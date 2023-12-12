Забастовку нефтяников в Мангистау признали незаконной, но ее участники не намерены расходиться

08:33 13.12.2023

12.12.23

В Мангистауской области Казахстана состоялся суд, который признал забастовку рабочих нефтесервисной компании West Oil Software незаконной, передает Vласть.kz. Однако бастующие сообщают, что не планируют расходиться, ожидая выполнения своих требований.



"Нас пытаются разогнать, применяются разные действия. Вчера приходил СОБР, не дал нам палатки установить, воду подогреть. Но мы требуем, чтобы наше предприятие вывели из "доверительного управления" и присоединили к "КазМунайГазу". Потому что мы устали от тендеров, частников. Сейчас минус 15 в Мангистау, но мы не расходимся. Ребята говорят, что даже если начнут увольнять, не будем расходиться", - сообщил изданию один из рабочих.



С его слов, суд, признавший забастовку незаконной, состоялся без участия бастующих. В государственной инспекции труда, в свою очередь, отметили, что забастовки на предприятиях непрерывного цикла с опасным производством, подобных АО "Мангистаумунайгаз", где трудятся сотрудники West Oil Software, запрещены трудовым законодательством.



В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Она оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих предприятий. Рабочие West Oil Software объявили забастовку 11 декабря, требуя присоединить их к нацкомпании "КазМунайГаз", распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.



В 2021 году они уже организовывали подобную акцию, требуя повысить зарплату и улучшить условия труда. Тогда их забастовку объявили незаконной, а нескольких бастующих работников сервисной компании привлекли к административной ответственности. После этого забастовка была прекращена, но работники сообщили, что будут обращаться в суд.