Мьянма обогнала Афган и стала крупнейшим производителем опиума в мире

20:09 12.12.2023

Мьянма стала крупнейшим производителем опиума в мире

Мьянма в 2023 году изготовила более 1 млн тонн опиума и стала его крупнейшим в мире производителем, пишет The Guardian со ссылкой на новый отчет Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). В прошлом году объем производства опиума в этой стране составил 790 тонн.



Оценочная стоимость рынка наркотиков в Мьянме выросла до $1–2,4 млрд, уточняет The Guardian. Эта сумма равна примерно 1,7–4,1% ВВП страны.



Как передает газета, к выращиванию мака фермеров в Мьянме подтолкнул экономический кризис, который начался после военного переворота в 2021 году. Производство опиума в стране становится более сложным, а инвестиции в развитие методов орошения "способствуют повышению урожайности", говорится в отчете UNODC.



Афганистан, который в предыдущих отчетах ООН находился на первом месте рейтинга, занял вторую строчку. Как объяснили в UNODC, это связано в том числе с тем, что талибы попытались взять под контроль торговлю наркотиками в стране.



12.12.2023