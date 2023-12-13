Венесуэла – Гайана: разразится ли в Америке новая война? - В.Ильин

08:55 13.12.2023

13.12.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Слабеющая хватка бывшего гегемона рождает новые точки межгосударственных конфликтов



В эти дни внимание мира приковано к Латинской Америке. 3 декабря 2023 года в Венесуэле состоялся судьбоносный референдум, на котором граждане страны подавляющим большинством высказались за присоединение спорных территорий, когда-то переданных британскими колонизаторами соседнему государству Гайана и составляющими 2/3 его нынешней территории (около 160 тыс. кв. км).



Правящий режим Гайаны утверждает, что граница с Венесуэлой была установлена арбитражным судом в 1899 году. Однако по данным венесуэльских властей, река Эсекибо на востоке региона образует естественную границу, признанную в момент обретения независимости от Испании. И поэтому район Эсекибо должен входить в границы Венесуэлы уже как минимум несколько десятилетий. Территориальный спор двух соседних стран уже много лет находится на рассмотрении Международного суда в Гааге, который просто затягивает его решение.



Ситуация осложняется тем, что в ставшем камнем преткновения районе находится большая часть нефтяных месторождений, открытых восемь лет назад. Именно тогда компания ExxonMobil впервые обнаружила в Гайане нефть, причем в значительных объемах. Сегодня Гайана может похвастаться запасами нефти в объеме не менее 10 млрд баррелей, что на душу населения больше, чем в Брунее, ОАЭ или Кувейте.



Разработки природных ресурсов в Гайане



Разработки природных ресурсов в Гайане



Нынешнее население Венесуэлы составляет около 28,5 млн, Гайаны – около 0.75 млн (или 750 тысяч) человек. Регион Эсекибо составляет более двух третей территории Гайаны, согласно данным переписи населения, проведенной 10 лет назад, в нем проживает 125 тыс., или примерно шестая часть всех жителей. Этнически население Гайаны, бывшей колонии Нидерландов и Великобритании, потомки не индейцев и испанцев (как в Венесуэле), а преимущественно индусов, которых британцы и прочие европейцы завозили в свое время из других своих колоний.



В истории с референдумом и сдержанной реакцией на него со стороны "международного сообщества" властям Венесуэлы тоже пока благоприятствует ряд обстоятельств. Прежде всего, это удорожание нефти и увеличение рисков в связи с событиями на Ближнем Востоке. Венесуэла для экономики США – это следующий по доступности и объему "нефтерезервуар" на случай разрыва с арабами и Россией.



На этом фоне Вашингтон, активно ищущий новые источники черного золота, уже не первый месяц демонстрирует готовность снятия санкций с Каракаса. Благодаря этому Мадуро в октябре заявил, что его правительство пришло к соглашению с оппозицией в результате переговоров на острове Барбадос (власти согласились на либерализацию местной политики – допущение оппозиции к выборам в следующем году, а также прекращение ее преследования), и выразил надежду на полное снятие санкций. Западные сырьевые гиганты (нефтетрейдеры Gunvor и такой гигант торговли сырьевыми товарами как Trafigura) вернулись к торговле венесуэльской нефтью. Благодаря смягчению санкций, венесуэльские облигации взлетели в октябре почти вдвое.



Тогда же в октябре США сняли все ограничения на добычу и торговлю венесуэльской нефтью (до этого добыча нефти в южноамериканской стране рухнула с 2-2,5 млн баррелей в сутки до 630 тыс. баррелей, т. е. в 3-4 раза). В настоящее время, помимо нефти, трейдеры экспортируют из Венесуэлы и нефтепродукты. Так, Trafigura уже зафрахтовала танкеры для перевозки из Венесуэлы 1 млн баррелей мазута. Кроме того, американская компания Chevron постепенно нормализует отрасль (та пока настолько запущена, что на ее восстановление, скорее всего, уйдут долгие годы). Сейчас добыча в Венесуэле уже поднялась до 735 тыс. баррелей в сутки. До конца 2024 года она может вырасти до 900 тыс. баррелей в сутки.



