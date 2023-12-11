Болгарские "братушки" режут на части памятник Советской армии

12:24 13.12.2023

"Предатели, негодяи и подлецы": болгарские "братушки" режут на части памятник Советской армии



Олег Кравцов



В столице Болгарии вчера начались работы по демонтажу памятника Советской армии, который был установлен в центре города в 1954 году.



