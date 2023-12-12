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С нового года тарифы на электроэнергию в Таджикистане увеличатся на 16%
08:58 13.12.2023

12.12.23
С 1 января 2024 года в Таджикистане повысятся тарифы на электроэнергию. Так, бытовые потребители будут платить на 16% больше, чем сейчас, - 30,75 дирама ($0,028) за киловатт-час вместо нынешних 26,51 дирама ($0,024). Об этом сообщает "Азия-плюс" со ссылкой на советника генерального директора ОАО "Распределительные электрические сети" Джоми Умарова.

Собеседник издания уточнил, что правительственное постановление о повышении тарифов было принято 29 ноября текущего года. По словам Умарова, увеличение платы за потребление электроэнергии коснется всех категорий потребителей.

В Таджикистане установлены разные тарифы за потребление ресурсов - для граждан, предприятий, использующих определенное оборудование и для конкретных крупных промышленных компаний.

Так, на данный момент действуют следующие размеры платы:

✔️ для потребителей бюджетной сферы, коммунальной отрасли и спортивных комплексов - 26,51 дирама ($0,024) за киловатт-час;

✔️ для образовательных негосударственных учреждений - 45,51 дирама ($0,042);

✔️ для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства мелиорации и ирригации: с 1 апреля по 30 сентября - 9,2 дирама ($0,0084), а с 1 октября по 31 марта - 26,51 дирама ($0,024);

✔️ для вертикальных мелиоративных насосных станций - 9,2 дирама ($0,0084);

✔️ для насосов подачи питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации - 12,6 дирама ($0,012);

✔️ для "Таджикского металлургического комбината": с 1 мая по 30 сентября - 10,64 дирама ($0,0097), а с 1 октября по 30 апреля - 60,65 дирама ($0,055);

✔️ для "Таджикской алюминиевой компании" (ТАЛКО) - 15,57 дирама ($0,014).

До 2016 года власти республики повышали тарифы на электричество по четным годам, затем - ежегодно.
Исключением стали 2020 и 2021 годы, когда из-за пандемии коронавируса показатели не пересматривали. Последний раза плату за электроэнергию для всех категорий потребителей увеличивали с 1 октября 2022-го. Правда, тогда эта норма не затронула ТАЛКО, тариф для которой повысили с 1 января текущего года.

Между тем, как пишет "Азия-плюс", в некоторых районах Кулябского района жители сталкиваются с тем, что им отключают электричество из-за соседей, вовремя не оплативших данную коммунальную услугу. Причем, если в какой-либо местности долги имеют 15-20% потребителей, то электроэнергии лишается весь населенный пункт. И даже благонадежные плательщики по несколько суток сидят без света. Как пояснили в филиале "Распределительных электросетей", в некоторых районах просто не хватает монтеров, чтобы ходить по домам и отключать должников персонально. Поэтому проще на время обесточить высоковольтную линию, обеспечивающую электричеством весь кишлак (село).

Источник - fergana.media
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