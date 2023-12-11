Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован за износ подружки

19:08 12.12.2023

СМИ: известного писателя задержали в рамках расследования дела об изнасиловании



Сначала был вызван на допрос, а затем и задержан в рамках расследования дела об изнасиловании известный французский писатель Фредерик Бегбедер, сообщает радиостанция Franceinfo.



Во вторник, по данным СМИ, писатель был помещен под стражу.



Источники в полиции рассказали, что жалоба на писателя поступила летом от молодой женщины. По словам заявительницы, она вступила в сексуальную связь с писателем в первый раз по обоюдному согласию. А вот во второй раз это произошло той же ночью уже без ее согласия.



Славу одного из самых интересных современных писателей Бегбедеру принесли романы "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Романтический эгоист", "Любовь живет три года" и др.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА