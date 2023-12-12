Сербия, Болгария и Азербайджан открыли соединительный газопровод, который позволит отказаться от поставок из России

14:51 13.12.2023

Сербский лидер Александр Вучич, президент Болгарии Румен Радев и азербайджанский глава Ильхам Алиев открыли соединяющий Сербию и Болгарию межсистемый газовый трубопровод, который должен выступить в качестве альтернативы российским каналам поставок. Об этом пишет ТАСС.



"Европейский союз уверенно поддержал данный проект, который позволит диверсифицировать источники снабжения энергией Сербии. Таким образом заканчивается полная зависимость от российского газа", – сделал заявление Эмманюэль Жофре, являющийся главой делегации ЕС в Сербии, во время церемонии открытия.



Глава Болгарии заявил, что интерконнектор является "символом развивающихся технологий, укрепляющегося сотрудничества Сербии и Болгарии". По словам Радевв, реализация проекта положительно скажется на экономическом развитии региона и позволит привлечь новые инвестиции.



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Сербия, Болгария и Азербайджан открыли соединительный газопровод, который позволит отказаться от поставок из России

"Мы меняем энергетическую карту Европы. Интерконнектор – это гарантия диверсификации. И гарантия не только для наших стран, но и для региона", – подчеркнул президент Болгарии.



Ранее Вучич говорил, что благодаря межсистемному газовому трубопроводу Сербия выступит в роли транзитера газа для других государств Западных Балкан. Он также отметил, что данный проект свяжет Сербию с Болгарией, Грецией и остальными европейскими странами, а также позволит закупать газ у Азербайджана.



Строительство газового интерконнектора, соединяющего Болгарию с Сербией, стартовало 1 февраля 2022 года. Сербский премьер Ана Брнабич в ходе церемонии сделала заявление, что газопровод даст возможность республике "принимать сжиженный газ из Греции, газ из Азербайджана и из любых других источников"