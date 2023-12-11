В Узбекистане ограничили ночное освещение и время работы газозаправок

14:56 13.12.2023

После прихода морозов в Узбекистане стали отключать светившиеся по ночам вывески и рекламные мониторы, а также сократили время работы газозаправочных станций до шести часов в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



Минэнерго призвало предпринимателей использовать электроэнергию как можно экономнее, а в случаях, когда в ней нет необходимости, отключать электроприборы от сети. Это позволит сэкономить электроэнергию, потребность в которой значительно увеличилась в связи с похолоданием. "Узэнергоинспекция" при Минэнерго проводит по стране рейды с целью обеспечения эффективного и рационального использования энергоресурсов.



В министерстве напомнили об ответственности за расточительное расходование электрической и тепловой энергии, выражающееся в "систематической, без производственной необходимости недогрузке или использовании на холостом ходу электродвигателей, электропечей и другого электро- и теплооборудования, бесхозяйственном использовании электрической энергии для освещения". Штраф на должностных лиц за это составляет от 5 до 15 базовых расчетных величин (от 1,7 млн до 5,1 млн сумов, эквивалент $138 - $414).



Газозаправки, начиная с 12 декабря, в течение нескольких дней будут работать только с 06:00 до 12:00. Сокращение графика вызвано падением давления газа на фоне роста его потребления в связи с резким понижением температуры воздуха.



Тем временем "Тахиаташская ТЭС", обеспечивающая электроэнергией потребителей Хорезмской области и Республики Каракалпакстан (где температура воздуха упала ниже -20 градусов), перешла на круглосуточный усиленный режим работы. Ферганский нефтеперерабатывающий завод увеличил производство бензина марок АИ-80 и АИ-92 вдвое - до 1000 тонн в сутки.



-️ В конце ноября профильные ведомства отчитались о полной готовности энергосистемы Узбекистана к зимнему сезону, президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что сфера обеспечена всем необходимым - сырьем, материалами, техникой. По словам министра энергетики Джурабека Мирзамахмудова, к началу зимы власти в разы увеличили резерв газа и мазута. С 1 декабря энергосистема Узбекистана перешла на круглосуточный режим работы.