 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 13.12.2023
08:58  С нового года тарифы на электроэнергию в Таджикистане увеличатся на 16%
08:55  Венесуэла – Гайана: разразится ли в Америке новая война? - В.Ильин
08:46  Имя Назарбаева уберут из названия военного университета в Казахстане
08:35  За поддержку бандеровщины. Софию Ротару лишают таки ялтинской "Виллы София"
08:33  Забастовку нефтяников в Мангистау признали незаконной, но ее участники не намерены расходиться
08:13  У Тома Круза новая пассия - татарка Рината (дочь депутата Госдумы)
07:45  В Темиртау замерз водопровод. Акимат комментирует

01:33  Мирзиеев лично проверяет готовность махаллей к зиме
00:37  Как США ответят на атаки хуситов в Красном море
Вторник, 12.12.2023
23:04  Газопроводы не выдерживают морозы в Узбекистане
22:22  Индия официально и окончательно упразднила автономию Кашмира. Это чревато...
21:49  УзбВласти решили не ловить "авторитета" Гафура... К вопросу, кто там всех сдает
20:56  Украина: время лгать и убивать, - Валерий Бурт
20:53  Грузия нашла черный ход в Евросоюз, - Артур Аваков
20:47  Россия и страны Ближнего Востока готовят ход конем. Израилю и США не понравится
20:09  Мьянма обогнала Афган и стала крупнейшим производителем опиума в мире
20:07  Бывший елбасыKZ нарушил затворничество и принял участие в седьмом заседании "Астана Клуба"
19:08  Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован за износ подружки
18:10  Победа России оставит мир без "либерального жандарма", - The Telegraph
17:17  "Сто гастарбайтеров вместо экскаватора": россиянам назвали способы подработки при дефиците рабочей силы
17:14  Враг моего врага: Индия и Тайвань активно сближаются, - К.Логинова
15:57  Казахстан должен вернуть контроль над природными богатствами республики, - В.Прохватилов
15:45  В польский Жешув поступили десятки НАТОвских полу-трупов. РосРакета нашла штаб в лесу под Киевом
13:58  "Полноценным искусственный интеллект станет только при полной свободе действий", - Р.Ахмедов, Ф.Лукьянов
13:55  Палестинская трагедия: тенденции и неверные выводы, - Марван Саляма
12:32  УкрАрмия пошла... в отступ? - МК
11:21  Можно стать русским по личному выбору, - Владимир Можегов
11:13  Экс-главу МЧС Алматы Жаныспаева посадили на 5 лет за взятки 13 миллионов тенге и общее покровительство
11:10  АмерХозяева подобрали 5 вариантов замены Зеленского. Кукла Маша... и Наташа
11:07  Хуситы не такие уж ху... вояки. Норвежский химический танкер поражен "неизвестной" ракетой и горит в Красном море
10:08  Арабский мир пригвоздит США к позорному столбу в ООН, - СП
02:10  У кого экономика сильнее - у Казахстана или Узбекистана
01:06  Вашингтон решил сдать Киев и скрыть свое поражение, - Д.Марьянович
01:00  Армия России ликвидировала воевавших за ВСУ актеров из "Возвращения Мухтара" Павленко и Кухарского
00:54  Арман Сеитмамыт назначен главой основного казинформхолдинга "Хабар"
00:52  Казахстан планирует построить 20 новых водохранилищ в 9 областях
00:35  США требует от Израиля завершить операцию в секторе Газа к концу года
00:30  Остановит только ликвидация: Трамп рванул в Мичигане на 10 пунктов
00:21  Президента Египта ждет третий срок. Сиси опять победил
00:05  Китай не отдаст Вьетнам Америке, - В.Скосырев
Понедельник, 11.12.2023
21:48  Оголтелый русофоб Туск вновь возглавит правительство Польши
15:02  Страсти по Западной Гайане и юбилей доктрины Монро, - Олег Ясинский
15:00  Террор многофункциональный. Украинские неонацисты мстят за поражение, - В.Скачко
14:27  Биотерроризм XXI века. Как Украина угрожает сельскому хозяйству РФ и ЦА, - И.Лизан
14:25  American Conservative: Зачем идти в армию, если приходится защищать кого угодно, только не американцев?
14:22  За прорыв ТЭЦ в Казахстане ответил увольнением вице-министр энергетики Нурмаганбетов
13:19  В Избасканском районе Узбекистана новый хоким - Ходжиакбар Умаров
13:16  В Киеве затопило часть метро. Лыбедь прорвало
13:14  Республиканцы нашли способ вить веревки из Байдена, - Кадир Устюн
13:13  Еще один ЖК начали сносить в горах Алматы
13:09  Условия внешнего финансирования строительства Рогунской ГЭС, - Камолидин Сирожидинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Забастовку нефтяников в Мангистау признали незаконной, но ее участники не намерены расходиться
08:33 13.12.2023

12.12.23
В Мангистауской области Казахстана состоялся суд, который признал забастовку рабочих нефтесервисной компании West Oil Software незаконной, передает Vласть.kz. Однако бастующие сообщают, что не планируют расходиться, ожидая выполнения своих требований.

"Нас пытаются разогнать, применяются разные действия. Вчера приходил СОБР, не дал нам палатки установить, воду подогреть. Но мы требуем, чтобы наше предприятие вывели из "доверительного управления" и присоединили к "КазМунайГазу". Потому что мы устали от тендеров, частников. Сейчас минус 15 в Мангистау, но мы не расходимся. Ребята говорят, что даже если начнут увольнять, не будем расходиться", - сообщил изданию один из рабочих.

С его слов, суд, признавший забастовку незаконной, состоялся без участия бастующих. В государственной инспекции труда, в свою очередь, отметили, что забастовки на предприятиях непрерывного цикла с опасным производством, подобных АО "Мангистаумунайгаз", где трудятся сотрудники West Oil Software, запрещены трудовым законодательством.

В нефтесервисной компании West Oil Software работают более 500 человек. Она оказывает транспортно-логистические, а также другие профессиональные услуги для нефтедобывающих предприятий. Рабочие West Oil Software объявили забастовку 11 декабря, требуя присоединить их к нацкомпании "КазМунайГаз", распространить на них единую систему оплаты труда и обновить материально-техническую базу.

В 2021 году они уже организовывали подобную акцию, требуя повысить зарплату и улучшить условия труда. Тогда их забастовку объявили незаконной, а нескольких бастующих работников сервисной компании привлекли к административной ответственности. После этого забастовка была прекращена, но работники сообщили, что будут обращаться в суд.

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702445580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нужно реагировать максимально оперативно - Алихан Смаилов о нештатных ситуациях на ТЭЦ и теплосетях
- Алихан Смаилов: Приоритет Правительства – обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%
- Через морские порты Казахстана можно перевозить в 3 раза больше грузов, чем сейчас - Алихан Смаилов
- Нурсултан Назарбаев принял участие в седьмом заседании "Астана клуба"
- Алихан Смаилов вручил награды лауреатам премий "Алтын сапа" и "Парыз"
- Первый официальный визит главы МИД Казахстана в Румынию открывает новую главу в двустороннем сотрудничестве
- Опыт австралийской ветеринарии изучили казахстанские специалисты
- Кадровые перестановки
- Овощи по завышенным ценам поставлялись в соцучреждения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  