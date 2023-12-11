Казашка-модель Зарина Ева покоряет подиумы США. Есть первые награды

14:54 13.12.2023

Казахстанку назвали лучшей моделью в США



Казахстанка Зарина Ева была признана лучшей моделью года по версии International Influencer Awards, передает Tengri Life.



По словам девушки, она приняла участие в 36 шоу во время недель моды в Милане, Париже и Нью-Йорке этой осенью и была номинирована на премию. Победителей определяли путем онлайн-голосования.



