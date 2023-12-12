Украина: время лгать и убивать, - Валерий Бурт

20:56 12.12.2023

12.12.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Информации, которая приходит из Киева, доверять нельзя



История с отравлением жены Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова Марианны понемногу отодвигается на задний план. По сообщения из Киева, она прошла курс лечения и ее жизни ничего не угрожает. Но в воздухе висит вопрос – было ли это отравление или его имитация?



Женщину якобы отравили тяжелыми металлами. Кому это надо? О ее значимости в политике Украины говорить не приходится.



Предполагалось, что отравление могло быть связано с разборками и сведением счетов в высших кругах украинской власти. Но кому мешает эта женщина? Говорили, что отравление Будановой могло быть черной меткой самому Буданову? Но он же сам рассказывал, что пережил множество покушений, о которых его заранее не предупреждали. Чего же вдруг ему грозить?



До сих пор не понятно, что случилось с руководителем ГУР несколько месяцев назад. В Киеве переполошились, пошли слухи, что он то ли убит, то ли тяжело ранен. И, конечно же, в случившемся обвиняли Россию. Но потом Буданов объявился – живой и здоровый. Вроде бы выздоровел.



Тень на плетень навели и в случае с командующим ВСУ Залужным. Он так же на какое время растворился в пространстве, вызвав массу противоречивых слухов.



Похоже, что эти истории выдуманы – в ГУР, в офисе президента Украины Владимира Зеленского или на фабрике слухов в ЦИПсО – в данном случае не имеет значения.



Чем-то "интересным" потчевать народ Незалежной и заодно доверчивый западный надо. Ведь военных побед у Киева нет и не предвидится, зато пока еще пользуется популярностью затертая байка о злобной и коварной руке Кремля.



Отравление Будановой из той же серии. Сообщалось, что сжить со свету пытались не только ее, а еще нескольких сотрудников ГУР.



Не исключено, что Буданова и "другие" банально отравились несвежими продуктами в столовой, к примеру съели вчерашние деруны или галушки и им пришлось лечиться. Делу же придали политическую окраску, чтобы в очередной раз обвинить Россию.



Эту историю могли и просто выдумать. Никто не травился, не страдал, врачи отдыхали, анализы "нарисовали". Между прочим, в ГУР информацию о присутствии в организме Будановой тяжелых металлов подтвердили, но не привели никаких подробностей. Не потому ли, что их просто нет?



Верить чему-либо, исходящему из Киева, нельзя. Однако многие средства массовой информации, в том числе российские, начинают всерьез обсуждать "сенсационную" информацию с Украины, строить версии, не подозревая, что их в очередной раз вводят в заблуждение. В данном случае стоит соблюдать правила информационной гигиены.



…Пять с лишним лет назад, в мае 2018 года, в Киеве "расправились" с оппозиционным журналистом Аркадием Бабченко, уехавшим из России. Вместе с сообщением о покушении демонстрировалась фотография жертвы, лежащей на полу. После этого "убитый", как сам он позже рассказал, был отвезен в морг, где смыл с себя свиную кровь, которой его вымазали, переоделся и стал с интересом изучать новости о своей "смерти".



А новость разлетелась по свету. На Западе поспешили объявить о "злодейской расправе", совершенной спецслужбами РФ. Да и в России нашлось немало людей, заклеймивших "преступный российский режим". Однако на другой день Бабченко "воскрес". Было объявлено, что он участвовал в спецоперации Службы безопасности Украины для поимки реального заказчика убийства журналиста. Правда, так и не понятно, как на это повлиял спектакль СБУ.



Реакция обманутой публики была яростной. Те, кто оплакивал Бабченко, вытерли слезы и стали возмущаться. Досталось и самому журналисту, который умудрился, не отличаясь умственными способностями, всех оставить в дураках. Происшедшее назвали дискредитацией журналистов, российских либералов и самой Украины.



Об истории с Бабченко, который, кстати, давно убежал из Незалежной, забыли. Напрасно. Она была показательна. Натренированные на лжи пропагандисты перешли к более масштабным действиям.



Вспомним лишь некоторые их фейки.



Сообщалось о сотнях и тысячах "жертв" изнасилований военными российской армии – в подробностях, разных вариациях.



Случай, когда женщина "сбила российский дрон банкой маринованных огурцов".



Слово "Буча" стало нарицательным. Именно там, в пригороде Киева в марте 2022 года были якобы убиты "российскими оккупантами" десятки мирных жителей. Версия о "массовой резне" была растиражирована и подхвачена иностранными СМИ.



Все это в итоге оказалась банальным враньем, как и сказка о "героических защитниках острова Змеиный, "которые пали в неравном бою с Черноморским флотом России". Зеленский даже выпустил специальное обращение, согласно которому все герои на маленькой клочке суши "пали смертью храбрых", состряпав при этом скорбную мину.



Но ложь быстро раскрылась, выяснилось, что солдаты Украины и не думали жертвовать собой, а решили сохранить свои жизни и сдались в плен россиянам. Это самое правильное решение, которое сейчас все чаще претворяют в жизнь военные Украины.



На днях в Подмосковье застрелен бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Он был крайне неоднозначным, противоречивым человеком: в частности, одно время примыкал в запрещенному в России "Правому сектору". В последнее время Кива, перебравшийся в Россию, регулярно выступал с резкой критикой режима Зеленского. Незадолго до гибели 13 ноября 2023 года Лычаковский районный суд Львова приговорил бывшего депутата заочно к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Кива жил в одном из подмосковных отелей. По версии следствия, киллер мог поселиться там же, и, изучив маршруты и график передвижения своей жертвы, произвести роковые выстрелы. Возможно, покушение – дело рук спецслужб Украины. Впрочем, это практически не вызывает сомнений.



По мнению другого бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, перечень врагов Украины просматривает лично Зеленский: "Списки утверждены достаточно давно, по целям работают постоянно. Кива знал, что за ним давно идет охота. Поэтому уехал за город и посчитал, что там будет в большей безопасности. Но – ошибся".



Это подтверждение того, что украинские спецслужбисты умеют не только лгать, но и убивать.