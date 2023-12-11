УзбВласти решили не ловить "авторитета" Гафура... К вопросу, кто там всех сдает

21:49 12.12.2023

"У нас не имеется уголовного дела против Гафура Рахимова" - первый замглавы ГУВД Ташкента

Против предпринимателя Гафура Рахимова не возбуждено уголовного дела, он не объявлен в розыск, заявил первый заместитель ГУВД Ташкента Дониер Ташходжаев.



Первый заместитель ГУВД Ташкента Дониер Ташходжаев на пресс-конференции 12 декабря прокомментировал сообщения вокруг предпринимателя Гафура Рахимова на фоне рейдов против преступных групп, передает корреспондент "Газеты.uz".



"У нас на сегодняшний день в отношении этого лица (Гафура Рахимова - ред.) не имеется уголовного дела. Это лицо не доставляли [в ГУВД], в розыск не объявляли", - заявил Дониер Ташходжаев. При этом он не стал говорить, ведется против него проверка или нет.



В июле 2018 года Генеральная прокуратура Узбекистана исключила имя Гафура Рахимова из списка разыскиваемых лиц. Он возглавил AIBA в ноябре 2018 года. До выборов главы AIBA департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил его в санкционный список. В марте 2019 года Международный олимпийский комитет (МОК) известил Рахимова о том, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса. Гафур Рахимов заявил, что обвинения "сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи".



В апреле 2020 года предприниматель проиграл суд к санкционному отделу Минфина США об исключении его из списка санкций по организованной преступности. Гафур Рахимов на сегодняшний день остается в санкционном списке США.



В апреле 2022 года он стал первым вице-президентом Федерации профессионального бокса Узбекистана.



ГУВД Ташкента ранее заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп. Оперативные мероприятия проводятся по всему Узбекистану для улучшения криминогенной ситуации.



Сотрудники задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу "Саидазиз медгородок". По данным ведомства, он и еще несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги "выбивали" у людей долги.



Правоохранительные органы также задержали в столице Бахтиера Кудратуллаева, известного по прозвищу "Бахти Ташкентский", по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Кроме того, задержан и заключен под стражу предприниматель Салим Абдувалиев, известный как "Салимбай".