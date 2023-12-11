Россия и страны Ближнего Востока готовят ход конем. Израилю и США не понравится

20:47 12.12.2023

Камран Гасанов и Тимур Шафир просчитали, о чем Владимир Путин на самом деле говорил с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана.



Поездка президента России Владимира Путина всполошила западную прессу. За один день, 6 декабря, глава нашей страны успел наведаться в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, указал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".



США и Европу особенно задело то, какой торжественный прием лидеру России оказали в Абу-Даби. ВВС ОАЭ подняли в воздух свои флагманские самолеты – американские F-16, которые изобразили в воздухе государственный флаг нашей страны.



Через несколько часов Путин уже был в Эр-Рияде, а на следующий день он встречал в Москве иранского президента Ибрахима Раиси. Ведущий Царьграда предположил, что все эти встречи были объединены некоей общей повесткой.



Он обсудил эту серию переговоров с экспертом РСМД Камраном Гасановым и секретарем Союза журналистов России, политологом-международником Тимуром Шафиром.



Готовится совместная инициатива



Первый из собеседников "Первого русского" выразил уверенность, что эти встречи, безусловно, связаны как минимум тревожными событиями в секторе Газа:



Усилия и Ирана, и Объединенных Арабских Эмиратов, и России направлены на то, чтобы государство Палестина все-таки было создано. Конечно, разная степень реакции. Тегеран очень жестко реагирует на действия Израиля. Абу-Даби и Москва – чуть помягче. Но в целом эта череда переговоров говорит о том, что процессы на Ближнем Востоке идут, бурлят. И Россия воспринимается в качестве активного игрока.



Эксперт напомнил, что в первые дни обострения конфликта все ближневосточные лидеры звонили в Кремль, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:



А он вообще считает себя главой всего этого палестинского процесса. То есть политические силы в регионе нуждаются в поддержке их позиции. И я даже допускаю такой вариант, что скоро будет сформирована какая-то совместная инициатива с участием саудитов, России, ОАЭ, Ирана и Турции, направленная на то, чтобы остановить боевые действия в Газе.



Россия щелкнула США по носу



Камран Гасанов также объяснил значение этой серии переговоров президента России с руководителями ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана с точки зрения глобальных событий на международной арене:



Владимир Путин расширяет свою географию встреч, посещает монархии Персидского залива, и это очень знаменательно, потому что этот регион раньше считался сердцевиной влияния Соединенных Штатов в Азии наряду с Японией. Кроме того, отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ действительно вышли на высокий уровень. Это и торговля, и вступление этих стран в БРИКС с недавних пор, и расширение сотрудничества в нефтяной сфере. Сегодня мы с Эр-Риядом работаем фактически единым фронтом против США.



Надежный экономический хаб для России



В свою очередь Тимур Шафир предсказал в интервью Царьграду наиболее вероятные дальнейшие действия стран НАТО после поездки Путина в Абу-Даби и Эр-Рияд:



Эмиссары Запада, безусловно, в ближайшие сроки тоже потянутся и в Объединенные Арабские Эмираты, и в Саудовскую Аравию. Будут делаться какие-то заявления, как и всегда в таких ситуациях.



Однако вне зависимости от того, насколько истеричной будет реакция бывших западных партнеров, руководство нашей страны будет планомерно делать свое дело, уверен эксперт.



Собеседник "Первого русского" добавил, что визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию – это важнейший шаг не только с политической, но и с экономической точки зрения:



Это не только товарооборот уже свыше 10 миллиардов долларов. Это не только рост экономики за счет взаимных поставок. Это еще и надежный, серьезный, не замеченный в политических метаниях и амбициях, как, скажем, Турция, экономический хаб для России.



Подробнее о скрытых целях ближневосточного турне Владимира Путина - в видеоверсии программы "Царьград. Главное".



