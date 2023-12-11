Газопроводы не выдерживают морозы в Узбекистане

23:04 12.12.2023

В Узбекистане ударили морозы и взлетел спрос на газ. Газопроводы не выдерживают температурный режим.



11 декабря на газопроводах высокого и среднего давления в Узбекистане обнаружили сразу три утечки.



"Были обнаружены неисправности в подземном газопроводе высокого давления, снабжающем природным газом МСГ „Тандырчи", „Кумравот", „Мевазор", „Гайбу" и „Чаккашоликор" в Ургенчском районе Хорезмской области. Сотрудники филиала газоснабжения „Худудгаз Хорезм" провели восстановительные работы и в короткие сроки восстановили подачу газа потребителям",

- сообщает энергокомпания "Худудгазтаъминот". Также она сообщает об утечках на территории МСГ "Очопар" в городе Карши Кашкадарьинской области и в Шафирконском районе Бухарской области. На подходе к городу Газли Ромитанского района Бухарской области специалисты чинили газопровод среднего давления.

В "Худудгазтаъминот" заявляют, что, несмотря на аномальные морозы, потребители Узбекистана получают газ в полном объеме.



"Нехватки не наблюдается. Поставка сжиженного газа в отдаленные местности также осуществляется в полном объеме и утвержденному с местными хокимиятами графику. Локальные проблемы, связанные с аварийными ситуациями, решаются с выездом на место специалистов",

- сообщает энергокомпания. По ее данным, 11 декабря газоснабжающими организациями населению и оптовым потребителям поставили свыше 105,8 млн кубометров газа. Потребителям сжиженного газа 2,5 тыс. тонн топлива.



Ранее EADaily со ссылкой на gazeta.uz сообщало, что из-за морозов и высокого спроса в газопроводах снижается давление. Эту информацию компания подтверждает частично.



"В связи с увеличением потребления природного газа из-за резкого похолодания и осадков на некоторых локациях наблюдаются случаи снижения давления в газопроводах. Поэтому с сегодняшнего дня внесены изменения в режим работы АГНКС с 6:00 до 12:00. Эти меры носят временный характер и применяются при резком понижении температуры воздуха",

- заверяют в "Худудгазтаъминоте".