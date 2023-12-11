За поддержку бандеровщины. Софию Ротару лишают таки ялтинской "Виллы София"

08:35 13.12.2023

В Крыму до последнего не решались национализировать курортную недвижимость народной артистки СССР, поддерживающей бандеровский режим

Илья Сергеев



Сегодня стали известны подробности, что же подвигло Антитеррористическую комиссию Республики Крым все-таки начать подготовку к национализации недвижимости семейства Ротару. Речь об отеле "Вилла София" на Центральной набережной Ялты и шикарном особняке-шале у Никитского ботанического сада.



Председательствует в Антитеррористической комиссии глава РК Сергей Аксенов. Судя по официальной информации, эта серьезная правительственная структура ведет сбор доказательств, что София Михайловна Ротару спонсирует ВСУ. На ближайшие заседания комиссии будут приглашены представители республиканского Госсовета, чтобы обсудить предстоящее парламентское решение по недвижимости певицы. Проект такого решения уже готов.



Казалось бы, на солнечном полуострове давно и серьезно разбираются с собственностью одиозных украинских персонажей. Одним из первых еще в 2014-м лишился санатория "Форос" Игорь Коломойский, организатор самых кровавых нацбатов.



Новый стимул процессу дала СВО. Только за нынешний год от продажи национализированных объектов самостийных олигархов, политиков и бизнесменов в бюджет Крыма поступило около полутора миллиардов рублей.



Всероссийской сенсацией назвали открытый аукцион по ялтинскому пентхаусу Владимира Зеленского и его супруги Елены. Президентская "хатынка" ушла за 44.3 миллиона.



Один из последних лотов - имущество знаменитой здравницы "Мисхор", когда-то принадлежавшей Верховной Раде Украины.



Теперь "Мисхором", а также легендарным южнобережными санаториями "Ай-Петри", "Дюльбером" и "Жемчужиной", расположенной у Ласточкиного гнезда владеет главный подрядчик строительства Крымского моста питерский миллиардер Аркадий Ротенберг.



И вот очередь дошла до всесоюзной "хуторянки" Ротару, которой до сих пор прощали самые откровенные антироссийские демарши. Однако, как говорят те же украинцы, "терпець урвався" - терпение лопнуло.



Крымчане узнали, что София Михайловна поздравила бойцов ВСУ с Днем Святого Николая. Причем выложила в соцсетях весьма специфическую открытку, где Святой Николай сидит на коленях у ВСУшника. Вскоре из запрещенного в России Инстаграм поздравление и открытка исчезли. Хотя осадок остался.



Здесь нужны пояснения. Православные отмечают день милого предновогоднего "Николая" 19 декабря. В том числе такой даты придерживается каноническая Украинская православная церковь. Однако раскольники из ПЦУ - т.н. Православной церкви Украины - по западному образцу перешли на новоюлианский календарь и начали чествовать своего "Миколая" на две недели раньше, 6 декабря.



Напомним, ПЦУ стала главным орудием в руках Зеленского, устроившего жестокую расправу над каноническим православием Украины. Боевики-нацисты захватили сотни храмов, надругались над главной святыней страны - Киево-Печерской лаврой. Иерархи ПЦУ постоянно призывают к убийству русских. А теперь получается, сама Ротару превратилась в поклонницу этих мразей.



Накануне сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков подтвердил - недвижимость советской и украинской певицы Софии Ротару предложено продать, средства от сделки направить на поддержку Вооруженных сил России. "Она периодически делает антироссийские заявления. Она активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Потому основания для национализации есть", - поясняет сенатор.



Все так, только один вопрос. Почему до сих пор крымские власти делали вид, что не замечают этих супердорогих объектов?



Жаркое лето-2015. Ротару шокировала поклонников, отменив все концерты в российских городах. Якобы, "протестовала против войны". Живя на киевской "рублевке", элитном пригороде Конча-Заспа, она вдоволь попиарилась на помощи АТО. Например, передала карателям-"атошникам" вездеход "Нива". Красуясь по телеканалам, семейство Ротару регулярно отправляло подразделениям ВСУ сотни банок консервов и другие харчи. Помогали бензином и, конечно, деньгами.



Увы и ах, патриотический порыв не был оценен по достоинству. Словно обглоданную кость, Софии Михайловне кинули приглашение выступить на киевском концерте в честь Дня незалежности. Концерт был большой, а грошей мало. Дошло до того, что "героиню Украины" отказались освобождать от коммунальных платежей.



Пришлось переобуваться в полете. Настоящее везение, что той же осенью в Ялте появились два добрых друга - Владимир Путин и Сильвио Берлускони. Сначала гости продегустировали коллекционную мадеру Массандры. А потом весь бархатный крымский вечер с удовольствием слушали песни Ротару.



Публично озвученный повод ялтинских посиделок - встреча российского президента и экс-премьера Италии с итальянцами Крыма. Мероприятие у "хуторянки" прошло весело и непринужденно. В связи с чем никто не удивился ее появлению на "атомном" концерте в Кремле.



70-летие Росатома, юбилейный концерт для ядерщиков в Кремлевском дворце. Публика встретила народную артистку СССР стоя. София Михайловна пела много, от души. Делала селфи, весело и непринужденно болтала с "агрессорами". Получила шквал московских аплодисментов и рекордный гонорар. Ну и новый карт-бланш на спасительные концертные площадки РФ.



Россияне словно забыли, как она призывала расправиться c непокорным Донбассом. Вновь услышав заветное "Я, ты, он, она - вместе целая страна", наш народ готов плакать от восторга.



Осень 2018-го, катера ВМСУ устраивают провокацию в Керченском прорыве. Президент Порошенко подписывает указ о военном положении "с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности со стороны России". София Михайловна опять отменяет российскую гастроль.



Недолго киевская музыка играла - под занавес 2019 года грянули новые московские корпоративы. Бешеный успех на "Новой волне", в концертном зале New Wave Hall Олимпийского парка Сочи. Фурор "Легенды РЕТРО FM" в той же Москве. ТАСС почти стебался, громко объявив, мол, "легендарная советская, украинская певица и актриса, не выступавшая в России по политическим причинам, шумно вернулась в нашу страну".



И как бы стороной промелькнули заявления из ближайшего окружения Ротару, как сильно она ждет "возвращения Крыма в состав Украины". В Госсовете РК всерьез предлагали начать процедуру лишения Ротару С.М. звания почетного гражданина Крыма. Говорят, инициативу симферопольских депутатов притушил властный окрик из Москвы.



Ну, а по Киеву тогда прошла новость, что пятиэтажный гостиничный комплекс Villa Sofia в Ялте демонстративно закрыт самой хозяйкой. Полный фейк. Вплоть до коронавирусной эпидемии "простой" номер тут сдавали за 16 тысяч рублей за сутки. "Люкс" зашкаливал за неслабые 80 тысяч.



Выставить "Виллу София" на продажу заставил злодей-COVID. Уникальное здание ялтинских купален Роффе, памятник архитектуры XIX века. Сначала клан Ротару загнул цену в 2,5 млрд рублей. Слишком много даже за золотую землю Южнобережья. Не дождавшись реальных клиентов, сын певицы Руслан Евдокименко, активно занимавшийся крымской недвижимостью, снизил сумму до двух миллиардов.



Ценник "со скидкой" в € 23 млн. тоже не прошел. Похоже, продавать дешевле жаба задавила. Банальная хуторянская жадность, закончившаяся нынешней национализацией.