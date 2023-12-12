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Бывший елбасыKZ нарушил затворничество и принял участие в седьмом заседании "Астана Клуба"
20:07 12.12.2023

​Нурсултан Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана Клуба"
Выступая на пленарном заседании, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за эти годы "Астана Клуб" стал авторитетной и востребованной дискуссионной площадкой с широким международным охватом.

– У клуба выработался свой уникальный имидж как места встречи политических лидеров и ведущих экспертов стран Большой Евразии. В эти дни на площадке клуба рассматривался широкий спектр вызовов, которые определят характер глобального развития в ближайшей перспективе, - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе заседания Н.Назарбаев назвал главные причины формирования новой геополитической реальности, среди которых рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкционных ограничений, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы.

– Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно. Именно по этой причине в ноябре 2019 года на 5-м заседании "Астана клуба" я предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, - сказал Нурсултан Назарбаев.

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Первый Президент Казахстана отметил, что на фоне возможной ядерной эскалации в будущем, вопросы нераспространения и разоружения требуют сегодня активизации всех участников антиядерного движения. Весомый вклад в этот процесс, по словам Н.Назарбаева, может внести и дискуссионная площадка "Астана Клуб".

– Как вы знаете, в марте 2019 года я добровольно сложил полномочия Президента Казахстана и сейчас не занимаю никаких постов. Но как человек, который посвятил всю сознательную жизнь служению своей стране и находился в гуще событий, я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором предстоит жить нам, нашим детям и внукам. В целом, я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта, - сказал Н.Назарбаев.

Первый Президент Казахстана также напомнил присутствующим о событиях недавней истории, когда благодаря поиску компромиссов удавалось найти решение даже в крайне непростых ситуациях, среди которых, "самолетный кризис" между Россией и Турцией, а также переговорный процесс по Сирии, запущенный благодаря усилиям казахстанских дипломатов.

– В целом за эти десятилетия у Казахстана накопилось множество успешных кейсов разрешения кризисов. Рассказать обо всех в рамках нашей встречи не представляется возможным. Подробно о перипетиях внешней политики Казахстана за последние 30 лет вы можете узнать из моих мемуаров, вышедших в начале декабря. Книга вызвала большой интерес, и уже поступают предложения от зарубежных издателей по поводу ее перевода на английский. Думаю, что в скором времени книга будет доступна и более широкой мировой аудитории, - сказал Н.Назарбаев.

В завершение Первый Президент Казахстана еще раз выразил уверенность в том, что только путем взаимных компромиссов и разумных уступок мировое сообщество сможет выйти из замкнутого круга конфликтов.

– Для всех наступает время диалога и уважительного партнерства, в развитии которого экспертное сообщество может сыграть свою ключевую роль. И здесь "Астана клуб", который уже зарекомендовал себя как авторитетный форум мировых интеллектуалов и политиков, всегда готов предложить свою площадку, - заключил Нурсултан Назарбаев.

12.12.2023

Источник - turanpress.kz
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