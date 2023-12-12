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Индия официально и окончательно упразднила автономию Кашмира. Это чревато...
22:22 12.12.2023

12.12.2023,

Кашмир без статуса прекрасен
Верховный суд Индии поддержал отмену автономии приграничного с Пакистаном штата
Верховный суд Индии поставил точку в более чем 70-летнем споре о положении населенного преимущественно мусульманами бывшего штата Джамму и Кашмир, признав принятое в 2019 году индийским парламентом решение отменить его особый статус соответствующим конституции. Вердикт делает невозможными попытки оспорить упразднение штата, который с момента провозглашения независимой Индии оставался "государством в государстве" и был главной проблемой в отношениях с Пакистаном. В то время как премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал вердикт суда "историческим", в Исламабаде его раскритиковали и предупредили: без решения "кашмирской проблемы" мира в Южной Азии не будет.

Штат Джамму и Кашмир прекратил существование в 2019 году. После отмены 370-й статьи индийской конституции, которая закрепляла за ним особый статус, его разделили на две союзные территории, не обладающие никакой автономией. Впрочем, с этим согласились не все.

После пятимесячного рассмотрения более 20 петиций, оспаривавших решение центральных властей об отмене особого статуса региона, коллегия из пяти судей Верховного суда решила, что произошедшая четыре года назад реорганизация единственного штата, населенного преимущественно мусульманами, никак не нарушила основной закон страны.

Джамму и Кашмир не имеет внутреннего суверенитета, который бы отличался от тех полномочий и прав, которыми располагают другие штаты страны, постановил суд.

"Статья 370 была частью системы асимметричного федерализма, а не государственного суверенитета",- зачитал вердикт председатель Верховного суда Дхананджайя Йешвант Чандрачуд, тем самым лишив последней надежды сторонников восстановления особого статуса Джамму и Кашмира.

Постановление Верховного суда прокомментировал премьер-министр Нарендра Моди, для которого полная интеграция расположенного в Гималаях и оторванного от остальной страны региона стала одним из приоритетов. "Вердикт является историческим. Это громкая декларация надежды, прогресса и единства для наших сестер и братьев в Джамму, Кашмире и Ладакхе. Суд в своей глубокой мудрости укрепил саму суть единства, которым мы, индийцы, дорожим больше всего на свете",- написал премьер в соцсети X (бывший Twitter).

"Наша приверженность осуществлению ваших мечтаний остается непоколебимой. Мы полны решимости обеспечить, чтобы плоды прогресса распространили свои преимущества на наиболее уязвимые и маргинализированные слои нашего общества, которые пострадали из-за статьи 370",- обратился к жителям Джамму, Кашмира и Ладакха Нарендра Моди.

Особый статус Кашмира стал результатом непростых договоренностей, достигнутых вскоре после обретения Индией независимости в августе 1947 года.

Тогдашний правитель княжества Джамму и Кашмир махараджа Хари Сингх подписал соглашение о вхождении территории в состав Индии, но при этом сумел выторговать у индийского руководства ряд особых прав для своего княжества. Тогда говорили о том, что 370-я статья вводится на время, однако ее действие в итоге растянулось более чем на семь десятилетий. Особые права и привилегии, закрепленные в 370-й статье конституции, изначально сделали индийский Кашмир "государством в государстве". Так, большинство решений, принятых центральным правительством в Дели, начинали действовать в Джамму и Кашмире только в том случае, если их утверждала местная ассамблея. А право покупать землю и недвижимость в Джамму и Кашмире имели только жители штата.

Пришедший к власти в 2014 году Нарендра Моди назвал своей задачей превращение Джамму и Кашмира в такой же регион, как и остальные регионы Индии. Это должно было послужить стимулом для развития отсталой экономики штата и позволить эффективно бороться с действующими в регионе сепаратистскими группировками. "Борцы за независимость", получающие помощь соседнего Пакистана, не оставляли попыток отколоть Кашмир от остальной Индии.

В итоге Нарендра Моди пошел на шаг, сделать который до него не рискнул ни один индийский премьер, опасаясь всплеска сепаратистских настроений и конфликта с Пакистаном: вначале добился отмены пресловутой 370-й статьи, а после этого получил и одобрение этого решения Верховным судом.

Таким образом, в преддверии очередных всеобщих выборов, которые пройдут в Индии в апреле-мае будущего года, премьер Моди одержал еще одну политическую победу, которая должна укрепить его имидж сильного лидера.

В свою очередь, Пакистан так и не смирился с вхождением Джамму и Кашмира в состав Индии, расценивая это как оккупацию, бороться с которой, по версии Исламабада, и были призваны действующие на территории штата сепаратистские группировки. Из трех индо-пакистанских войн Кашмир был причиной двух - в 1947-м и 1965-м. Первая война вспыхнула сразу после того, как обе страны обрели независимость после раздела Британской Индии на Индию и Пакистан. Тогда же Пакистан сумел оккупировать треть Кашмира.

Партия Нарендры Моди сделала заявку на победу на выборах 2024 года
Комментируя решение Верховного суда Индии по Кашмиру, глава МИДа во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал его не имеющим юридической силы. "Индия не имеет права принимать односторонние решения по статусу этой спорной территории вопреки воле народа Кашмира и Пакистана. Окончательное решение проблемы этого региона должно быть принято в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, в повестке которого она находится более семи десятилетий, и с учетом чаяний народа Кашмира",- заявил он, подчеркнув, что "Пакистан не признает верховенство конституции Индии над Джамму и Кашмиром". "Планы Индии по аннексии Джамму и Кашмира являются нарушением международного права и обречены на провал",- добавил министр.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хак Какар предупредил, что отношения Исламабада с Дели не могут быть нормализованы без решения вопроса о принадлежности Кашмира. "Кашмир остается ключевым вопросом, от решения которого зависит нормализация отношений Пакистана с Индией, но это не означает, что мы все время хотим войны. Кашмирская проблема должна быть урегулирована мирным путем в соответствии с резолюциями ООН, иначе она будет вызывать беспокойство не только у Индии и Пакистана, но и во всем мире",- добавил и. о. пакистанского премьера.

Сергей Строкань

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702408920


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