследования дела об изнасиловании
Сначала был вызван на допрос, а затем и задержан в рамках расследования дела об изнасиловании известный французский писатель Фредерик Бегбедер, сообщает радиостанция Franceinfo.
Во вторник, по данным СМИ, писатель был помещен под стражу.
Источники в полиции рассказали, что жалоба на писателя поступила летом от молодой женщины. По словам заявительницы, она вступила в сексуальную связь с писателем в первый раз по обоюдному согласию. А вот во второй раз это произошло той же ночью уже без ее согласия.
Славу одного из самых интересных современных писателей Бегбедеру принесли романы "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Романтический эгоист", "Любовь живет три года" и др.
Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА