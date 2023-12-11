У Тома Круза новая пассия - татарка Рината (дочь депутата Госдумы)

08:13 13.12.2023

Том Круз встречается с дочерью экс-депутата Госдумы



На светском вечере 61-летнего актера Тома Круза сопровождала его новая пассия - эффектная брюнетка Эльсина Хайрова.



Как сообщает Daily Mail, 36-летняя светская львица родом из России, она - дочь бывшего депутата Госдумы от республики Татарстан Рината Хайрова.



Как отмечает издание, вечеринка была полностью русскоязычной: гости отмечали день рождения бывшей участницы конкурса "Мисс Европа-2006", модели Алины Авраменко. Том был очень нежен со своей спутницей, и, по словам очевидцев, явно влюблен в нее.



Том и Эльсина появились на вечеринке и сразу же привлекли всеобщее внимание.



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