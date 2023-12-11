|Казашка-модель Зарина Ева покоряет подиумы США. Есть первые награды
14:54 13.12.2023
Казахстанку назвали лучшей моделью в США
Казахстанка Зарина Ева была признана лучшей моделью года по версии International Influencer Awards, передает Tengri Life.
По словам девушки, она приняла участие в 36 шоу во время недель моды в Милане, Париже и Нью-Йорке этой осенью и была номинирована на премию. Победителей определяли путем онлайн-голосования.
Награждение состоялось в минувшее воскресенье на гала-концерте в Майами, США. Модель признается, что это еще одна сбывшаяся мечта, почти в канун Нового года.
"Моя первая награда в США. Внутри меня все та же маленькая девочка из Тараза, которая всегда мечтала о большем. Убеждаюсь в который раз, что большие мечты, фокус на целях и упорство творят чудеса. В этой жизни можно достигнуть абсолютно всего, что мы можем представить в голове. Сила человеческого мозга и подсознания абсолютно не имеет границ.
Хочется воодушевить всех девочек, девушек, женщин Казахстана и показать на своем примере, что все возможно. И что вы достойны самого лучшего. И желаю, чтобы все ваши самые заветные мечты сбывались самым наилучшим образом. Сияйте, любите и украшайте этот мир своей красотой", - поделилась радостью модель.
Зарина Ева – уроженка Тараза, которая сначала прославилась в качестве модели в Казахстане, а позже и за океаном. Девушка снималась в известных казахстанских фильмах и участвовала в конкурсах красоты, а сейчас строит карьеру модели и актрисы в США.