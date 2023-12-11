Мирзиеев лично проверяет готовность махаллей к зиме

01:33 13.12.2023

Президент Узбекистана посетил махалли Ташкента и проверил готовность объектов к зиме



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в день, когда температура воздуха в Ташкенте резко опустилась, посетил махалли города и теплоцентраль в Учтепинском районе, чтобы проверить готовность объектов к зиме.



