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Болгарские "братушки" режут на части памятник Советской армии
12:24 13.12.2023

"Предатели, негодяи и подлецы": болгарские "братушки" режут на части памятник Советской армии

Олег Кравцов

В столице Болгарии вчера начались работы по демонтажу памятника Советской армии, который был установлен в центре города в 1954 году.



Отмечается, что "у фигуры советского солдата была отрезана рука, державшая автомат ППШ, который был грозным оружием в борьбе с фашизмом".

"В среду работы по демонтажу памятника продолжатся. Бронзовые фигуры, которые в знак признательности к "советской армии – освободительнице" установили в центре Софии в 1954 году, будут разрезаны на части весом не более четырех тонн каждая. В вечерние часы защитников монумента корреспондент ТАСС в районе памятника не заметил, зато было много тех, кто радовался происходящему", – описывает ситуацию журналист агентства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу на брифинге заявила, что эта скульптура "стала заложником местных политических игрищ и личных амбиций отдельных представителей истеблишмента".

"Варварские действия, предпринимаемые болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения. Особенно цинично они выглядят в условиях галопирующего роста неонацистских настроений в самой Европе. Деградирует положение с соблюдением прав человека, с чудовищной фальсификации истории – дела обстоят катастрофически и в Европе, и в мире в целом.

Болгария давно, сама того не замечая, идет по пути реабилитации нацизма. Ультраправые организации, откровенно пропагандирующие расовую ненависть и нетерпимость, выходят из-под всякого контроля. На государственном уровне поощряется агрессивная русофобия, по своей сути ничем не отличающаяся от расизма", – сказала представитель российского МИДа.

По ее словам, предложения России о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента, предусмотренные статьей 14 двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве, болгарской стороной проигнорированы.

"Рассматриваем разрушение памятника нашему общему, подчеркну, прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, усугубляющий и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь, как уже не раз случалось, выбирает не ту сторону истории. Платить за последствия этого позорного решения в полной мере придется ей самой", – резюмировала Захарова.

А вот депутат Государственной думы, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев подверг критике не только власти, но и болгарский народ.

"Сраные братушки. Воевали против нас и в Первую, и во Вторую мировую. Русские за их освобождение от Османского ига положили 200 тысяч жизней. А они насрали на могилы наших солдат и разрушают их памятники. И не говорите, что народ там любит русских, это все правительство. Если бы были благодарны России, не позволили бы. Гнилой рабский народ", – приходит к выводу Матвеев.

Вторит ему и экс-редактор "Независимой газеты", политолог Виталий Третьяков.

"Все, болгары, вы пали ниже всякого паскудства. Самим существованием своим и как нации, и как страны вы обязаны России, русским и советским солдатам, русским и советским военачальникам, дипломатам, политикам. Предатели! Паскудные предатели! Подлецы!", – негодует Третьяков.

Не менее жестко высказывается экс-глава "Роскосмоса" Дмитирий Рогозин.

"Братья-болгары! Когда в следующий раз турки будут прибивать ваши головы сквозь уши гвоздями к забору и стенке сарая, не зовите нас! Мы больше не придем. Сами теперь уж как-нибудь…", – подчеркнул он.

Ранее глава софийской районной администрации Трайчо Трайков заявил, что памятник Советской армии в Софии имеет серьезные конструктивные дефекты, представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован для проведения реставрации.

Источник - politnavigator.net
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