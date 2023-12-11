CAS лишил казахстанского штангиста Рахимова "золота" Олимпиады-2016

12:10 13.12.2023

Апелляционная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердила дисквалификацию казахстанского тяжелоатлета Ниджата Рахимова за допинг, сообщает Zakon.kz.



Об этом информирует Международное агентство тестирования (ITA). Как известно, казахстанского штангиста Ниджата Рахимова весной 2022 года отстранили от соревнований на восемь лет за подмену проб мочи. После тщательной оценки информации и доказательств ITA было выявлено, что замена мочи происходила четыре раза при подготовке к Олимпийским играм Рио-2016.







Как заявляет CAS, все результаты Рахимова, показанные с 15 марта 2016 года, включая победу на Олимпиаде-2016 в Рио, аннулированы. Тем самым ранняя дисквалификация на восемь лет осталась в силе.



Уроженцу Азербайджана Ниджату Рахимову сейчас 30 лет. Он выступал на Олимпиаде-2016 под казахстанским флагом в весовой категории до 77 кг. Штангист является чемпионом мира 2015 года.



В начале ноября 2023 года Национальный антидопинговый комитет Казахстана дисквалифицировал 14 отечественных тяжелоатлетов за допинг.



Куандык Шынасилов