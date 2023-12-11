Как США ответят на атаки хуситов в Красном море

00:37 13.12.2023 Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море

И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона



Прохор Доренко



Проиранская йеменская группировка "Ансар Аллах" вновь нанесла удар по кораблю в Красном море - на этот раз по норвежскому нефтяному танкеру Strinda, который направлялся в Израиль. Подобные действия уже сказались на росте нефтяных цен, поскольку этот путь считается одной из самых важных артерий. Кроме того, США приступают к формированию военной коалиции для принятия мер по борьбе с угрозами, исходящими со стороны хуситов. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что ответ Вашингтона будет иметь ограниченный характер из-за растущего давления в мире и на Ближнем Востоке на фоне войны в секторе Газа. По их словам, никто не заинтересован в крупномасштабном конфликте.



Ситуация вокруг Красного моря



Группировка "Ансар Аллах" продолжает наносить удары по морским судам в Красном море. 12 декабря центральное командование США USCENTCOM (американское боевое командование, выполняющее задачи на Ближнем Востоке, в Африке, Средней Азии и некоторых частях Южной Азии) заявило о выпущенной хуситами крылатой ракете по норвежскому нефтяному танкеру Strinda в Баб-эль-Мандебском проливе во время его движения рядом с берегами Йемена.



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Судно прибыло на помощь захваченному танкеру



"11 декабря судно Strinda было поражено крылатой ракетой, выпущенной с подконтрольной хуситам территории. Экипаж корабля сообщил о возникновении пожара на борту вследствие удара. Эсминец ВМС США Mason откликнулся на сигнал бедствия и в настоящее время оказывает необходимую помощь", - говорится в заявлении американской стороны.



Официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил произошедшее. ВМС группировки провели "качественную военную операцию" против морского судна Strinda под флагом Новергии.



"Нефтяной танкер, который направлялся в сторону Израиля, был поражен подходящей для этой цели противокорабельной ракетой", - заявил он.



По его словам, хуситы приняли решение нанести удар по танкеру лишь после того, как экипаж отказался следовать предупредительным сигналам. В целом все подобные военные акции проводятся в поддержку палестинцев в секторе Газа. "Наши ВС продолжат преграждать проход всем судам - к какой бы стране они ни относились, которые направляются в израильские порты через Аравийское и Красное моря. Это будет продолжаться до тех пор, пока наши стойкие братья в Газе не получат всю необходимую гуманитарную помощь", - отметил Яхья Сариа.



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В свою очередь, владеющая судном компания Mowinckel Chemical Tankers рассказала Reuters, что атакованный корабль направляется в безопасный порт. Экипаж Strinda состоит из 22 человек, все они граждане Индии.



В еврейском государстве признали: норвежский танкер должен был прибыть в порт Ашдода 4 января.



На этом фоне 12 декабря цены на нефть поднялись на 0,2%. Помимо издержек на перевозки, выросла и стоимость товаров, поскольку регион Красного моря считается одной из самых важных торговых артерий в мире.



Израиль уже ранее просил США и страны Европы принять необходимые меры для предотвращения атак на корабли. По словам главы израильского совета национальной безопасности Цахи Ханегби, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже оповестил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости действий в отношении хуситов. "Израиль предоставляет миру некоторое время, чтобы подготовиться к принятию необходимых мер. Если этого не будет сделано, наша страна будет вынуждена решать этот вопрос военным путем", - отметил израильский политик.



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Международная коалиция под руководством США



Вашингтон уже формирует военную коалицию для противостояния исходящим от хуситов угрозам в регионе. В нее будет входить официальное правительство Йемена, которое поддерживается Саудовской Аравией и ОАЭ. По информации в СМИ, Пентагон планирует привлечь 40 стран для защиты судоходства в Красном море.



К тому же самая крупная база США на Африканском континенте находится в Джибути - на противоположном берегу от Йемена. Там же базируются, например, вооруженные силы Франции, Германии и даже Китая (единственная военная база КНР за границей). Кроме того, непосредственно у берегов Йемена задачи по охране судоходства выполняет американский ракетный эсминец класса "Арли-Берк" USS CARNEY.



В такой коалиции будут участвовать в том числе союзники Вашингтона по НАТО, включая Францию, считает востоковед Роланд Биджамов. При этом, по его словам, о прямом вторжении в Йемен речи не идет. Штаты могут ограничиться атакой на пусковые установки хуситов и усилить патрулирование морских путей для перехвата ракет и беспилотников, чтобы избежать нарастания градуса антиамериканизма, полагает эксперт.



