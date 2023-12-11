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|Мирзиеев лично проверяет готовность махаллей к зиме
01:33 13.12.2023
Президент Узбекистана посетил махалли Ташкента и проверил готовность объектов к зиме
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в день, когда температура воздуха в Ташкенте резко опустилась, посетил махалли города и теплоцентраль в Учтепинском районе, чтобы проверить готовность объектов к зиме.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев для ознакомления с условиями жизни населения, состоянием готовности к зиме и благоустроительной работой 12 декабря посетил махалли Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.
Он, в частности, посетил теплоцентраль предприятия "Тошкент иссиклик маркази" в Учтепинском районе.
"В ходе прошлогоднего визита объект находился в плачевном состоянии. Будучи построенным в 1969 году, он ни разу не проходил капитальный ремонт. Котельные и сети устарели. Прошлой зимой из-за резкого похолодания возникли перебои в производстве тепла. Поэтому президент дал поручения по ремонту котельных и повышению устойчивости теплосетей", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Оосещения ответственные лица отчитались о выполнении поручений. Котельные комплексы имеют общую мощность 700 Гкал, они обеспечивают теплом более 1000 многоквартирных домов и около 400 социальных учреждений.
В этом году построены мазутное хозяйство и хранилища, два котла были приспособлены для работы в смешанном режиме - на газе и мазуте. В результате котельная и сети работают стабильно даже при низких температурах - в таких случаях используется резервный мазут, отмечается в сообщении. Благодаря дополнительной изоляции труб уменьшились теплопотери.
Здесь же Шавкат Мирзиеев побеседовал с руководством Ташкента и Учтепы и указал на необходимость налаживания эффективной работы новой системы "махаллинской семерки". Он поручил, чтобы социальные вопросы решались на месте, по запросам населения.
"Меры, принятые в рамках подготовки к зиме, должны найти реальное отражение в жизни людей. Актуальной задачей является оперативное решение возникающих проблем в теплоцентралях и сетях, сохранения тепла в зданиях и помещениях", - отметили в пресс-службе президента.
Глава государства побывал в махалле "Ширин" и побеседовал с местными жителями. Он посещал эту махаллю ровно год назад. Тогда президент прошелся по тротуарам, покрытым льдом, и высказал недовольство бывшему хокиму города Джахонгиру Артыкходжаеву, хокиму района Фарходу Абдуллаеву, министру ЖКО Шерзоду Хидоятову и другим чиновникам. После этого дорожки в махалле начали очищать ото льда.