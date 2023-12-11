|Болгарские "братушки" режут на части памятник Советской армии
12:24 13.12.2023
"Предатели, негодяи и подлецы": болгарские "братушки" режут на части памятник Советской армии
Олег Кравцов
В столице Болгарии вчера начались работы по демонтажу памятника Советской армии, который был установлен в центре города в 1954 году.
Отмечается, что "у фигуры советского солдата была отрезана рука, державшая автомат ППШ, который был грозным оружием в борьбе с фашизмом".
"В среду работы по демонтажу памятника продолжатся. Бронзовые фигуры, которые в знак признательности к "советской армии – освободительнице" установили в центре Софии в 1954 году, будут разрезаны на части весом не более четырех тонн каждая. В вечерние часы защитников монумента корреспондент ТАСС в районе памятника не заметил, зато было много тех, кто радовался происходящему", – описывает ситуацию журналист агентства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу на брифинге заявила, что эта скульптура "стала заложником местных политических игрищ и личных амбиций отдельных представителей истеблишмента".
"Варварские действия, предпринимаемые болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения. Особенно цинично они выглядят в условиях галопирующего роста неонацистских настроений в самой Европе. Деградирует положение с соблюдением прав человека, с чудовищной фальсификации истории – дела обстоят катастрофически и в Европе, и в мире в целом.
Болгария давно, сама того не замечая, идет по пути реабилитации нацизма. Ультраправые организации, откровенно пропагандирующие расовую ненависть и нетерпимость, выходят из-под всякого контроля. На государственном уровне поощряется агрессивная русофобия, по своей сути ничем не отличающаяся от расизма", – сказала представитель российского МИДа.
По ее словам, предложения России о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента, предусмотренные статьей 14 двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве, болгарской стороной проигнорированы.
"Рассматриваем разрушение памятника нашему общему, подчеркну, прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, усугубляющий и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь, как уже не раз случалось, выбирает не ту сторону истории. Платить за последствия этого позорного решения в полной мере придется ей самой", – резюмировала Захарова.
А вот депутат Государственной думы, профессор кафедры Российской истории Самарского университета Михаил Матвеев подверг критике не только власти, но и болгарский народ.
"Сраные братушки. Воевали против нас и в Первую, и во Вторую мировую. Русские за их освобождение от Османского ига положили 200 тысяч жизней. А они насрали на могилы наших солдат и разрушают их памятники. И не говорите, что народ там любит русских, это все правительство. Если бы были благодарны России, не позволили бы. Гнилой рабский народ", – приходит к выводу Матвеев.
Вторит ему и экс-редактор "Независимой газеты", политолог Виталий Третьяков.
"Все, болгары, вы пали ниже всякого паскудства. Самим существованием своим и как нации, и как страны вы обязаны России, русским и советским солдатам, русским и советским военачальникам, дипломатам, политикам. Предатели! Паскудные предатели! Подлецы!", – негодует Третьяков.
Не менее жестко высказывается экс-глава "Роскосмоса" Дмитирий Рогозин.
"Братья-болгары! Когда в следующий раз турки будут прибивать ваши головы сквозь уши гвоздями к забору и стенке сарая, не зовите нас! Мы больше не придем. Сами теперь уж как-нибудь…", – подчеркнул он.
Ранее глава софийской районной администрации Трайчо Трайков заявил, что памятник Советской армии в Софии имеет серьезные конструктивные дефекты, представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован для проведения реставрации.