Грузия нашла черный ход в Евросоюз, - Артур Аваков

20:53 12.12.2023

12.12.2023

Брюссель не убедили реформы Тбилиси, зато помог шантаж

Артур Аваков



В Брюсселе прошло заседание Совета министров иностранных дел ЕС и стран "Восточного партнерства". Евродипломаты хвалили Грузию за демократические реформы и европейские устремления. Ни у кого не было сомнений в том, что Тбилиси заслужил статус кандидата в члены ЕС. Между тем полтора года назад они считали совсем иначе, а грузинские власти с тех пор практически ничего не сделали.



"Хорошая новость заключается в том, что Грузия движется вперед к членству в ЕС. Все предложения комиссии были очень положительными. Призываю Грузию продолжать двигаться в этом направлении", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что его республика, "естественно", поддерживает расширение Евросоюза, потому что без этого Таллин не был бы в европейской семье.



Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что благодаря наделению Грузии статусом кандидата в ЕС "Восточное партнерство" эволюционирует и его члены станут ближе к Европе, чем когда-либо. "Я ожидаю, что Грузии будет предоставлен статус кандидата. Ясно, что не только народ хочет вступить в Евросоюз, но и власть четко указывает на это намерение", – сказал глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.



Глава финской дипломатии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки – сторонник расширения Евросоюза. При этом она оценила переговоры с Грузией как "очень хорошие". Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что наделение Тбилиси кандидатским статусом будет "своевременным" решением.



В ответ на это глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили отметил, что его правительство все правильно делает, если у европейцев нет претензий к Тбилиси. "Заявления наших партнеров показывают, что мы последовательно реформируем страну, так что окончательное членство станет ощутимым очень скоро", – сказал Дарчиашвили.



В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что 14–15 декабря ничто не помешает его стране услышать "историческую истину" о том, что она является частью европейской семьи. Кажется, с ним согласна британская газета The Times, которая назвала Тбилиси "вторым Берлином Европы" из-за местного вина и ночной жизни.



Между тем так было не всегда. Например, в феврале 2023 года генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что Евросоюз пытается шантажировать Тбилиси статусом кандидата. "Власти Грузии будут играть по грузинским правилам, действовать в интересах страны и народа, – подчеркнул политик. – Наше правительство все делало и делает на этом нелегком пути. Однако если с их стороны будет принято политическое решение об отказе в статусе кандидата, то пусть оставят его себе".



В мае он сказал, что ЕС не дал статус кандидата в 2022-м, потому что Тбилиси отказался вводить санкции против России и открывать "второй фронт". В ноябре Каладзе добавил к этому, что Брюссель рассчитывал на госпереворот в его стране.



Тем временем посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель переживал, что в последние годы правительство замедлило проведение реформ и вообще движется не в ту сторону. Также западные СМИ сравнивали власти Грузии и Венгрии, ясно давая понять, что Европе не нужен еще один Виктор Орбан (венгерский премьер). Грузинская оппозиция использовала эти нарративы, чтобы выставить себя в качестве главных лоббистов евроинтеграции, однако осенью 2023-го эта стратегия провалилась.



Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе считает, что Запад пытался общаться с Грузией при помощи "кнута", но получил неожиданный для себя результат. "Тбилиси стал уходить из-под влияния ЕС и США. Грузинские власти начали публично перечить западным партнерам, чего прежде никогда не было. В результате Брюссель испугался потерять страну и сменил гнев на милость", – сказал Апхаидзе.



"Положительное решение должно было быть принято еще год назад, но этого не произошло из-за желания некоторых представителей Евросоюза наказать Грузию за отсутствие фанатичного настроя против России", – согласен основатель фонда SIKHA Initiative Арчил Сихарулидзе. "Однако ожидания народного восстания против правительства не оправдали себя. Наоборот, большинство грузин восприняли новость об отказе в статусе кандидата как оскорбление, потому что они считают, что в плане развития демократии ушли намного дальше Молдавии и Украины. За прошедшее с тех пор время ничего не изменилось", – отметил эксперт.



Вместе с тем Сихарулидзе полагает, что вступление Грузии в ЕС произойдет очень не скоро. Во-первых, сам Евросоюз не хочет расширяться. Во-вторых, Тбилиси не готов к этому ни на политическом, ни на экономическом уровне. "Цель Грузии – стать полноценным членом ЕС с успешной экономикой и политической системой, а не одной из его беднейших стран", – пояснил политолог.