В то же время свою игру ведут здесь и британцы, заинтересованные в сталкивании американцев, и получении своих, не тождественных гешефту Вашингтона, выгод от возможного конфликта в Америке. Инструмент Лондона в этом – сама Гайана (другое название – Британская Гвиана) – не только бывшая колония, но и член Британского содружества. Именно британцы, втиснувшись в XIX веке между голландской Гвианой и Великой Колумбией, отжали у обеих периферийные территории – у первой 30% нынешней Гайаны, а у второй еще 70%, из-за которых сейчас и назревает конфликт. Именно британцы заложили все "мины" нынешнего территориального конфликта, способного разжечь в Америке новую войну уже в ближайшее время.



В данном контексте стоит обратить внимание на то, с какой радостью британская пресса освещает факты вроде того, что в осенью этого года венесуэльцы взяли штурмом южную границу США и в знак победы даже водрузили около города Игл-Пасс венесуэльское знамя! Население городка не превышает и 30 тысяч – при этом только за одну лишь неделю сентября его наводнили и "оккупировали" свыше 100 тысяч нелегалов, прорвавших пограничные заграждения.



Сегодня информация об обостряющихся противоречиях в Латинской Америке проходит почти незаметно на фоне событий на Ближнем Востоке и Украине. Как в свое время с Ираком, тогдашнему главе которого США пообещали поддержку в аннексии нефтеносного Кувейта, западные медиа почти ничего не говорят о перспективах присоединения после референдума в Венесуэле богатого нефтью региона Эсекибо соседней Гайаны.



И это несмотря на то, что эта часть Британского содружества всячески протестует против аннексии, пытаясь привлечь внимание мировой общественности. Правительство Гайаны уже заявило, что устремления Венесуэлы являются вопиющим нарушением международного права, поскольку Эсекибо принадлежит Гайане, был и остается ее неотъемлемой частью: "Это не что иное, как аннексия территории Гайаны, вопиющее нарушение самых основополагающих норм Устава ООН, Устава ОАГ и общего международного права. Такой захват территории Гайаны представляет собой международное преступление агрессии".



В ответ на это венесуэльский министр народной власти по обороне Владимир Падрино Лопес предупреждал власти Гайаны, что их "действия найдут сильный и пропорциональный ответ со стороны Венесуэлы".



Примечательно, что нарыв зреет прямо на заднем дворе Америки, и в любое иное время США, где отнюдь не забыли о "доктрине Монро", подавили бы проблему в зачатке, но сейчас ситуация выглядит не столь однозначно. И дело тут не только в британцах и их колониальной подлости.



За последние годы в Каракасе существенно укрепили связи с Китаем, заодно перевооружая армию (в т. ч. российским оружием). Сам Китай уже договаривается о создании на Кубе совместного военного тренировочного центра, по факту – полноценной военной базы, что повлечет за собой появление китайских военных "на пороге Америки". А кубинцы и их спецслужбы уже замкнули на себя все коммуникации внутри венесуэльских генералов и адмиралов, потому что армия в Латинской Америке – главный агент переворотов.



Нынешние устремления США идут вразрез с интересами поддерживающего Венесуэлу кубинско-китайского альянса. В том числе потому, что тянущиеся к энергоресурсам Венесуэлы западные покупатели будут расплачиваться за нефть и нефтепродукты не юанями, как это делает основной сейчас покупатель Китай, а долларами.



Соответственно, антиамерикански настроенная часть силовой элиты Венесуэлы при поддержке "левых" глобалистов уже может в открытую позволить себе весьма конфликтную политику по отношению к дряхлеющему глобальному гегемону. И теперь это может стать не только проблемой, ставящей под вопрос планы Штатов по добыче полезных ископаемых в стремительно становящейся "спорной" провинции Эсекибо, но и еще одним показателем того, как американский континент подталкивают к войне накануне выборов не только в Венесуэле, но и в самих США.