Агентство Reuters сообщило 8 декабря о том, что Саудовская Аравия требует от США добиться прекращения войны в секторе Газа. Это должно привести к прекращению провокаций со стороны хуситов и может поспособствовать нормализации в самом Йемене, где уже девять лет идет война.



- Есть большая вероятность того, что США нанесут ракетные удары по позициям хуситов в качестве ответной реакции на их действия в Красном море, однако они будут носить молниеносный и точечный характер. Не стоит ожидать полномасштабного столкновения. Вашингтон постепенно использует санкционное давление на "Ансар Аллах" (вводит ограничения на отдельные компании, которые, по мнению США, финансируют группировку. - "Известия") и может включить группировку в список террористических организаций, - рассказал в беседе с "Известиями" йеменский эксперт по международным отношениям Юсеф Мареаи.



Любая эскалация в регионе отрицательно скажется на и так шатких позициях США в ближневосточном регионе, добавил он. Сейчас, по его словам, наблюдается постепенное снижение гегемонии Вашингтона. Из-за войны в секторе Газа американская администрация оказалась в тупике: традиционные союзники Штатов среди арабских стран недовольны продолжением израильской агрессии, которую напрямую поддерживают в Белом доме, резюмировал эксперт.



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Ранние атаки



Хуситы активно атакуют корабли в Красном море на протяжении последнего месяца. 19 ноября йеменская группировка объявила о захвате израильского судна Galaxy Leader под флагом Багамских Островов вместе с экипажем в знак солидарности с ХАМАС. Также в начале декабря были нанесены удары ракетами и беспилотниками по еще двум судам. В то же время 3 декабря ими же были атакованы еще два других корабля.



Сейчас в Йемене удерживается экипаж Galaxy Leader из 25 человек - это граждане Украины, Мексики, Болгарии и Филиппин. Израильтян на борту не оказалось.



Впрочем, в Израиле связывают эти атаки с военной активностью Тегерана в регионе. "Эти действия - иранский терроризм, нацеленный против граждан свободного мира. Подобные акции создают последствия на международном уровне для безопасности судоходных путей", - говорится в его заявлении.



3 декабря в "Ансар Аллах" сообщили, что ВМС группировки нанесли удар по двум израильским кораблям Unity Explorer и Number Nine в районе Баб-эль-Мандебского пролива при помощи беспилотников и ракет в знак солидарности с палестинским сопротивлением в секторе Газа. В Армии обороны Израиля тогда тоже обвинили Тегеран. "Иранцы и их марионеточные хуситы создают серьезную угрозу всему свободному миру", - прокомментировали в ЦАХАЛ события в Красном море.



Кроме того, Генштаб Франции 10 декабря заявил, что фрегат ВМС сбил два беспилотника, которые направлялись в его сторону. Предположительно, они были запущены из Йемена.



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Военный потенциал



В распоряжении группировки "Ансар Аллах" имеется большое количество оружия советского, российского, китайского и иранского производства, в том числе боевая авиация, баллистические и крылатые ракеты среднего и малого радиуса действия.



По данным "Известий", хуситы поддерживают в состоянии летной годности звено тактических истребителей МиГ-29СМТ из 14 единиц, проданных Россией правительству Йемена в начале нулевых годов. Вместе с истребителями РФ передала и 60 противокорабельных ракет воздушного базирования Х-31А, предназначенных для поражения целей, защищенных средствами ПВО и РЭБ.



Сухопутные войска хуситов представлены легкими механизированными иррегулярными частями, имеющими на вооружении большое количество противотанковых и переносных зенитных ракет. В рядах хуситов находится большое количество инструкторов из "Хезболлы" и иранского КСИР. Общая численность, по разным данным, может составлять от 30 тыс. до 60 тыс. человек. У подразделений есть артиллерия, танки и боевые бронированные машины.



Большинство экспертов сходятся в высокой оценке боевых возможностей "Ансар Аллах". Судя по всему, так же считают и в Пентагоне, который в начале месяца направил в регион авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). В ее составе - ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG-58), ракетные эсминцы USS Gravely (DDG-107) и USS Stethem (DDG-63), а также французский фрегат "Лангедок" (D653). Источник - Известия

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