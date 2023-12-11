Дархан Иманашев стал главой "КазАвтоЖол"

12:12 13.12.2023

Дархан Иманашев, занимавший ранее разные должности в Минтрансе, назначен председателем правления АО "НК "ҚазАвтоЖол", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.



